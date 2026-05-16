Linh cữu quàn tại nhà riêng, KP.Phú Thọ 3, P.Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên); lễ nhập quan lúc 5 giờ ngày 15.5.2026; lễ di quan lúc 7 giờ ngày 17.5.2026; sau đó linh cữu được gia đình đưa đi hỏa táng tại Nhà hỏa táng Thọ Vức;

Đảng ủy, Ban biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng anh Nguyễn Đức Thông và gia quyến.