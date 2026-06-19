Trực thăng đưa bệnh nhân nguy kịch từ Nhà giàn DK1 về đất liền cấp cứu

Trưa 19.6, máy bay trực thăng Super Puma L2 mang số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đã đáp xuống Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM, đưa bệnh nhân từ Nhà giàn DK1/12 về đất liền điều trị.

Bệnh nhân là ông Đ.X.D (47 tuổi, nhân viên y tế) bị đau thắt vùng ngực trái, lan sang tay trái, cứ 2 - 3 phút lại xuất hiện một cơn đau, khó thở.

3 giờ 10 phút ngày 19.6, bệnh nhân được đưa lên cấp cứu tại Nhà giàn DK1/12. Qua hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim, đột quỵ não nguy cơ có thể tiến triển sốc tim, rối loạn nhịp, hôn mê, tiên lượng nặng và chỉ định cần vận chuyển về đất liền để cấp cứu, điều trị.

Trực thăng bay cấp cứu đưa bệnh nhân từ Nhà giàn DK1 về đất liền điều trị ẢNH: BVCC

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 6 giờ 15 phút ngày 19.6, tổ bay thuộc Công ty trực thăng Miền Nam điều khiển trực thăng Super Puma L2 số hiệu VN-8616 cùng tổ cấp cứu đường không (Bệnh viện Quân y 175) do đại úy Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

9 giờ 15 phút, tổ bay hạ cánh an toàn xuống Nhà giàn DK1/12 để tiếp nhận bệnh nhân. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định chỉ số sinh tồn, đưa bệnh nhân lên trực thăng, duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trên không.

12 giờ 15 phút cùng ngày, trực thăng hạ cánh an toàn xuống bãi đáp tòa nhà đa khoa 1.000 giường của Bệnh viện Quân y 175.

Đại úy Tạ Văn Bạch cho biết trong quá trình vận chuyển, bệnh nhân bị vấn đề về tim mạch, có giảm tưới máu nhiều cơ quan, ý thức chậm, lo lắng, hoảng hốt, khó thở… Dưới tác dụng của thuốc trợ tim mạch, huyết áp của bệnh nhân ổn định hơn.

Y bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: BVCC

“Chúng tôi luôn theo sát tình trạng bệnh nhân, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án đặt máy tạo nhịp tạm thời qua da hoặc xử trí các rối loạn nhịp khác khi cần thiết. Ngoài ra, ê kíp cũng sử dụng thuốc an thần nhẹ để giúp bệnh nhân giảm kích thích, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận chuyển”, đại úy Tạ Văn Bạch cho hay.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được tiếp tục tầm soát các tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn liên chuyên khoa để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.