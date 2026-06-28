Nghĩ gì về ngày Gia đình Việt Nam?

Ngày 28.6 là ngày Gia đình Việt Nam, chúng ta đón chào ngày đặc biệt ấy, và từ ngày ấy, chúng ta nghĩ về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, làm sao mỗi người trở nên một thành viên tích cực và hữu ích cho gia đình mình.

Nhưng gia đình tồn tại nhờ điều gì?

Chính là nhờ tình yêu thương. Đó là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, làm nên lòng tin và hạnh phúc. Ở đời, ai cũng muốn được sống hạnh phúc. Chỉ một gia đình mà tất cả các thành viên biết thương yêu nhau mới làm nên hạnh phúc. Nghĩ hay nói ra điều ấy thì dễ, nhưng thực hiện được điều ấy nhiều khi cũng không hề dễ. Tình yêu thương chỉ có được khi mỗi người chúng ta biết yêu thương gia đình mình, có trách nhiệm với gia đình mình, và tự cảm thấy, yêu thương chính là hạnh phúc.

Hôm nay 28.6 là ngày Gia đình Việt Nam Ảnh: Nhật Thịnh

Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, dù vợ tôi đã qua đời 3 năm nay, nhưng vợ chồng hai đứa con tôi, và 6 đứa cháu nội của tôi đều được sống trong tình yêu thương, đều được chăm sóc chu đáo, và chính 6 đứa cháu nội ấy, dù còn nhỏ, nhưng đã biết thương yêu ông nội, thương yêu cha mẹ mình, và thương yêu nhau. Tình thương yêu ấy giản dị nhưng cảm động, và chính nó làm nên hạnh phúc của gia đình tôi.

Nếu mỗi gia đình Việt Nam đều biết thương yêu nhau, vun vén cho nhau, "chín bỏ làm mười" cho nhau, thì chắc chắn, chúng ta sẽ có một đất nước Việt Nam mà chỉ số hạnh phúc sẽ tăng lên từng năm. Chỉ số ấy, theo tôi, còn quan trọng hơn cả chỉ số GDP, vì có nhiều gia đình còn nghèo, nhưng họ sống hạnh phúc, thì chúng ta luôn thấy họ tươi vui, thỏa nguyện, và từ đó, họ biết sống vì người khác, biết nghĩ cho người khác.

Chỉ số hạnh phúc quan trọng với một cộng đồng, một đất nước là như vậy. Tất cả đều bắt đầu từ gia đình. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình còn nghèo nhưng họ sống trong tình thương yêu nhau, và họ hạnh phúc. Còn ngược lại, có những gia đình rất giàu nhưng con cái lại tranh giành tiền bạc, đất đai với nhau, thì dù họ có tiền bạc nhiều như Thạch Sùng, họ cũng không có hạnh phúc.

Tình yêu thương là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, làm nên lòng tin và hạnh phúc Ảnh: Nhật Thịnh

Tôi mới viết một trường ca nhan đề "Người tiên phong đưa Sài Gòn mở cửa", viết về Tả quân Lê Văn Duyệt. Ông Lê Văn Duyệt làm tới chức vụ Đại thần, Tổng đốc Gia Định thành, nhưng ông sống rất giản dị, liêm khiết và đầy tình yêu thương. Từ yêu thương cha mẹ mình, yêu thương ông bà nội của mình vốn quê ở Bồ Đề (Mộ Đức, Quảng Ngãi) do nghèo khổ mà thành lưu dân vào Nam bộ khai phá đất đai.

Tình yêu thương gia đình mình đã giúp Tả quân Lê Văn Duyệt biết yêu thương những lưu dân nghèo khổ, yêu thương những người thất cơ lỡ vận, cả những người cùng đường phải làm du đãng trộm cướp…

Từ tình yêu thương ấy chuyển lên thành tình yêu nhân dân, yêu quê hương mình, yêu đất nước mình. Và suốt đời làm quan ông đã làm hết sức mình để người dân được no ấm, làng xóm được yên bình, mở cửa cho Sài Gòn thông thương với thế giới. Mỗi khi nghĩ về nhân dân, ông Lê Văn Duyệt đều hết sức thương yêu và trân trọng từng người dân: "Ở đời sống mãi là Dân/Những người bé nhỏ khiến trần gian to".

Gia đình, rồi nhân dân, quan trọng với mỗi người là như vậy.