Bật ứng dụng chạy bộ, thủy thủ Pháp làm lộ vị trí tàu sân bay

Tờ Le Monde ngày 20.3 đưa tin về trường hợp nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp lộ vị trí khi đang ở Địa Trung Hải, trong nhiệm vụ điều động đảm bảo an toàn khi chiến sự Trung Đông leo thang.

Cụ thể, một thủy thủ Hải quân Pháp khi chạy bộ trên boong tàu đã sử dụng đồng hồ thông minh kết nối ứng dụng theo dõi hoạt động chạy bộ có tên Strava. Ứng dụng này sẽ theo dõi vị trí hiện tại và quãng đường người dùng đã chạy.

Một thủy thủ Pháp đã bật ứng dụng định vị chạy bộ Strava, khiến các phóng viên sau đó phát hiện vị trí của nhóm tàu sân bay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LE MONDE

Do tài khoản Strava của thủy thủ Pháp để chế độ công khai, vị trí của người này đã bị phát hiện, dẫn đến vị trí của nhóm tác chiến tàu sân bay bị lộ là đang ở cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 100 km. Thủy thủ Pháp được cho là đã chạy bộ trên boong của tàu sân bay hoặc một trong những tàu hộ tống.

Le Monde cho hay vụ việc xảy ra hôm 13.3 và các phóng viên đã phát hiện vị trí của nhóm tàu sân bay bằng ảnh vệ tinh được chụp cùng ngày.

Thông tin về việc điều động tàu sân bay đến Địa Trung Hải đã được chính phủ Pháp công khai, song để lộ chính xác vị trí như vậy bị coi là tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và Iran dọa tấn công mục tiêu đồng minh của Mỹ.

Người phát ngôn quân đội Pháp Guillaume Vernet cho biết việc sử dụng ứng dụng Strava “không tuân thủ các hướng dẫn hiện hành” và Bộ chỉ huy đang thực hiện các biện pháp thích hợp.

“Trong quá trình làm nhiệm vụ, các thủy thủ thường xuyên được cảnh báo về các rủi ro an ninh liên quan đến các thiết bị kết nối, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị định vị địa lý thông qua các ứng dụng kỹ thuật số”, ông Vernet nói với AP.

Tàu sân bay Charles de Gaulle đậu tại cảng Philippines tháng 2.2025 ẢNH: AP

Chuẩn đô đốc Thibault Haudos de Possesse, chỉ huy nhóm tàu sân bay, cho biết hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle còn có nhiều tàu chiến của Pháp và đồng minh.

Tàu Charles de Gaulle là tàu sân bay duy nhất của Pháp. Hồi đầu tuần, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tên của con tàu sân bay mới là France Libre (Nước Pháp Tự do). Con tàu đang được chế tạo và dự kiến được đưa vào biên chế năm 2038. Tàu sân bay mới sẽ có trọng lượng giãn nước 80.000 tấn, chiều dài 310 m, so với tàu Charles de Gaulle là 42.000 tấn và 261 m.