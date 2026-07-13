Người trẻ ưu tiên thuê ô tô tự lái thay vì mua xe, lý do vì sao?

Có những người trẻ cho biết ưu tiên thuê ô tô tự lái thay vì mua, để dành tiền tích lũy cho những mục tiêu khác ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Nhiều người trẻ thuê ô tô tự lái vì những điều này…

Theo Đỗ Minh Hải (28), làm việc tại đường Trần Phú (P.Chợ Quán, TP.HCM), đã từng nghĩ phải mua ô tô trước tuổi 30, nhưng sau đó Hải không còn thấy điều đó cần thiết nữa. Hải cho biết hai năm qua, mỗi khi có kế hoạch đưa gia đình đi chơi cuối tuần hoặc về quê, anh đều thuê ô tô tự lái.

Hải nói: "Nếu mua một chiếc xe phổ thông, ngoài khoản tiền ban đầu hoặc trả góp hằng tháng, chủ xe còn phải tính đến hàng loạt chi phí như gửi xe, bảo hiểm, bảo dưỡng, đăng kiểm, nhiên liệu và khấu hao. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng của tôi chỉ khoảng hai đến ba lần mỗi tháng. Tính đi tính lại, tiền thuê xe vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc phải nuôi một chiếc xe nằm trong bãi đỗ phần lớn thời gian".

Chị Trần Thị Nguyệt Ánh (32 tuổi, ngụ ở đường Linh Đông, P.Linh Đông, TP.HCM), cũng cho biết gia đình thường thuê xe 7 chỗ vào các dịp nghỉ lễ hoặc khi cả nhà đi du lịch.

"Thuê xe giúp mình có thể lựa chọn loại xe phù hợp với từng chuyến đi. Đi gần thì thuê xe nhỏ, đi đông người thì thuê xe 7 chỗ. Nếu mua một chiếc xe cố định thì không phải lúc nào cũng đáp ứng đúng nhu cầu", chị Ánh chia sẻ.

Không riêng chị Ánh, anh Hải, một bộ phận người trẻ hiện nay cũng chọn thuê ô tô tự lái thay vì mua xe. Anh Lê Đỗ Minh Quân (30 tuổi, ngụ ở chung cư Sài Gòn Avenue, P.Tam Bình, TP.HCM), cho hay hai vợ chồng có thu nhập ổn định nhưng vẫn chưa quyết định mua ô tô dù đã nhiều lần cân nhắc.

"Hai vợ chồng đang ưu tiên dành tiền để trả khoản vay mua nhà và đầu tư cho con nhỏ. Mỗi năm, cả nhà chỉ có vài chuyến du lịch dài ngày nên lựa chọn thuê xe tự lái được xem là hợp lý hơn", anh Quân nói.

Trần Nguyên An (27 tuổi), làm việc ở đường Sư Vạn Hạnh (P.Hoà Hưng, TP.HCM), cho rằng: "Tôi nhận ra mình không nhất thiết phải sở hữu mọi thứ. Nếu cần xe để đi công tác, du lịch hay về quê, tôi chỉ việc thuê. Số tiền tiết kiệm được có thể dành để đầu tư hoặc dự phòng cho những kế hoạch khác". Cũng theo An, điều quan trọng hiện nay không phải là có một chiếc ô tô đứng tên mình, mà là sử dụng đồng tiền đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả tài chính cao nhất.

Thị trường cho thuê ô tự lái nhộn nhịp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quyết định mua hay thuê ô tô không nên dựa trên cảm xúc

Anh Nguyễn Thành Vinh (31 tuổi), kinh doanh cho thuê ô tô tự lái trên đường Huỳnh Văn Luỹ (P.Phú Lợi, TP.HCM), cho biết lượng khách trẻ thuê ô tô tự lái tăng đáng kể trong thời gian qua. Bên cạnh các gia đình, nhóm khách từ 25 - 35 tuổi là phân khúc tăng nhanh nhất.

"Không ít người cho rằng chi phí "nuôi" một chiếc ô tô ngày càng cao, nên thay vì bỏ ra hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng để sở hữu, họ chọn trả tiền cho nhu cầu sử dụng thực tế. Xu hướng này đang góp phần làm sôi động thị trường cho thuê ô tô tự lái", anh Vinh cho hay.

Chị Hoàng Phương Linh (36 tuổi), chủ một đơn vị cho thuê xe tại đường Nguyễn Đình Chính (P.Phú Nhuận, TP.HCM),cho biết phần lớn khách hàng hiện nay không phải không đủ khả năng mua xe, mà chủ động lựa chọn thuê vì muốn tối ưu chi phí.

"Nhiều người làm văn phòng chỉ cần xe vào cuối tuần hoặc vài chuyến du lịch mỗi năm. Nếu tính tổng chi phí sở hữu thì thuê xe lại hợp lý hơn", chị Linh nói.

Theo chuyên gia tài chính cá nhân Đỗ Bửu Đấu, Công ty kế toán Alpha (P.Sài Gòn, TP.HCM), việc mua ô tô không chỉ là quyết định chi một khoản tiền lớn ban đầu mà còn là cam kết với nhiều chi phí kéo dài trong suốt vòng đời của chiếc xe. Ngoài tiền mua hoặc trả góp, chủ xe còn phải tính đến các khoản như bảo hiểm, bảo dưỡng, đăng kiểm, phí gửi xe, nhiên liệu và khấu hao.

"Vì vậy, nếu tần suất sử dụng chỉ vài lần mỗi tháng, thuê ô tô tự lái có thể là phương án kinh tế hơn", ông Đấu nói.

Ông Đấu cũng cho rằng người trẻ nên tính toán tổng chi phí sở hữu trong nhiều năm thay vì chỉ nhìn vào giá bán của chiếc xe. "Mỗi quyết định tài chính cần xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế, không nên vì áp lực phải có ô tô để khẳng định bản thân hay chạy theo xu hướng", ông Đấu chia sẻ thêm.

Theo chia sẻ của nhiều người trẻ, họ muốn thuê xe ô tô tự lái vì muốn tối ưu chi phí ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

Còn theo chuyên gia tài chính cá nhân Lại Thị Hà, Công ty kế toán Thuận Việt (P.Phú Nhuận, TP.HCM), cho rằng quyết định mua hay thuê ô tô không nên dựa trên cảm xúc hay quan niệm "đến tuổi phải có xe", mà cần tính toán tổng chi phí sử dụng. Nếu tần suất sử dụng chỉ vài ngày mỗi tháng, tổng chi phí thuê xe trong cả năm có thể thấp hơn đáng kể so với chi phí sở hữu. Ngược lại, với những người phải di chuyển hằng ngày hoặc thường xuyên phục vụ công việc, việc mua xe vẫn có thể là phương án kinh tế hơn về lâu dài.

Bà Hà nhận định xu hướng thuê ô tô tự lái phản ánh sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng của người trẻ. Thay vì ưu tiên sở hữu tài sản, nhiều người sẵn sàng trả tiền để sử dụng dịch vụ khi cần, qua đó giữ được dòng tiền cho các mục tiêu dài hạn như mua nhà, đầu tư hoặc xây dựng quỹ dự phòng.

"Không có đáp án chung cho câu hỏi nên mua hay thuê ô tô. Nếu xe được sử dụng hầu như mỗi ngày để phục vụ công việc hoặc kinh doanh, việc sở hữu có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngược lại, với những người chỉ dùng xe vào cuối tuần hoặc vài chuyến du lịch trong năm, thuê ô tô tự lái sẽ giúp tối ưu chi phí mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu di chuyển", bà Hà cho hay.