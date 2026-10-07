Cô giáo cứu bé trai 2 tuổi ở Nghệ An được tuyên dương Thanh niên sống đẹp

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, ngày 10.10 sẽ diễn ra Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Hà Nội).

Tại đây sẽ diễn ra Lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 cho 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi cá nhân được trao bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Trong số 15 cá nhân được tuyên dương có cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi), giáo viên Trường mầm non Phú Sơn (Nghĩa Hành, Nghệ An), là gương sáng về lòng dũng cảm.

Trên đường đến trường, cô Hiền đã lao ra đường cứu sống một bé trai 2 tuổi trước đầu xe tải. Sự việc khiến cô bị thương nặng, dập nát xương và phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải.

T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cô giáo Hoàng Thị Hiền ẢNH: TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

Là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, hành động quên mình của cô lay động hàng triệu trái tim. Cô vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm và nhận được sự hỗ trợ, tri ân lớn từ cộng đồng.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quyết định đặc cách trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cho cô giáo Hoàng Thị Hiền dù đã quá 2 tuổi so với thể lệ giải thưởng.

Trước đó, T.Ư Đoàn đã trao tặng bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cô giáo Hoàng Thị Hiền.

15 cá nhân được trao giải gồm:

1. Anh Phạm Thế Quang, giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2. Anh Cà Văn Minh, đại úy, Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên.

3. Chị Nguyễn Hồng Ân, thiếu úy, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

4. Anh Nguyễn Duy Khánh, thiếu tá, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng.

6. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

7. Anh Phạm Văn Tiến, Ủy viên BCH Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

8. Anh Phan Trung Hải, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Phú Thuận, TP.HCM; Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên "Tiệm cà phê thạc sĩ".

9. Anh Nguyễn Hữu Trọng, bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an.

10. Anh Nguyễn Khắc Cường, Ủy viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy viên BTV Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh.

11. Anh Đinh Viết Tường, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, hội viên Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung số.

12. Anh Bùi Tuấn Ngọc, đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

13. Anh Đinh Văn Tâm, vận động viên Đội tuyển Wushu quốc gia.

14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc, vận động viên Đội Xe đạp, cấp bậc hạ sĩ, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

15. Anh Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn.