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Đời sống

Chia buồn

Thanh Niên
Thanh Niên
Được tin bà Huỳnh Thị Phải, sinh năm 1955, quê quán Quảng Ngãi, là nhạc mẫu anh Lê Trung Phú, chuyên viên phòng Công nghệ Báo Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 14 giờ 32 ngày 30.6.2026 (nhằm ngày 16 tháng 5 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 72 tuổi;

Linh cữu quàn tại nhà riêng, TDP An Ninh, P.Đức Phổ (trước đây là thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, H.Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; lễ nhập quan lúc 5 giờ ngày 1.7.2026; lễ động quan lúc 16 giờ ngày 1.7.2026; sau đó linh cữu được gia đình đưa đi an táng tại Nghĩa trang Nhân dân;

Đảng ủy, Ban biên tập, Công đoàn, Liên chi hội Nhà báo cùng tập thể biên tập viên, phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và thành kính gửi lời chia buồn cùng anh Lê Trung Phú và gia quyến.


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Được tin cụ bà LƯƠNG THỊ PHƯỢC, sinh năm 1941, là nhạc mẫu anh Dương Danh Hữu (Đức Trung), Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký Tòa soạn hội tụ Báo Thanh Niên, đã từ trần lúc 5 giờ 27 ngày 4.5.2026 (nhằm ngày 18 tháng 3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 86 tuổi;

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