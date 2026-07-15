Từ 15.8, dùng VNeID đăng ký sở hữu xe cũ được miễn, giảm lệ phí trước bạ

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử thực hiện các thủ tục hành chính, mới đây Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.22 về phát triển công dân số. Trong đó, Nghị quyết mới đưa ra nhiều chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cho người đăng ký ô tô, xe máy (lần 2 trở đi), kèm một số điều kiện nhất định.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15.8 tới đây (thời điểm Nghị quyết 66.22 về phát triển công dân số chính thức có hiệu lực), người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 khi đăng ký quyền sở hữu xe sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô (lần 2 trở đi) và miễn 100% lệ phí trước bạ với xe máy (đăng ký lần 2 trở đi).

Người mua ô tô, xe máy cũ đăng ký sang tên từ ngày 15.8 tới đây nếu sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 đăng ký xe sẽ được hưởng miễn, giảm lệ phí trước bạ Ảnh: Bá Hùng

Như vậy, người mua ô tô, xe máy cũ đăng ký sang tên sở hữu từ ngày 15.8 tới đây nếu sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 sẽ được hưởng ưu đãi miễn, giảm lệ phí trước bạ tùy theo loại xe (xe máy hoặc ô tô đăng ký lần hai trở đi). Để nhận ưu đãi, người dân cần nộp thuế điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và tích hợp đủ thông tin như mã số thuế, đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng... trên ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng tối đa một lần trong năm và mức ưu đãi không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ; đồng thời triển khai đến ngày 28.2.2027. Ngoài ra, điều kiện để được hưởng các ưu đãi này là công dân đã hoàn thích tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, gồm: giấy khai sinh, thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội, thông tin số điện thoại di động và sổ sức khỏe điện tử.

Từ ngày 15.8 dùng VNeID đăng sở hữu xe cũ được miễn, giảm lệ phí trước bạ Ảnh: Bá Hùng

Hiện tại, người đăng ký xe máy từ lần 2 trở đi, mức lệ phí trước bạ hiện phải đóng là 1% trên giá trị xe. Trong khi với ô tô dưới 9 chỗ khi đăng ký, mức lệ phí trước bạ lần 2 đang được áp dụng là 2% trên giá trị xe tính lệ phí trước bạ theo quy định. Tuy nhiên, theo quy định mới từ ngày 15.8.2026 - 28.2.2027, người mua ô tô, xe máy dùng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 đáp ứng các điều kiện theo quy định, để đăng ký quyền sở hữu xe sẽ được miễn lệ phí trước bạ xe máy và giảm một nửa lệ phí trước bạ với ô tô khi khai, nộp thuế điện tử lần hai.

Nghị quyết số 66.22 về phát triển công dân số được Chính phủ ban hành cũng quy định lấy ngày 15 tháng 10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.