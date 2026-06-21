Công đoàn chi hàng chục tỉ đồng chăm lo người lao động Tháng Công nhân 2026

Chiều 21.6, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2026 (tháng 5.2026) tại TP.HCM.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và các cấp công đoàn.

Sự kiện đặc biệt trong Tháng Công nhân 2026

Báo cáo tổng kết hoạt động cho thấy các cấp công đoàn cả nước đã tổ chức đa dạng hoạt động hưởng ứng, chi hàng chục tỉ đồng để chăm lo cho hàng triệu người lao động.

Cụ thể, trong Tháng Công nhân 2026, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức 34 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên, trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, ngành và doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ gần 10 tỉ đồng.

Ngày 27.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động tại Khu nhà ở xã hội Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TP.HCM). Tổ chức công đoàn nhận định đây là một sự kiện đặc biệt nhằm động viên tinh thần thi đua lao động sản xuất của công nhân TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi người lao động tại TP.HCM nhân Tháng Công nhân 2026 Ảnh: Phan Diệp

Một số hoạt động được tổ chức thành công nổi bật trong Tháng Công nhân 2026 như:

Chương trình "Đối thoại tháng 5", diễn đàn "Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới", các cấp công đoàn đã tổ chức 14.197 cuộc đối thoại, diễn đàn với sự tham gia của trên 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động. Nội dung kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề về việc làm, tiền lương, thu nhập; nhà ở và đời sống công nhân; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Chương trình "Cảm ơn người lao động" và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động có nhiều điểm mới so với trước đây, với khoảng hơn 2 triệu lượt người được thụ hưởng.

Có 6.186 người lao động và thân nhân người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 25 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị Ảnh: Phan Diệp

Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam ấn tượng về Tháng Công nhân

Chương trình "Bữa cơm công đoàn", "Bữa cơm công trường - Kết nối yêu thương" được triển khai ở 5.120 đơn vị . Một số đơn vị đã đổi mới hình thức chăm lo phù hợp với đặc thù lao động văn phòng khi tổ chức "Phiên chợ công đoàn", đưa các sản phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nơi làm việc, tạo không gian giao lưu, sẻ chia và mang lại những trải nghiệm ý nghĩa cho người lao động.

Cùng với công tác chăm lo vật chất, các cấp công đoàn tổ chức 7.488 hoạt động văn hóa, thể thao như giải bóng đá, hội diễn văn nghệ, hội thi karaoke, ngày hội văn hóa công nhân, các chương trình nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Nữ công nhân, lao động được khám sức khỏe miễn phí trong tháng 5 Ảnh: Phan Diệp

Về việc triển khai các phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất lao động, có hơn 20.000 công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng, ghi nhận 73.140 sáng kiến, giải pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Hsieh Mao Shan (Tạ Mẫu Sơn), đại diện Công ty TNHH Kỹ nghệ cửa Ý - Á châu ở TP.HCM cho biết bản thân rất tâm đắc khi Việt Nam dành riêng tháng 5 hằng năm để chăm lo và tôn vinh công nhân.

"Qua các hoạt động Tháng Công nhân, tôi nhận thấy Công đoàn Việt Nam không chỉ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn thực sự là chỗ dựa tin cậy, luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và gia đình người lao động", ông Sơn cho biết.