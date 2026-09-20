Dịch vụ công ở TP.HCM được đưa đến tận khu phố phục vụ người dân

Sáng 20.9, UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) triển khai mô hình dịch vụ công lưu động phục vụ người dân, doanh nghiệp ở khu phố Chợ Đình, nơi tập trung đông dân cư, trong đó có các khu chung cư, nhà trọ đông công nhân lao động.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Lợi hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến ẢNH: Đ.T

Tại Văn phòng khu phố Chợ Đình, UBND phường Phú Lợi đã tổ chức hỗ trợ người dân thực hiện giải quyết các loại thủ tục như: đất đai, thuế, cư trú, định danh điện tử, căn cước, hộ chiếu, giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, bảo hiểm, an sinh xã hội, tư pháp - hộ tịch, chứng thực, đăng ký hộ kinh doanh…

Người dân được phục vụ giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực ẢNH: Đ.T

Cụ thể, người dân đến điểm phục vụ dịch vụ công lưu động của UBND phường được hướng dẫn từ khâu chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa giấy tờ, tra cứu tiến độ giải quyết, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID…

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết mô hình dịch vụ công lưu động được triển khai với mong muốn đưa hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ và tiếp nhận thủ tục hành chính đến gần người dân hơn; giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, đúng quy định, từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân.

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi (trái) đến điểm phục vụ dịch vụ công lưu động thăm hỏi người dân ẢNH: T.T

Cùng ngày (20.9), UBND phường Phú Lợi cũng ra mắt và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Zalo Mini App "Phú Lợi kết nối", thông qua đó người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vấn đề dân sinh như an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị, hạ tầng… Các ý kiến phản ánh của người dân sẽ được phân loại rồi chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý, giải quyết.