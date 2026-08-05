TP.HCM tìm giải pháp phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tại buổi làm việc, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Tân Uyên và các ban đảng MTTQ, đoàn thể TP.HCM đã thảo luận nhằm làm rõ những tồn tại, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại địa phương.

Các ý kiến của địa phương đã nêu lên những khó khăn về nguồn phát triển Đảng; công tác xác minh lý lịch và kinh phí thực hiện xác minh lý lịch…

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm việc với Đảng ủy phường Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Uyên, thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM (ngày 30.12.2025), địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Uyên cũng cho rằng quá trình tổ chức các hoạt động phong trào như tuyên truyền pháp luật; các diễn đàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, công nhân lao động đã xuất hiện nhiều quần chúng ưu tú, xuất sắc.

"Mặc dù là quần chúng ưu tú, xuất sắc, nhưng công việc hằng ngày phải đi làm công nhân trong doanh nghiệp, thường xuyên tăng ca, hoàn cảnh kinh tế không được khá giả và có thể do áp lực mưu sinh nên khi được tuyên truyền, vận động vào Đảng thì quần chúng còn lưỡng lự, chưa thực sự có lý tưởng vào Đảng", lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Uyên cho biết.

Đại biểu dự hội nghị nêu ý kiến về công tác phát triển đảng viên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tương tự, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Lập (phường Tân Uyên, TP.HCM) cho biết công tác tiếp cận quần chúng ưu tú để vận động kết nạp Đảng cũng rất khó khăn. Bởi lẽ hầu hết họ là những công nhân làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, thường xuyên tăng ca nên thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết bị hạn chế khiến những quần chúng này chưa vào Đảng.

TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ công nhân tham gia sinh hoạt Đảng

Theo bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, hiện có nhiều cán bộ công đoàn ưu tú, xuất sắc giữ vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp.

"Tuy nhiên, những cán bộ công đoàn đang nắm giữ chức vụ lãnh đạo trong doanh nghiệp cũng rất e ngại khi tham gia sinh hoạt Đảng do bị ảnh hưởng đến việc đi nước ngoài ký kết hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp" , bà Loan chia sẻ.

Còn ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết hiện nay nguồn phát triển Đảng là cán bộ, công đoàn viên ưu tú trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước khá dồi dào nhưng chưa có chi bộ đủ chức năng, nhiệm vụ đứng ra để kết nạp.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, ông Bùi Thanh Nhân cho rằng sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thì các chi bộ Đảng trực thuộc liên đoàn lao động cấp huyện không còn, trong khi đó công đoàn cấp xã mới được thành lập cũng chưa có chi bộ Đảng, chưa có chức năng, nhiệm vụ kết nạp đảng viên.

Do đó, ông Bùi Thanh Nhân cho biết trong thời gian tới, Đảng bộ Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ đề nghị thành lập các chi bộ cơ sở ở các khu công nghiệp có đủ chức năng, nhiệm vụ để kết nạp cán bộ, công đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Đại diện Công an phường Tân Uyên phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng tại hội nghị, đại diện Công an phường Tân Uyên và một số bí thư chi bộ cũng nêu lên những khó khăn trong công tác xác minh lý lịch của người xin vào Đảng và kinh phí thực hiện.

Kết thúc buổi làm việc, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận những ý kiến mà các đại biểu nêu lên.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Liên đoàn Lao động TP.HCM nghiên cứu đề xuất những chính sách để hỗ cho công nhân lao động khi phải nghỉ việc, nghỉ tăng ca để tham gia sinh hoạt Đảng và học tập nghị quyết…