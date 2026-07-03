Cầm bằng đại học đi tìm việc ở TP.HCM: Người lao động đang chịu áp lực

Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ) vừa thông tin tình hình thị trường lao động việc làm trên địa bàn tháng 6 và nửa năm đầu năm 2026.

Trung tâm thống kê nhu cầu người tìm việc – việc tìm người tháng 6.2026 theo tiêu chí các ngành nghề có 23.680 người tìm việc và 29.972 vị trí việc làm trống.

Trong đó, 3 ngành nghề cần tuyển nhiều nhất là lao động phổ thông và công việc giản đơn (11.124 vị trí); vận hành máy - sản xuất có đào tạo, tay nghề (4.385 vị trí); kinh doanh - bán hàng (2.263 vị trí). Số người tìm việc ở 3 ngành này đều thấp hơn nhu cầu tuyển dụng.



Ngược lại, ở một số ngành, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ít, trong khi người tìm việc lại nhiều hơn. Cụ thể là ngành nhân sự - hành chính - pháp chế - văn phòng, có 2.843 người tìm việc nhưng thị trường chỉ cần 1.326 vị trí; ngành kế toán - kiểm toán - thuế có 1.523 người tìm việc nhưng có 1.051 vị trí việc làm trống. Số liệu phản ánh áp lực cạnh tranh việc làm tập trung ở nhóm lao động này.

Người lao động trao đổi với doanh nghiệp tại ngày hội việc làm Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, cho biết thị trường lao động trong tháng 6 tiếp tục ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cao hơn nguồn cung lao động. Nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, cung - cầu lao động chưa thực sự cân bằng, do sự khác biệt về cơ cấu ngành nghề và trình độ chuyên môn.

Theo bà Hạnh Thục, trình độ chuyên môn, cung - cầu lao động tương đối cân bằng ở nhóm lao động không trình độ chuyên về kỹ thuật và trình độ trung cấp. Tuy nhiên, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng công nhân kỹ thuật không bằng cấp cao hơn nhiều so với nguồn cung (4.167 người tìm việc, 15.087 vị trí cần tuyển).

Trong khi đó, số lượng người tìm việc có trình độ đại học vượt đáng kể nhu cầu tuyển dụng (6.936 người tìm việc nhưng chỉ có 2.297 vị trí tuyển).

Điều này cho thấy thị trường đang thiếu lao động kỹ thuật trực tiếp sản xuất, đồng thời lao động trình độ đại học tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh để tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn.

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp tháng 6.2026 Ảnh: Phan Diệp

Tổng quan hoạt động 6 tháng đầu năm của trung tâm

Về hoạt động giới thiệu việc làm - thị trường lao động:

Trung tâm thực hiện 101 phiên giao dịch việc làm. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 364.643 lượt người, trong đó có 20.569 lượt người được giới thiệu việc làm, 6.687 người nhận được việc.

Bên cạnh đó, trung tâm tổ chức các buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động, cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp. Phối hợp với các công ty có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn cho 1.321 người lao động.

Về bảo hiểm thất nghiệp:



Trung tâm tiếp nhận 102.395 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 732 hồ sơ (0,72%) so với cùng kỳ năm 2025 (101.663 hồ sơ).

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 86.168 người. Đồng thời trung tâm tiếp nhận 355.245 lượt người đến thông báo tình trạng tìm việc làm.

Người tìm việc có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên website của Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM: https://vieclamhcm.com.vn. Hoặc tìm hiểu trên trang Facebook: https://www.facebook.com/TTDVVLHCM. Ngoài ra, ứng viên trực tiếp đến trung tâm và các điểm giải quyết bảo hiểm thất nghiệp vào giờ hành chính sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM: Trụ sở chính: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM. Trụ sở 2: 369 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM. Trụ sở 3: 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP.HCM. Hotline phòng giới thiệu việc làm: 0339163968. Email: sanvieclamhcm@gmail.com.



