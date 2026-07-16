Cần lưu ý gì khi ký hợp đồng lao động điện tử qua VNeID?

Nguyễn Minh Anh (27 tuổi, ngụ đường số 9, P.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết cô đang trong quá trình thử việc tại một công ty truyền thông. Bộ phận nhân sự đã thông báo quy trình ký hợp đồng sắp tới có thể được thực hiện trực tuyến.

Từ 1.7, hợp đồng lao động điện tử bắt buộc xác thực qua VNeID ẢNH MINH HỌA: AN VY

"Trước giờ, mình quen với việc ký hợp đồng giấy. Nhưng bây giờ hợp đồng điện tử được xác thực qua VNeID thì mình thấy khá thuận tiện. Người lao động có thể kiểm tra, lưu lại và tra cứu dễ hơn, nhất là với những bạn mới đi làm", Minh Anh nói.

Theo Minh Anh, việc ký hợp đồng online cũng giúp người lao động có thêm thời gian đọc kỹ nội dung trước khi xác nhận. Cô cho rằng đây là điểm rất tích cực, vì nhiều bạn trẻ thường ngại hỏi trực tiếp khi ký giấy tại công ty.

Còn Phạm Trần Hoàng Phúc (23 tuổi, ngụ đường Nguyễn Xuân Khoát, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM) cho biết việc áp dụng hợp đồng lao động điện tử giúp người lao động không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục. "Với người trẻ quen dùng ứng dụng số, việc ký hợp đồng điện tử qua VNeID rất phù hợp. Mình nghĩ quy định này giúp quy trình rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, người lao động cần chủ động đọc kỹ các điều khoản trước khi bấm ký", Phúc chia sẻ.

Phúc cũng cho rằng các nội dung như lương, thưởng, KPI, thời gian làm việc, bảo hiểm, điều kiện nghỉ việc… được trình bày rõ trong hợp đồng. Theo anh, khi hợp đồng có mã định danh và được lưu trữ trên nền tảng điện tử, người lao động thuận lợi hơn trong việc đối chiếu thông tin khi cần.

Trong khi đó, Trần Thế Hiển (25 tuổi, ngụ đường Kha Vạn Cân, P.Linh Xuân, TP.HCM) cho rằng việc xác thực qua VNeID là bước cần thiết trong bối cảnh nhiều thủ tục đang dần chuyển sang môi trường số. "Đi làm bây giờ có nhiều giấy tờ liên quan đến bảo hiểm, thuế, hợp đồng… Nếu các dữ liệu này được quản lý rõ ràng hơn thì người lao động sẽ dễ dàng theo dõi", Hiển nói.

Không chỉ là thao tác kỹ thuật

Chuyên gia nhân sự Võ Minh Tuấn (Giải pháp chiến lược và vận hành RPO Solutions, TP.HCM) cho rằng việc tích hợp xác thực điện tử đang giúp quy trình ký kết giữa doanh nghiệp và người lao động trở nên nhanh và minh bạch hơn.

Bạn trẻ có thể tham dự các tọa đàm, workshop về nhân sự để cập nhật thêm những thông tin và kỹ năng cần thiết khi đi làm ẢNH: AN VY

"Nếu trước đây quy trình ký hợp đồng thường gắn với hồ sơ giấy, gặp mặt trực tiếp, thì mô hình điện tử giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý. Điều này đặc biệt hữu ích với các tổ chức có lực lượng lao động lớn hoặc vận hành tại nhiều địa điểm", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, với người lao động trẻ, hợp đồng lao động điện tử là một bước tiến phù hợp với thói quen sử dụng dịch vụ số. Người lao động có thể nhận, kiểm tra, lưu trữ và tra cứu hợp đồng thuận tiện hơn. "Người lao động cần xem đây là một bước xác nhận pháp lý chính thức, chứ không chỉ là thao tác kỹ thuật trên điện thoại. Khi hiểu đúng như vậy, việc ký hợp đồng điện tử sẽ giúp các bên chủ động và chuyên nghiệp hơn", ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn lưu ý trước khi ký nên kiểm tra kỹ các nhóm thông tin cốt lõi như chức danh, mô tả công việc, mức lương, cấu phần thu nhập, địa điểm làm việc, thời gian làm việc, điều kiện thử việc, quyền lợi bảo hiểm, bảo mật dữ liệu, điều kiện chấm dứt hợp đồng...

