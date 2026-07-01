Linh cữu quàn tại nhà riêng, TDP An Ninh, P.Đức Phổ (trước đây là thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, H.Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; lễ nhập quan lúc 5 giờ ngày 1.7.2026; lễ động quan lúc 16 giờ ngày 1.7.2026; sau đó linh cữu được gia đình đưa đi an táng tại Nghĩa trang Nhân dân;

Đảng ủy, Ban biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng anh Lê Trung Phú và gia quyến.



