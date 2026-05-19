Lúc 7 giờ 5 phút ngày 19.5, tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 cùng kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đáp xuống tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175, đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị.

Trường hợp thứ nhất là ông T.C.L (44 tuổi, ở Quảng Ngãi), ngư dân, thuyền viên tàu QNg 96678 TS. Trong quá trình lao động, ông bị ngã xuống nền cứng.

Ngày 15.5, ông được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng co cứng tay trái, cổ và vai trái. Đến 21 giờ ngày 17.5, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng hơn với các cơn co giật cục bộ, sau đó tiến triển thành co giật toàn thân.

Các bác sĩ tiến hành đặt sonde dạ dày nuôi ăn, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân tiếp tục chuyển nặng.

Sáng 18.5, Bệnh xá đảo Song Tử Tây hội chẩn từ xa (Telemedicine) với các chuyên gia của Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc uốn ván ngoại khoa toàn thể, theo dõi trạng thái động kinh và có nguy cơ suy hô hấp nguy kịch, vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá nên được chỉ định vận chuyển khẩn cấp vào đất liền.

Trường hợp thứ hai là anh V.V.V (19 tuổi, ở Thanh Hóa), công nhân bị tai nạn lao động gây chấn thương vùng trán, hàm mặt, mũi, vòm họng và gãy cổ bàn tay trái.

Lúc 22 giờ ngày 17.5, anh V. được đưa vào Bệnh xá đảo Nam Yết. Tại đây, các bác sĩ tiến hành truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn. Sau hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chỉ định chuyển vào đất liền điều trị.

Cấp cứu đường không xuyên đêm đưa 2 người từ Trường Sa về TP.HCM điều trị ẢNH: BV

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 17 giờ 50 ngày 18.5, trực thăng EC225 mang số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18 do trung tá Cao Văn Công làm cơ trưởng cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do đại úy Lê Việt Thắng làm tổ trưởng cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 0 giờ 30 ngày 19.5, tổ cấp cứu tiếp cận các bệnh nhân và đưa về đất liền an toàn.

Đại úy Lê Việt Thắng, Tổ trưởng Tổ cấp cứu đường không, cho biết việc tiếp nhận 2 bệnh nhân ở 2 đảo cách xa nhau, bay xuyên đêm trong điều kiện thời tiết xấu là nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, chuyến bay đã hoàn thành an toàn.

Sau khi trực thăng hạ cánh, cả 2 bệnh nhân được chuyển ngay đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục tầm soát tổn thương và hội chẩn, đưa ra hướng điều trị tiếp theo.