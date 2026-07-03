Bước vào năm thứ 47, trại hè Thanh Đa đón 1.200 em nhỏ TP.HCM

Chiều nay 3.7, Trại hè Thanh Đa lần thứ 47 khai mạc tại Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động - Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (phường Bình Quới).

Đây cũng là nơi 1.200 em nhỏ là con của công nhân, viên chức, người lao động ở TP.HCM sẽ tạm xa gia đình trong 3 ngày để tham gia nhiều hoạt động thú vị, bổ ích trong mùa hè này.

Trại hè gắn kết con em công nhân, lao động

Trại hè Thanh Đa là mô hình giáo dục trải nghiệm đặc trưng, mang đậm bản sắc của TP.HCM do Liên đoàn Lao động TP.HCM và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức. Nhiều năm qua, trại hè trở thành điểm hẹn văn hóa, sân chơi lành mạnh, an toàn và bổ ích cho con em công nhân, viên chức, người lao động.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết: "Trại hè không ngừng đổi mới nội dung tổ chức qua từng năm. Sự chăm lo này không chỉ mang lại niềm vui ngày hè cho các em, mà còn là sự sẻ chia thiết thực, giúp công nhân viên chức lao động yên tâm công tác, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trại hè không chỉ mang tinh thần, giá trị truyền thống suốt 47 năm qua mà còn giúp các em học thêm các kỹ năng mềm, tiếp năng lượng để bước vào năm học mới gặt hái nhiều kết quả tốt".

Bà Nguyễn Kim Loan phát biểu tại lễ khai mạc trại hè Thanh Đa 2026 Ảnh: Phan Diệp

Các em nhỏ hào hứng chuẩn bị tham gia trại hè trong 3 ngày Ảnh: Phan Diệp

Trại hè Thanh Đa lần thứ 47 năm 2026 được tổ chức từ ngày 3.7 đến 26.7 với 4 đợt trại, tổng cộng có khoảng 1.200 em. Mỗi đợt trại kéo dài 3 ngày. Đợt trại đầu tiên bắt đầu ngày 3.7, có 301 em nhỏ tham gia. Các trại sinh đều ở trong độ tuổi từ 10 - 15 là cháu ngoan Bác Hồ, học lực, hạnh kiểm tốt.

Kỷ niệm tuổi thơ với trại hè đặc biệt

Trại hè 2026 có chủ đề "Vòng tay bè bạn", mang đến chuỗi hoạt động vô cùng phong phú: từ các sân chơi kỹ năng, trò chơi vận động như đá banh, bơi lội, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cho đến các bài học ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ môi trường.

Em Cổ Tấn Minh Anh, học sinh lớp 10, có 6 năm tham gia trại hè Thanh Đa chia sẻ: " Đây là một trong những hoạt động mong chờ nhất của em khi hè về trong suốt mấy năm qua. Trại hè có nhiều hoạt động bổ ích, vui nhộn. Em thích được đốt lửa trại cùng thầy cô và các bạn".

Em Trần Nhật Nam, học sinh lớp 8 tham gia trại hè lần thứ 4 chia sẻ: "Tham gia trại hè giúp em làm quen được nhiều bạn mới, rèn luyện tính kỷ luật và tự lập. Ngoài ra, em rất thích được đi Đầm Sen - 1 trong những hoạt động vui chơi thú vị trong 3 ngày diễn ra trại hè".

Các trại sinh chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ ở trại hè Ảnh: Phan Diệp

Nhật Nam, Minh Anh, Hoàng Anh có nhiều năm tham gia trại hè Thanh Đa Ảnh: Phan Diệp

Ban tổ chức kỳ vọng trại hè sẽ là cầu nối giúp các em kết nối thêm nhiều người bạn mới, cùng nhau sẻ chia và lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ.

Các em nhỏ cũng sẽ có cơ hội rèn luyện tinh thần tự lập, nâng cao kỹ năng thực hành, trau dồi kỹ năng xã hội, tư duy làm việc nhóm và ý thức kỷ luật.

Em Lê Hoàng Anh, học sinh lớp 10 chia sẻ: "Năm nay em 15 tuổi và cũng là lần cuối em được tham gia trại hè cùng các bạn. Trại hè để lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều trải nghiệm mới lạ. Em sẽ tham gia hết mình trong tất cả các hoạt động của trại hè để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm với bạn bè và thầy cô".

