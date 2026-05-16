LĐLĐ TP.HCM hợp tác với Trường đại học Tôn Đức Thắng: Công nhân được hưởng lợi gì?

Chiều 15.5, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030.

Đây là sự hợp tác tiên phong, tạo ra mô hình liên kết mới giữa cơ sở giáo dục đại học và tổ chức công đoàn.

Hai bên phối hợp trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động; hợp tác phát triển về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kết nối với doanh nghiệp.

Về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Hai bên phối hợp thông tin, giới thiệu các chương trình đào tạo (đại học, sau đại học, bồi dưỡng ngắn hạn) đến cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động.

Liên đoàn Lao động TP.HCM và nhà trường cùng khảo sát nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp và người lao động làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo phù hợp.

Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn. Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ công đoàn, người lao động (kế toán, quản trị, kỹ thuật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng số…).

Trường đại học Tôn Đức Thắng hỗ trợ chính sách học bổng dành cho cán bộ công đoàn, con cán bộ công đoàn của Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Đối với hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Hai bên phối hợp nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đề án/dự án về phát triển giai cấp công nhân trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhu cầu đơn vị. Tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học, hoạt động tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghiệp và sở hữu trí tuệ.

Trong việc kết nối với doanh nghiệp: Hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo, hội thi tay nghề, diễn đàn kết nối tri thức.

Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp về đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, sáng chế; đồng thời tổ chức các hội thảo, chương trình hướng dẫn chuyên sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nắm vững quy trình, thủ tục xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng nêu nhiều việc hai bên có thể bắt đầu làm ngay, vì lợi ích công nhân lao động

PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng cho biết một số việc đơn vị có thể phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM làm ngay là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và năng lực số cho người lao động.

Nhà trường sẵn sàng hỗ trợ công nhân, người lao động trong việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm vận hành thư viện số, các robot tự động trả lời những thắc mắc thường gặp của công nhân trong các khu công nghiệp lớn...

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM mong muốn nhà trường đồng hành trong việc giúp người lao động, công nhân phát triển ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động.

