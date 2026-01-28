Chi tiêu tết bao nhiêu là đủ? Có người 0 đồng, có nhà cả trăm triệu

Trên mạng xã hội không khó để bắt gặp những bài đăng liệt kê chi tiêu các khoản chi cho dịp tết như: tiền biếu hai bên nội ngoại, mua sắm quần áo, tiền lì xì, mua sắm cây cảnh, ăn uống… Mỗi kế hoạch chi tiêu tết đều thu hút nhiều bình luận, tương tác với các ý kiến khác nhau.

Kế hoạch chi tiêu tết 0 đồng?

Một trong những hình ảnh được dân mạng chia sẻ nhiều nhất là tờ giấy ghi tay với tiêu đề "kế hoạch chi tiêu tết". Tờ giấy liệt kê những thứ cần phải có trong dịp tết như bánh chưng, rau, gạo, giò chả, tiền mừng tuổi, đào quất… nhưng tất cả đều có chung con số chi là 0 đồng.

Kế hoạch chi tiêu tết 0 đồng được đăng tải lên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung ghi trên giấy, bánh chưng, rau củ, gạo, gà giò đều "xin bà nội, bà ngoại", tiền mừng tuổi "lấy của con mừng lại", còn đào quất "nhà chật không có chỗ để". Phần cuối bản kế hoạch chốt lại ngắn gọn: "tổng = 0 đồng", kèm lời chúc năm mới giản dị.

Hình ảnh tưởng chừng vui đùa này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách tính toán hóm hỉnh phản ánh một cái tết gói gọn trong gia đình của cặp vợ chồng.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng bảng chi tiêu tết 0 đồng này không hoàn toàn phản ánh đúng thực tế. Rất khó để một gia đình có thể đón tết nhưng lại không tốn bất kỳ khoản chi nào. Dân mạng cũng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự hài hước thay vì khả thi với kế hoạch chi tiêu tết 0 đồng.

Kế hoạch chi tiêu tết 105 triệu đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trái ngược với bảng chi tiêu tết 0 đồng, một hình ảnh khác cũng lan truyền mạnh trên mạng xã hội là bảng kế hoạch chi tiền tết 2026 với tổng số tiền lên đến 105 triệu đồng. Các khoản chi được liệt kê chi tiết, từ biếu tết bố mẹ hai bên 30 triệu đồng, tiền lì xì 20 triệu đồng, quà tết cho đối tác, khách hàng 15 triệu đồng đến chi phí về quê, du xuân, mua sắm quần áo, sắm tết và các khoản phát sinh mỗi mục 10 triệu đồng.

Một số người cho rằng đây là kế hoạch phản ánh mức sống của những gia đình có thu nhập khá, đặc biệt là nhóm làm kinh doanh. Tuy nhiên, không ít ý kiến nhận định mức chi hơn 100 triệu đồng không phổ biến, vượt xa khả năng tài chính của nhiều hộ gia đình.

Chi tiêu tết bao nhiêu là đủ?

Mạng xã hội còn chia sẻ hình ảnh về danh sách chi tiêu 2026 với tổng số tiền là 34 triệu đồng. Các khoản chi được ghi tay rõ ràng: biếu ông bà nội 10 triệu đồng, biếu ông bà ngoại 5 triệu đồng, lì xì tết 6 triệu đồng, sắm sửa đồ tết 4 triệu đồng, mua đồ cho 2 con 2 triệu đồng, trang trí nhà 2,5 triệu đồng và tiền ăn 4 triệu đồng.

So với bảng 0 đồng mang tính hài hước và bảng hơn 100 triệu gây choáng, kế hoạch chi tiêu 34 triệu đồng được nhiều người xem là mức trung bình, phù hợp với nhiều gia đình.

Kế hoạch chi tiêu tết 34 triệu đồng ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Phan Thị Hoài Trang (36 tuổi, ở phường Diên Hồng, TP.HCM) hiện có 1 con trai 5 tuổi. Chị cho biết, kế hoạch chi tiêu dịp tết gói gọn trong khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, chị biếu cha mẹ chồng và cha mẹ ruột mỗi bên 5 triệu đồng. Chị sắm đồ tết bao gồm thực phẩm, bánh kẹo, trái cây khoảng 7 triệu đồng, tiền lì xì 5 triệu đồng, tiền trang trí nhà cửa khoảng 3 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại dành để những khoảng phát sinh khác.

"Năm nay gia đình tôi quyết định không về quê ở Khánh Hòa nên tiết kiệm được khoản chi phí đi lại. Vợ chồng tôi làm nhân viên văn phòng nên quyết định thu nhập tháng cuối năm sẽ dành để tiêu tết. Tôi sẽ cân đối chi tiêu trong khoảng tiền chi dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay", chị Hoài Trang chia sẻ.

Chị Thu đã mua vé xe khách về quê ăn tết ẢNH: NVCC

Còn với cặp vợ chồng trẻ như chị Nguyễn Thị Hoài Thu (26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM mức chi tiêu ít hơn. Họ chưa có con nên vợ chồng năm nay quyết định về quê ăn tết. Trong đó, tiền vé xe khách 2 chiều là 7 triệu đồng (tuyến TP.HCM – Hà Tĩnh 1,7 triệu đồng/vé/chiều). Chị biếu cha mẹ hai bên 6 triệu đồng, tiền lì xì 3 triệu đồng, 3 triệu đồng còn lại mua sắm trong nhà.

"Thu nhập hàng tháng không quá dư dả, lại ở xa quê nên mỗi dịp tết, vợ chồng phải chủ động dành sẵn một khoản nhất định. Các năm trước mức chi cũng tương tự, không có nhiều thay đổi", chị Thu chia sẻ.