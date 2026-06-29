Chỉ trong vài tháng mất con, mất cha: Vợ chồng bác sĩ cùng nhau đứng dậy

Vợ chồng bác sĩ Đèo Đức Lực (36 tuổi) và bác sĩ Lò Thu Huyền (33 tuổi) đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Ngày 20.6, vợ chồng bác sĩ là một trong 95 gia đình tiêu biểu toàn quốc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương trong một buổi lễ trang trọng tổ chức ở TP.HCM.



Đại diện 95 gia đình, vợ chồng bác sĩ Lực đã chia sẻ về hành trình cống hiến của mình trong công việc đồng thời cùng vun vén cho tổ ấm trước những bão giông, thử thách. Ngồi trên sân khấu, họ đã khóc, còn bên dưới có nhiều người cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Vợ chồng bác sĩ Lực tại lễ tuyên dương gia đình tiêu biểu toàn quốc 2021 - 2026 Ảnh: Phan Diệp

Chúng mình còn tương lai

Vợ chồng bác sĩ Lực đều là người con dân tộc Thái. Họ quen nhau khi còn ngồi trên giảng đường. Năm 2017, cặp đôi chính thức về chung nhà. Cuộc sống của đôi vợ chồng son trở nên vui hơn, nhiều mong chờ hơn chị chị Huyền mang song thai.

Đến bây giờ, chị Huyền vẫn nhớ như in ngày 2.7.2019. Đó là ngày thai được 30 tuần thì đột ngột 1 bé mất tim thai. Bé còn lại được mổ cấp cứu. Khi em bé được 20 ngày tuổi, kết quả chụp MRI sọ não cho thấy bé bị tổn thương não nặng. Bác sĩ tiên lượng bé khó qua khỏi và nếu bé vượt qua được thì sẽ để lại di chứng rất nặng nề...

Cũng trong tháng 7, căn bệnh ung thư của cha ruột anh Lực trở nặng và ông đã không qua khỏi. Thời gian đó, anh Lực phải lui tới giữa 2 bệnh viện, vừa chăm vợ, chăm con, lo cho cha. Trong khi chỉ còn 1 tháng nữa, anh bước vào kỳ thi cao học ở Trường Đại học Y Hà Nội.

"Mọi thứ đến cùng một lúc, chúng tôi thấy cuộc sống dường như đã sụp đổ ngay trước mặt mình. Chúng mình sẽ làm gì, tương lai mình sẽ ra sao?", chị Huyền tự hỏi bản thân và hỏi chồng.

Gia đình bác sĩ Lực trong một buổi đi chơi Ảnh: NVCC

"Chúng mình không được bỏ cuộc. Người sinh ra mình và người mình sinh ra mình không thể quyết định được số phận nhưng việc học thì mình có thể cố gắng được. Anh sẽ nỗ lực hết sức để học, để hoàn thành tâm nguyện của bố. Chúng mình còn tương lai", anh Lực động viên vợ.

Nhưng dù có gia đình ở bên, chị Huyền dường như cũng bị vắt kiệt sức lực khi 2 năm đầu, bé Huy - con trai chị hầu như không ngủ được. Bé phải ăn bằng ống thông và bị rối loạn thân nhiệt nên lúc nào cũng phải ủ ấm...

"Nhờ bờ vai vững chắc và lòng quyết tâm của chồng đã làm chỗ dựa cho tôi vực dậy", chị Huyền nói.

Gia đình là điểm tựa vững vàng nhất

Anh Lực kể, cha anh trước đây vốn là giáo viên. Ngày ấy gia đình sống trong bản làng xa xôi, điều kiện khám chữa bệnh còn khó khăn. Thương mẹ hay bệnh tật, ông quyết định chuyển ngành, thi vào Trường đại học Y Hà Nội với mong muốn trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, vì không đủ điểm đậu nên ông chuyển sang học ngành dược và sau này công tác trong ngành y cho đến khi về hưu.

Bác sĩ Lực (bìa phải) phẫu thuật cho bệnh nhân Ảnh: NVCC

Noi gương hành trình vượt khó của cha, anh Lực đã nỗ lực để trở thành một bác sĩ. Trước những biến cố, anh nói với vợ: "Thay vì gục ngã trước khó khăn, vợ chồng mình hãy nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, lấy đó làm động lực để cố gắng".



Sự cố gắng đó đã giúp anh lấy được bằng thạc sĩ. Hiện anh đang công tác tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đồng thời là Bí thư Đoàn TNCS ở bệnh viện.

Còn chị Huyền, nhờ có điểm tựa gia đình, chị đã trở lại với công việc. Hiện chị là bác sĩ công tác ở khoa Khám bệnh. Cặp đôi đã sinh thêm 2 bé, hiện được 4 tuổi và 2 tuổi.

Còn cậu bé Huy hiện đã 7 tuổi. Em đã có thể ăn cháo nhưng chưa thể đi đứng được như các bạn đồng trang lứa. Mỗi lần ôm con, chị thường hay thủ thỉ: "Nếu con không thể bước đi được ba mẹ, ông bà sẽ bước đi thay con. Nếu con không thể nói được vậy hãy cảm nhận từ trái tim những yêu thương vô bờ bến của gia đình mình dành cho con nhé".

Vợ chồng bác sĩ lúc mới yêu và thời điểm hiện tại Ảnh: NVCC

Ngày trước chị Huyền đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc con nhiều hơn để chồng yên tâm học tập, công tác. Giờ đây, anh Lực động viên vợ đi học thêm để nâng cao chuyên môn. Hiện tại, chị Huyền đang theo học bác sĩ chuyên khoa 1 tại Trường đại học Y Hà Nội, cuối tuần mới về nhà.

"Chúng tôi luôn dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Với chúng tôi, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng nhất, tiếp thêm nhiều sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn", chị Huyền chia sẻ và không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai bên gia đình nội ngoại, bạn bè đồng nghiệp đã luôn ở bên động viên hai vợ chồng trong những thời điểm khó khăn nhất.

Hội nghị biểu dương 95 gia đình công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu toàn quốc 2021 - 2026 được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại TP.HCM hôm 20.6. Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam 28.6.



