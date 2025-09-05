Chi trả bảo hiểm cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp: Cần hướng dẫn thống nhất để bảo đảm quyền lợi

Doanh nghiệp “mắc kẹt” giữa pháp lý và thực tiễn y khoa

Hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đều mong muốn chi trả kịp thời cho khách hàng, song đang gặp vướng mắc khi áp dụng quy định pháp luật. Cụ thể, sự khác biệt giữa các văn bản pháp lý hiện hành và hướng dẫn chuyên môn y tế khiến việc xác định mức độ nghiêm trọng của ung thư tuyến giáp chưa thống nhất.

Theo Thông tư liên tịch số 28/2013 và Thông tư số 22/2019, việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hóa và không biệt hóa còn chưa phản ánh đúng mức độ khác biệt về tiên lượng và tính nguy hiểm. Đây là cơ sở bắt buộc để doanh nghiệp đưa ra quyết định chi trả, dẫn đến sự lúng túng trong quá trình xử lý hồ sơ.

Các doanh nghiệp mong muốn giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng được đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật

Đại diện một doanh nghiệp chia sẻ: “Có những trường hợp thực tế bệnh nhân nặng hơn nhưng tỷ lệ tổn thương lại không đủ điều kiện chi trả, trong khi những trường hợp nhẹ hơn lại được giám định với tỷ lệ cao hơn. Đây là điều doanh nghiệp rất trăn trở vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng”.

Trước tình hình này, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cho biết họ vẫn đang thận trọng, chờ hướng dẫn chính thức từ Bộ Y tế để vừa tuân thủ pháp luật, vừa bảo đảm công bằng giữa các trường hợp. Điều này nhằm tránh xảy ra chi trả không phù hợp, gây tiền lệ bất lợi hoặc rủi ro pháp lý cho toàn thị trường. Thực tế, mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp vẫn là chi trả nhanh chóng và thỏa đáng cho khách hàng. Chính vì vậy, nhiều công ty cùng Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã chủ động kiến nghị Bộ Y tế sớm rà soát, sửa đổi các thông tư liên quan.

Trước đó, liên quan đến giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do ung thư tuyến giáp, để có sự nhất quán thông tin giữa các tài liệu chuyên môn và căn cứ giải quyết đúng quyền lợi cho người bệnh, ngày 21.8.2025, Bệnh viện K, đơn vị đầu ngành trong điều trị ung thư, cũng đã có công văn đề nghị Cục Quản lý khám, chữa bệnh xem xét và tham mưu cho Bộ Y tế cập nhật, sửa đổi nội dung Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27.9.2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp và Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28.8.2019 của Bộ Y tế về việc quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Việc xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý, bổ sung hướng dẫn chi tiết và cập nhật phù hợp với thực tế y khoa hiện đại là điều cần thiết. Chỉ khi đó, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm mới được bảo vệ đầy đủ, đồng thời doanh nghiệp cũng có thể an tâm thực thi hợp đồng mà không lo ngại rủi ro pháp lý về sau.

Nỗ lực đảm bảo quyền lợi khách hàng

Một khiếu nại gần đây của ông N.Q.H liên quan đến yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm do mắc ung thư tuyến giáp. Ông H. đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vào năm 2019. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp, đã phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn và Bệnh viện Quân y 175. Tuy nhiên, phía công ty bảo hiểm chưa thể thực hiện chi trả bồi thường vì còn chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế. Một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác cũng đang rơi vào tình thế tương tự khi cho biết họ đang đối mặt với khó khăn chi trả quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh ung thư tuyến giáp.

Do đó, trong thời gian chờ hướng dẫn, các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn khách hàng thấu hiểu đây không phải là sự chậm trễ cố ý, mà là quyết định cần thiết để bảo vệ quyền lợi chung và sự công bằng lâu dài. Khi có cơ sở pháp lý đầy đủ, các công ty cam kết sẽ chi trả đúng, đủ, minh bạch. Trong thời gian chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng, một số doanh nghiệp cũng đã cam kết trả lãi cho thời gian chậm chi trả theo điều khoản hợp đồng, thể hiện sự đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong tình huống “mắc kẹt” này.



Các chuyên gia trong ngành cũng nhận định, việc sớm có hướng dẫn rõ ràng từ cơ quan chức năng không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là bảo vệ người tham gia bảo hiểm. Khi quy định và y khoa đồng bộ, khách hàng sẽ được bảo vệ tốt hơn, còn doanh nghiệp có thể an tâm thực thi hợp đồng, từ đó củng cố niềm tin vào thị trường.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng, vấn đề chi trả quyền lợi đối với bệnh nhân ung thư tuyến giáp (thể biệt hóa và không biệt hóa) không chỉ là khó khăn riêng của một doanh nghiệp, mà đang tác động đến toàn ngành bảo hiểm nhân thọ. “Các doanh nghiệp không né tránh trách nhiệm mà đang thận trọng để bảo vệ cả quyền lợi người tham gia và uy tín của thị trường. Khi các quy định pháp luật hiện hành chưa thống nhất, doanh nghiệp vẫn tiến hành chi trả sẽ tạo ra rủi ro pháp lý, đồng thời có nguy cơ gây bất bình đẳng giữa các khách hàng. Ngay khi có hướng dẫn, toàn ngành sẽ nhanh chóng triển khai chi trả đầy đủ, minh bạch cho khách hàng”, ông nói.

Bảo hiểm nhân thọ từ lâu đã được xem là trụ cột tài chính cho các gia đình trước những rủi ro sức khỏe. Vấn đề chi trả đối với ung thư tuyến giáp một lần nữa cho thấy, ngành bảo hiểm đang nỗ lực hoàn thiện cơ chế, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để đem lại sự minh bạch và an tâm cho người tham gia. Khi vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, khách hàng sẽ không còn phải lo lắng khi gặp biến cố, và doanh nghiệp cũng có thể thực hiện cam kết bảo vệ đúng như kỳ vọng. Điều đó góp phần khẳng định giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ, vốn là điểm tựa tài chính vững vàng, đồng hành cùng người dân trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

