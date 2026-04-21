Chỉ tốn 5 USD định vị được chiến hạm theo tàu sân bay

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/04/2026 16:34 GMT+7

Tàu chiến của quân đội Hà Lan bị lộ vị trí khi đang làm nhiệm vụ sau khi khâu kiểm soát để lọt một bưu thiếp chứa thiết bị định vị giá rẻ.

Trang Maritime Executive hôm 19.4 đưa tin một nhà báo của Đài địa phương Hà Lan Omroep Gelderland đã biết vị trí của tàu hộ vệ HNLMS Evertsen, sau khi thử gửi đến tàu một bưu thiếp chứa thiết bị định vị bluetooth trị giá chỉ 5 USD.

Phóng viên cho biết đã gửi bưu thiếp nhằm thử nghiệm lỗ hổng trong quy trình gửi nhận bưu chính trên biển. Thiết bị đã được gửi đến tàu và phát vị trí, cho thấy con tàu đang ở vùng biển Đông Địa Trung Hải và đang được điều động phối hợp với nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp.

Tàu hộ vệ phòng không HNLMS Evertsen của Hà Lan

Quân đội Hà Lan tạo điều kiện để binh sĩ triển khai ở nước ngoài dễ dàng nhận thư từ gia đình. Nhà báo đã làm theo các hướng dẫn trực tuyến của quân đội để gửi bưu kiện. Mặc dù có các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như quét tia X đối với gói hàng, song các phong thư lại không bị quét. Điều này giúp tấm bưu thiếp gắn thiết bị theo dõi lọt qua và đến được tàu Evertsen.

Lộ trình của bưu thiếp chứa thiết bị được ghi nhận từ một khu vực tập kết, dừng chân tại căn cứ hải quân Den Helder và đến sân bay Eindhoven ở Hà Lan. Bưu kiện sau đó được chuyển đến cảng Heraklion ở Crete (Hy Lạp) trước khi được giao lên tàu Evertsen. Ngày 27.3, tàu hộ vệ rời cảng, di chuyển về phía tây dọc theo bờ biển Crete rồi chuyển hướng sang phía đông. Thiết bị định vị hoạt động trong 24 tiếng và mất tín hiệu khi tàu chiến đến gần bờ biển Cyprus.

Phản hồi về vụ việc, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết thiết bị định vị được phát hiện trong quá trình phân loại thư tín sau khi tàu rời cảng ở Crete. Bộ này xác nhận đang tiến hành đánh giá lại các quy định gửi thư, đồng thời ban hành lệnh cấm gửi bưu thiếp có chứa pin.

Thời gian qua đã xuất hiện một số trường hợp lộ vị trí tàu chiến đang làm nhiệm vụ. Mới đây, một thủy thủ trên tàu hộ tống khác, cũng thuộc nhóm tác chiến tàu Charles de Gaulle, đã làm lộ vị trí sau khi bật ứng dụng theo dõi chạy bộ Strava.

Bật ứng dụng chạy bộ, thủy thủ Pháp làm lộ vị trí tàu sân bay

Bật ứng dụng chạy bộ, thủy thủ Pháp làm lộ vị trí tàu sân bay

Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ có 'các biện pháp xử lý phù hợp' sau khi một sĩ quan vô tình để lộ vị trí tàu sân bay Charles de Gaulle do dùng ứng dụng tập thể dục Strava.

lộ vị trí tàu chiến tàu chiến hà lan Tàu sân bay Charles de Gaulle
