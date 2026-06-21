95 gia đình tiêu biểu toàn quốc: Tổ ấm là điểm tựa vững vàng để cống hiến

Tối 20.6, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương 95 gia đình công nhân, viên chức, người lao động, tiêu biểu toàn quốc năm 2021 - 2026 tại Công viên văn hóa Đầm Sen, TP.HCM. Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam 28.6.

Tham dự lễ tuyên dương các gia đình tiêu biểu có ông Cao Xuân Thạo (Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam), ông Đặng Minh Thông (Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và đại diện lãnh đạo các ban ngành.

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ảnh: Phan Diệp

Nhiều câu chuyện gia đình xúc động

Theo Ban tổ chức, 95 gia đình được biểu dương là đại diện tiêu biểu cho hàng triệu gia đình đoàn viên, người lao động cả nước.

Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 95 gia đình đại diện cho ý chí, nghị lực và tình yêu thương từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó, có 44 gia đình người lao động trực tiếp sản xuất, 47 gia đình viên chức quản lý và 4 gia đình cán bộ công đoàn chuyên trách.

Chị Nguyễn Thị Huế, chuyên viên Tổ công tác quản lý địa bàn số 5, Liên đoàn Lao động TP.HCM, là cán bộ công đoàn chuyên trách. Chị Huế có chồng là cán bộ ở nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, thường xuyên công tác dài ngày ngoài biển đảo. Dù hoàn cảnh đặc thù, chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công đoàn, chăm lo gia đình và nuôi dạy con đạt nhiều thành tích học tập.

"Trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc khó khăn, nhưng điều để giúp tôi vượt qua đó chính là tình yêu thương gia đình, là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc", chị Huế chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Huế (áo xanh) chia sẻ tại buổi tuyên dương Ảnh: Phan Diệp

Tại buổi lễ, bác sĩ Đèo Đức Lực, công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, đã chia sẻ câu chuyện gia đình cùng vượt qua một giai đoạn khó khăn khiến nhiều người rơi nước mắt.

Bác sĩ cho biết vào năm 2019, khi vợ anh đang mang song thai được khoảng 30 tuần thì một bé bị chẩn đoán mất tim thai. Bé còn lại chào đời thì mắc bệnh bại não. Trong thời gian khó khăn đó, cha của anh lại mắc ung thư trong khi anh đang ôn thi vào cao học.

Chị Lò Thị Huyền, vợ của bác sĩ Lực, tâm sự: "Nhiều khó khăn ập đến cùng một lúc khiến vợ chồng chúng tôi rất áp lực, từ chuyện gia đình, con cái, công việc và cả kinh tế. Nhưng cũng chính lúc đó, chồng tôi đã ở bên cạnh động viên. Anh nói rằng tôi phải nghĩ đến điều tích cực, biến khó khăn thành động lực để cố gắng. Nhờ vậy tôi mới có thể vực dậy, lấy lại tinh thần để chăm sóc cho con và tiếp tục làm việc".

Chị Lò Thị Huyền, vợ bác sĩ Lực, chia sẻ câu chuyện gia đình Ảnh: Phan Diệp

"Mỗi gia đình hạnh phúc tạo nên người lao động hạnh phúc"

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết: Trong những năm qua, phong trào xây dựng "Gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc" trong công nhân viên chức lao động đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm, có sức lan tỏa sâu rộng. Phong trào đã động viên các gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, thi đua lao động sản xuất.



Ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, bìa trái) và ông Đặng Minh Thông (Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, bìa phải) tặng hoa và kỷ niệm chương cho gia đình tiêu biểu Ảnh: Phan Diệp

Mỗi gia đình là một câu chuyện đẹp; mỗi hoàn cảnh là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình yêu thương, sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình.



"Các anh, các chị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cao đẹp, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên những người lao động hạnh phúc; mỗi người lao động hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên cơ quan, doanh nghiệp phát triển và một xã hội ổn định, tiến bộ", bà Thu Xương nhấn mạnh.