"Người trẻ mới đi làm thường quan tâm nhiều đến mức lương, vị trí công việc và ngày bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, các điều khoản khác như thử việc, KPI, tăng ca, bảo mật thông tin hay quyền sở hữu sản phẩm công việc cũng rất quan trọng. Đọc kỹ trước khi ký là cách để bảo vệ quyền lợi của chính mình", ông Tuấn nói.

Đăng nhập VNeID không có nghĩa là "ký cho nhanh"

Luật sư Huỳnh Công Hậu, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết về nguyên tắc pháp lý, hợp đồng lao động điện tử có thể có giá trị tương đương hợp đồng giấy nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật về lao động và giao dịch điện tử.

"Tính pháp lý của hợp đồng không nằm ở việc tài liệu tồn tại dưới dạng giấy hay điện tử, mà nằm ở việc quy trình ký kết có bảo đảm đúng người, đúng nội dung và có khả năng chứng minh khi phát sinh tranh chấp hay không", luật sư Hậu nói.

Theo ông Hậu, việc tích hợp định danh như VNeID có thể góp phần nâng cao độ tin cậy trong việc xác minh người ký. Đây là điểm tích cực trong bối cảnh nhiều giao dịch lao động đang được số hóa. Tuy nhiên, người lao động không nên hiểu là chỉ cần đăng nhập hoặc xác thực danh tính là có thể ký thật nhanh. "Bạn vẫn cần đọc kỹ điều khoản, kiểm tra thông tin và lưu trữ đầy đủ tài liệu liên quan. Xác thực điện tử giúp quy trình đáng tin cậy hơn, nhưng sự cẩn trọng của người ký vẫn là yếu tố rất quan trọng", ông Hậu lưu ý.

Ông Hậu cho rằng người trẻ đã quen làm nhiều thủ tục trên điện thoại nên có lợi thế khi tiếp cận hợp đồng lao động điện tử. Tuy vậy, mỗi lần ký hợp đồng vẫn là một lần xác lập quyền và nghĩa vụ pháp lý. Vì vậy, người lao động nên dành thời gian để đọc kỹ nội dung trước khi ký xác nhận.

Trong khi đó, luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn (TP.HCM), nhận định về bản chất, hợp đồng lao động điện tử hay hợp đồng giấy đều cùng xác lập quan hệ lao động giữa người lao động và doanh nghiệp. Vì vậy, các nội dung cần lưu ý về quyền lợi lao động gần như không thay đổi.

"Người lao động cần đặc biệt quan tâm đến mức lương, phụ cấp, thưởng, thời gian thử việc, điều kiện chấm dứt hợp đồng, điều khoản phạt và bồi thường", luật sư Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, do hợp đồng được thực hiện trên môi trường điện tử, người lao động nên kiểm tra thêm các yếu tố liên quan đến xác thực và chữ ký điện tử. "Bạn cần kiểm tra kỹ tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, người đại diện pháp luật. Tiếp đến, người lao động nên xác định hợp đồng có được ký bằng chữ ký điện tử hợp pháp hay không, chữ ký số còn hiệu lực và có sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian theo quy định hay không", ông Tuấn lưu ý.

Luật sư Tuấn cho rằng để thuận tiện tra cứu sau này, người lao động nên tải file PDF gốc của hợp đồng, lưu lại email xác nhận, mã OTP, mã hợp đồng, bảng lương và các tài liệu liên quan đến bảo hiểm xã hội. "Nếu phát sinh tranh chấp, đây sẽ là những tài liệu rất quan trọng để chứng minh quan hệ lao động và quyền lợi của mình", ông Tuấn nói.