Nguồn gốc ngày Gia đình Việt Nam 28.6 hôm nay từ đâu? Ý nghĩa ngày này

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, là ngày Gia đình Việt Nam 28.6 đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 177. Theo lịch âm hôm nay 28.6 là ngày 14 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Quý Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

28.6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Lịch âm hôm nay là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 8 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 28.6 có gì đặc biệt?

Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 hôm nay được nhiều cư dân mạng quan tâm, chia sẻ. Theo các tài khoản mạng xã hội, ngày này là dịp để mọi người hướng về các thành viên trong gia đình của mình.

Về nguồn gốc, từ ngày 4.5.2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28.6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định này nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình.

Đây cũng là ngày để mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và hoàn cảnh không có bố mẹ, các cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc. Ngày Gia đình Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những mái ấm gia đình Việt Nam, mà đây còn là cơ hội để mỗi thành viên thấu hiểu và biết quý trọng hạnh phúc mình đang có.

Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi gia đình Việt Nam ẢNH: B.C

Trong khi đó, ngày Quốc tế Gia đình, viết tắt là IDF (International Day of Families) được tổ chức ngày 15.5 hằng năm nhằm tôn vinh tầm quan trọng của gia đình.

Về nguồn gốc ngày này, Timeanddate.com cho biết năm 1994 được Liên Hiệp Quốc công bố là năm Quốc tế Gia đình. Đây là phản ứng trước những thay đổi về cấu trúc xã hội và kinh tế, đã và đang ảnh hưởng đến cấu trúc và sự ổn định của các gia đình ở nhiều khu vực trên toàn cầu thời điểm đó.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày Tau, theo Timeanddate.com. Ngày này được tổ chức hằng năm kể từ năm 2010 vào ngày 28.6 để tôn vinh hằng số Tau trong toán học.

Ngày này bắt đầu như một cách để nhận biết hằng số Tau (τ) một hằng số tỷ lệ mô tả mối quan hệ giữa chu vi và bán kính của một đường tròn. Trong những năm gần đây, một số nhà toán học và vật lý học đã tranh luận về việc thay thế Pi (π) bằng Tau.