Chi tiết thu nhập tiền tỉ của các bình luận viên trong hệ thống Xôi Lạc TV

Viện KSND tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 74 bị can trong đường dây phát lậu bóng đá và quảng cáo đánh bạc qua hệ thống Xôi Lạc TV. Số này bị truy tố ở các nhóm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Nguyên tắc tính lương cho bình luận viên

Vụ án khởi nguồn từ đầu năm 2018, khi Nguyễn Công Định (33 tuổi, trú P.Từ Liêm, Hà Nội) lập trình ra website XoilacTV (Xôi Lạc TV) để phát sóng, bình luận các trận bóng đá miễn phí.

Nhận thấy tiềm năng, doanh nhân Phạm Nguyễn Dũng (47 tuổi, trú P.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) đã bỏ tiền đầu tư, bắt tay với Định để phát triển Xôi Lạc TV thành một hệ thống với hàng loạt trang web có tính năng tương tự, nhằm thu tiền từ hoạt động quảng cáo.

Cảnh sát làm việc với những người liên quan ẢNH: A05

Cáo trạng xác định Dũng, Định và đồng phạm đã phát triển nhiều web lậu, như: 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV, BanhkhucTV, CakhiaTV, RakhoiTV, QuaytayTV, CaheoTV cùng hàng trăm tên miền thay thế nếu bị chặn.

Từ tháng 1.2025 đến 2.2026, các trang web đã phát lậu hàng nghìn trận đấu thể thao, thu lợi bất chính từ hoạt động quảng cáo tổng số hơn 5,2 triệu USDT (tương đương hơn 133 tỉ đồng).

Theo cáo trạng, để thu hút người xem, hệ thống tuyển dụng hàng chục bình luận viên vừa bình luận, vừa tương tác với khán giả kèm đọc slogan quảng cáo cho các trang web cá cược. Nhóm này dùng các biệt danh khi lên sóng, như: Captain, Batman, Người Sói, Phở Bò, Mèo Ú…

Hệ thống Xôi Lạc TV phát lậu các trận thể thao nhằm thu tiền từ hoạt động quảng cáo cho web cờ bạc ẢNH: A05

Nhóm bình luận viên này được tính công dựa trên quy định về từng môn thể thao, như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis, bóng bàn, võ thuật… Trong đó, những trận dưới 1 giờ 30 phút được trả 200.000 đồng/trận, những trận từ 1 giờ 30 phút đến khoảng 3 giờ thì được trả từ 350.000 - 500.000 đồng/trận, những trận trên 3 tiếng sẽ nhận 500.000 đồng/trận, hoặc những trận kéo dài 6 tiếng sẽ được trả tới 1 triệu đồng/trận.

Vụ án Xôi Lạc TV: Chi tiết thu nhập tiền tỉ của dàn bình luận viên 'Captain', 'Người Sói', 'Mèo Ú'

Nhiều bình luận viên hưởng lợi tiền tỉ

Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, quê Nghệ An) ngoài vai trò trưởng nhóm bình luận viên, bị can này còn tham gia bình luận với biệt danh "Captain" cho 46 trận thể thao. Tuấn được trả công 6,1 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Trung Sơn (31 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội) tham gia bình luận với biệt danh "Người Thỏ". Quá trình làm việc, Sơn bình luận 379 trận thể thao, Sơn hưởng lợi tổng 2,7 tỉ đồng; bị can Nguyễn Thành Khuê (31 tuổi, trú P.Thành Sen, Hà Tĩnh), biệt danh "Người Nện", đã bình luận 650 trận thể thao, hưởng lợi tổng 1,78 tỉ đồng; bị can Nguyễn Cường Thịnh (33 tuổi, trú P.Đại Mỗ, Hà Nội) biệt danh "Người Cồn", bình luận 896 trận, hưởng lợi 1,63 tỉ đồng.

Các bình luận viên vừa bình luận, tương tác với khán giả và vừa đọc sologan quảng cáo đánh bạc ẢNH: A05

Các bị can Phạm Quang Trung (41 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy) biệt danh "Người Già", bình luận tổng số 1.132 trận thể thao, hưởng lợi 2,29 tỉ đồng; bị can Hoàng Kỳ Anh (31 tuổi, trú P.Kim Liên, Hà Nội) biệt danh "Người Cây", bình luận tổng 970 trận thể thao, thu lợi 1,2 tỉ đồng; bị can Ngô Đình Tuấn Tài (25 tuổi, trú P.Bảy Hiền, TP.HCM), biệt danh "Người Cát", bình luận tổng 1.201 trận thể thao, hưởng lợi 937 triệu đồng; bị can Đinh Xuân Anh (28 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội) biệt danh "Trâu Gác Bếp", bình luận 820 trận thể thao, hưởng lợi 1,1 tỉ đồng; bị can Nguyễn Công Anh Dũng (30 tuổi, trú P.Xuân Phương, Hà Nội) biệt danh "Người Sói", trực tiếp bình luận tổng số 565 trận thể thao, hưởng lợi 1,24 tỉ đồng.

Bị can Lê Xuân Thành (25 tuổi, trú P.Hạc Thành, Thanh Hóa) biệt danh "Mì Tôm", bình luận tổng 1.161 trận thể thao, hưởng lợi 1,38 tỉ đồng; bị can Lê Hoàng Nam (24 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy) biệt danh "Bánh Cuốn", bình luận 785 trận thể thao, hưởng lợi 1,32 tỉ đồng; bị can Ngô Quốc Khánh (27 tuổi, trú P.Thanh Xuân, Hà Nội) biệt danh "Mèo Ú", bình luận tổng 1.280 trận thể thao, hưởng lợi 743 triệu đồng; bị can Lê Quang Chiến (27 tuổi, trú P.Hòa Bình, Phú Thọ) biệt danh "Người Móm", sau đó đổi thành "Người Kiến", bình luận tổng 920 trận, hưởng lợi 750 triệu đồng.

Ngoài ra, trong hệ thống Xôi Lạc còn gần 20 bình luận viên làm việc online từ xa qua phần mềm TeamViewer, hưởng lương theo trận đấu mà không ký hợp đồng, không hưởng lương cứng.

Trong đó, bình luận viên "Thịt Xiên" bình luận 1.217 trận thể thao, hưởng lợi 810 triệu đồng; bình luận viên "Người Cún" bình luận 793 trận, hưởng lợi 553 triệu đồng; bình luận viên "Người Lửa" hưởng lợi 384 triệu đồng; bình luận viên "Người Thương" hưởng lợi 399 triệu đồng; bình luận viên "Lơ Đao" hưởng lợi 517 triệu đồng; bình luận viên "Người Dưng" hưởng lợi 459 triệu đồng; bình luận viên "Người Cá" hưởng lợi 423 triệu đồng…