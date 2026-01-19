Linh cữu quàn tại 317 tổ 7, ấp Bình Hòa Long, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ nhập quan lúc 00 giờ 00 phút ngày 18.1.2026; lễ động quan lúc 00 giờ 00 phút ngày 20.1.2026.

Sau đó linh cữu được gia đình đưa đi an táng tại đất nhà ấp Bình Hòa Long, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp;

Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng anh Huỳnh Thanh Thông và gia quyến.