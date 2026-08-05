TP.HCM: 18 phường có tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thấp nhất

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, tính đến tháng 7.2026, TP.HCM có 5.164 cơ sở giáo dục mầm non với 1.832 trường (trong đó có 694 trường công lập, đạt 37,88% còn lại 1.138 trường tư thục, dân lập, tỷ lệ 62,12%).

Trong đó, tổng số nhóm, lớp là 24.180, bao gồm 5.804 nhóm trẻ và 18.376 lớp mẫu giáo với trên 500.000 trẻ…

Hội nghị có trên 1.000 đại biểu là lãnh đạo 168 xã, phường và các trường mầm non ở TP.HCM tham dự ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết TP.HCM là địa phương có quy mô giáo dục mầm non lớn nhất cả nước, luôn chịu áp lực rất lớn về quy hoạch mạng lưới, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng giáo dục cũng như đáp ứng nhu cầu gửi trẻ ngày càng tăng của người dân.

"Đặc thù của TP.HCM có tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cao, dân số cơ học tăng nhanh và sự khác biệt về điều kiện phát triển giữa các địa phương sau sáp nhập cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý và chỉ đạo", bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, sau sắp xếp các đơn vị hành chính, hiện TP.HCM có 18 phường tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thấp nhất, trong đó 7 phường chưa có trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: Tăng Nhơn Phú, Minh Phụng, Tân Sơn Hòa, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Long Phước, Tân Sơn.

Danh sách 18 phường có tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thấp nhất TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

11 phường có tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thấp, gồm: Hiệp Bình, An Phú, An Khánh, Thuận Giao, Phước Long, Tân Hưng, Tân Thuận, Thới Hòa, Tân Đông Hiệp, Bình Trưng, Dĩ An.

Chấm dứt hoạt động 285 nhóm trẻ mầm non quy mô 7 trẻ

Tại hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết TP.HCM hiện còn tồn tại 200 cơ sở giáo dục mầm non độc lập có số lượng trẻ vượt quá quy định và 285 nhóm trẻ độc lập có quy mô tối đa 7 trẻ.

"Theo quy định tại Nghị định 125/2024/NĐ-CP và Thông tư số 51/2026/TT-BGDĐT không còn tồn tại loại hình này. Các địa phương rà soát các nhóm trẻ độc lập có quy mô tối đa 7 trẻ đang hoạt động trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến quy định mới; hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động thực hiện thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập theo quy định tại Nghị định số 125/2024/NĐ-CP, hoàn thành việc chuyển đổi (nhóm trẻ có quy mô 7 trẻ thành cơ sở giáo dục mầm non quy mô 70 trẻ -PV) trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 30.6.2026", bà Lương Thị Hồng Điệp cho hay.

Tuyên dương các tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục mầm non của TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị các phường, xã và các trường, cơ sở giáo dục mầm non triển khai triển khai hiệu quả chương trình Giáo dục mầm non mới theo đúng lộ trình của Bộ GD-ĐT.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, phát triển phẩm chất, năng lực và tạo cơ hội để mỗi trẻ được phát triển theo khả năng của mình.

Đổi mới công tác quản trị theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành theo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống", khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ quản lý.

Hội nghị cũng có nhiều bài tham luận nhằm chia sẻ, đóng góp, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới, TP.HCM sẽ tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng theo hướng gắn với năng lực thực hiện; phát huy vai trò của các cụm chuyên môn, đội ngũ cốt cán, xây dựng cộng đồng học tập nghề nghiệp để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên đều có cơ hội học hỏi, chia sẻ và cùng phát triển.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng.