Chìa khóa chính quyền số

Thời gian qua, Huế đã vận hành nền tảng mang định hướng siêu ứng dụng Hue-S là chính quyền số chính thức của TP này. Các chuyên mục vừa được bổ sung ở trên lần lượt có chức năng tiếp nhận ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của Huế; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

Còn nhớ vào mùa mưa năm ngoái, đông đảo người dân Huế theo dõi livestream cập nhật tình hình mưa lũ qua Hue-S, tận mắt thấy mực nước tại Đập Đá, cầu Tràng Tiền ở TP này qua camera công cộng. Nhờ đó, người dân không bị hoang mang vì các tin đồn sai lệch về tình hình mưa lũ, mà còn chủ động ứng phó. Điều này cực kỳ hữu ích khi mà trước nay, giữa thiên tai bão lũ thì xuất hiện tình trạng "tin đồn lan nhanh hơn cả dòng nước", gây hoang mang, đẩy người dân vào thế bị động.

Ngày nay, sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật đang giúp cho việc xây dựng các ứng dụng số dễ dàng hơn rất nhiều, yêu cầu về chi phí, hạ tầng và nhân lực cũng đơn giản hơn trước. Nhờ đó, việc các cơ quan ban ngành, chính quyền xây dựng các nền tảng số hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân cũng thuận lợi hơn.

Những năm qua, VN tăng cường chuyển đổi số ngày càng đi vào thực chất. Nổi bật là nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia với ứng dụng VNeID ngày càng đi vào cuộc sống người dân, giúp đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, kết nối nhanh chóng người dân với chính quyền. Quá trình chuyển đổi số còn đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, chuyển đổi số bộ máy hành chính đóng vai trò then chốt để nâng cao năng lực quốc gia. Đây cũng chính là chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 (ngày 10.10 hằng năm): "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia".

Nhưng dù công nghệ ngày nay giúp việc chuyển đổi số thuận lợi hơn, thì then chốt vẫn là con người và hệ thống tổ chức, vận hành. Đến nay, ngay cả khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển bùng nổ, thì rõ ràng công nghệ vẫn không thể thay thế con người, mà chỉ là phương tiện hỗ trợ hiệu quả hơn. Như câu chuyện Hue-S và mùa mưa năm 2025 đã cho thấy hiệu quả thiết thực nhờ áp dụng chuyển đổi số trong công tác điều hành. Điển hình, nếu không có sự thấu hiểu về nhu cầu người dân mùa mưa bão, thì nền tảng Hue-S năm ngoái không thể thu hút đông đảo người dân theo dõi. Điều này được quyết định bởi đội ngũ vận hành Hue-S. Hay một chính quyền số không thực sự tinh gọn, đơn giản hóa thủ tục thì chỉ giải quyết được việc thay vì viết đơn trên giấy chuyển qua khai báo trên ứng dụng.

Chính vì thế, để đạt được "kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia", chìa khóa quyết định vẫn là con người và bộ máy.