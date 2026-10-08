Nữ thủ lĩnh thanh niên nỗ lực chuyển đổi số ở vùng khó

Ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, hình ảnh nữ cán bộ trẻ đến từng thôn, từng gia đình hay túc trực ở trung tâm hành chính công của xã, để hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đã trở nên quen thuộc. Đó là chị Bàn Thị Đào (30 tuổi), Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN xã Bảo Thắng.

Đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Nữ cán bộ người Dao vừa được xét tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của chị trong công tác thanh niên, đặc biệt là sáng kiến phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong nâng cao năng lực số cho người dân thông qua mô hình "Bình dân học vụ số".

Chị Bàn Thị Đào (30 tuổi), Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ẢNH: NVCC

Trong năm 2026, chị Đào chủ động tham mưu đưa mô hình "Bình dân học vụ số" vào hoạt động của thanh niên, kết nối với 23 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn để hình thành mạng lưới hỗ trợ rộng khắp. Sáng kiến xuất phát từ một thực tế: các lớp tập huấn tập trung dù thuận lợi về tổ chức nhưng chưa phù hợp với nhiều người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc những người thường xuyên đi làm xa.

Vì vậy, chị Đào cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên chuyển cách làm, đưa hoạt động hỗ trợ đến tận nơi người dân sinh sống. Đoàn viên, thanh niên được phân công phụ trách địa bàn, phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận và các đoàn thể hướng dẫn tại nhà văn hóa, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc ngay tại hộ gia đình.

Dấu ấn trong cách làm của chị là "cầm tay chỉ việc", nhưng không làm thay. Đoàn viên hướng dẫn từng bước để người dân tự thao tác trên điện thoại, qua đó hình thành kỹ năng và giảm dần sự phụ thuộc vào lực lượng hỗ trợ. Thanh niên còn xây dựng infographic, video ngắn, hình ảnh minh họa thao tác và nội dung cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng để lan tỏa tới người dân.

Chị Bàn Thị Đào giúp đỡ người già đến làm thủ tục tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã ẢNH: NVCC

Chia sẻ về công việc đã làm, chị Đào cho biết: "Điều quan trọng nhất không phải hoàn thành một thủ tục trước mắt mà giúp người dân biết cách tự thực hiện. Mình không làm thay cho người dân được mà mình hướng dẫn trực tiếp để cho bà con tự làm và biết cách làm mới tạo ra được giá trị lâu dài".

Từ sáng kiến của chị, toàn xã hình thành 24 tổ hỗ trợ, gồm 23 tổ tại các thôn và một Tổ thanh niên Bình dân học vụ số hoạt động trên phạm vi toàn xã. Trong thời gian triển khai, 103 hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp được tổ chức, hỗ trợ 1.024 lượt người dân. Riêng hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, 8.161 hồ sơ được hỗ trợ trong năm 2026, đạt tỷ lệ 100% theo thống kê của địa phương.

Dấu ấn của một cán bộ trẻ

Công việc của chị Đào càng nhiều thử thách sau khi địa bàn được sắp xếp, sáp nhập từ Sơn Hà, Sơn Hải, Thái Niên và thị trấn Phố Lu thành xã Bảo Thắng. Địa bàn rộng hơn, dân cư phân tán, trong đó có những khu vực người Mông, người Dao sinh sống, khiến việc tiếp cận công nghệ số còn hạn chế.

Trong điều kiện ấy, chị Đào lựa chọn cách làm dựa vào lực lượng tại chỗ. Các bí thư chi đoàn đồng thời tham gia tổ công nghệ số ở thôn; Đoàn Thanh niên thành lập đội hình Bình dân học vụ số và trực tiếp hỗ trợ tại bộ phận một cửa. Trong những thời điểm cao điểm sau sáp nhập, đoàn viên gần như túc trực từ thứ hai đến thứ sáu để hướng dẫn người dân.

Chị Bàn Thị Đào hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực truyến ẢNH: NVCC

Những nỗ lực đó đã giúp người dân dần chủ động hơn trong việc sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện các giao dịch trên môi trường số và tiếp cận các tiện ích của VNeID. "Người cao tuổi được hỗ trợ nhiều hơn thông qua hình thức hướng dẫn trực tiếp tại cộng đồng. Đoàn viên thanh niên cũng có thêm môi trường để phát huy chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương", chị Đào chia sẻ.

Nữ cán bộ trẻ đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng của T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Lào Cai. Năm 2026 chị được công nhận "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" và được T.Ư Đoàn khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong triển khai "Tháng thanh niên".

Việc được xét tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh vì thế là một dấu mốc mới trong hành trình công tác của nữ cán bộ Đoàn trẻ người Dao. Chia sẻ về giải thưởng, chị Đào cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được nhận giải thưởng, đồng thời tự hào vì là đại diện của tuổi trẻ tỉnh Lào Cai. Với chị, sự ghi nhận này cũng là động lực để tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và đóng góp nhiều hơn cho công tác thanh niên.