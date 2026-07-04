TP.HCM chi hơn 22 tỉ đồng chăm lo người lao động 'Tháng Công nhân'

Liên đoàn Lao động TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết các hoạt động Tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026. Đây là một trong những đợt cao điểm trong năm Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động.



Năm nay, Tháng Công nhân có chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động". Các hoạt động tập trung vào mục tiêu mang lại lợi ích thiết thực, tạo dựng môi trường làm việc an toàn và tôn vinh những đóng góp của lực lượng sản xuất trực tiếp, lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp.

Công nhân, người lao động được mua hàng giảm giá trong Tháng Công nhân 2026 Ảnh: Phan Diệp

Trong đó, chương trình "Cảm ơn người lao động" - chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực nhất, cụ thể là:

Chăm lo cho 67.539 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 22,6 tỉ đồng.

Tổ chức 7 đợt nghỉ dưỡng kết hợp thăm khám sức khỏe cho 4.130 lượt đoàn viên, người lao động với kinh phí hơn 8,2 tỉ đồng.

Thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 600 người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ, 839 lao động nữ mang thai nuôi con nhỏ, được thăm khám.

Có hơn 40.000 lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ. Hơn 200 gian hàng phúc lợi được tổ chức với sự tham gia của hơn 10.000 lượt công nhân, lao động.

Có 1.569 doanh nghiệp nâng mức ăn ca cho người lao động. Có hơn 28.000 suất ăn công đoàn được các Công đoàn cơ sở tổ chức trong Tháng Công nhân lần thứ 18 nhằm chăm lo thêm chất lượng bữa ăn cho người lao động. Ước tính số tiền hỗ trợ suất ăn ca là trên 900 triệu đồng.

Có hơn 300 hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức với sự tham gia nhiệt tình của hơn 24.000 đoàn viên.

Nữ lao động được sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí trong Tháng Công nhân 2026 Ảnh: Phan Diệp

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, tổ chức hôm 3.7, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng thông tin về công tác chăm lo đời sống công nhân nửa năm qua.

Cụ thể, các cấp Công đoàn đã chăm lo cho gần 3,15 triệu lượt đoàn viên đoàn viên, người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, với tổng kinh phí thực hiện là 3.817,9 tỉ đồng.

Điểm nhấn là công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn, ý nghĩa sâu sắc chăm lo cho hơn 2,86 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 3.772 tỉ đồng.

Nổi bật nhất là chương trình họp mặt, tặng quà và chuyển khoản trực tiếp 350 tỉ đồng cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/trường hợp).