Tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM, phụ huynh rối vì phân tuyến theo đường... chim bay

Tại phường Dĩ An (TP.HCM), khoảng 8 giờ hôm nay (14.7), hàng chục phụ huynh đã tập trung tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường Dĩ An để kiến nghị, phản ánh về việc tuyển sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6) năm học 2026-2027.

Địa phương phân tuyến theo... đường chim bay, học sinh đi học theo đường bộ

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, dù đã đăng ký nguyện vọng cho con học tại các trường trên địa bàn phường Dĩ An nhưng lại được phân về các trường ở phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM).

Ông Đ.V.N (54 tuổi, ở phường Dĩ An) cho biết gia đình có hộ khẩu và công việc đều ở phường Dĩ An. Tuy nhiên, khi đến làm việc, ông được thông báo Trường THCS Dĩ An đã quá tải và không thể tiếp nhận thêm học sinh.

"Tôi lên làm việc từ khoảng 7 giờ sáng nhưng sau khi được giải đáp, tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để có phương án tốt nhất cho con và gia đình", ông N. bày tỏ.

Nhiều phụ huynh đến Phòng Văn hóa - Xã hội phường Dĩ An kiến nghị về tuyển sinh đầu cấp ẢNH: NI NA

Ghi nhận tại phòng tiếp nhận hồ sơ của Phòng Văn hóa – Xã hội phường Dĩ An cho thấy không khí khá căng thẳng khi nhiều phụ huynh liên tục đặt câu hỏi, đề nghị phường giải đáp và xem xét lại kết quả phân tuyến.

Phần lớn phụ huynh xin điều chỉnh trường học cho con vì trường được phân cách xa nơi ở, gây khó khăn cho việc đưa đón hằng ngày.

Một số phụ huynh có 2 con đi học cũng mong muốn các em được học cùng một trường để thuận tiện trong việc chăm sóc, đưa rước. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc trước cơ chế tuyển sinh mới được áp dụng trong năm nay.

Trước khi phân tuyến chúng tôi đã họp nhiều cuộc và báo cáo với Sở GD-ĐT TP.HCM về những ưu điểm của việc tuyển sinh phân theo khu vực (của Bình Dương trước đây) và phân tuyến theo tọa độ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, chúng tôi kết hợp cả 2 phương pháp này nên việc kiến nghị, phản ánh của phụ huynh là rất ít. Ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương

Giải thích về vấn đề này, một cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội cho biết việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2026, phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh trên hệ thống của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Sau đó, căn cứ trên mã định danh của học sinh, phần mềm hệ thống sẽ xác định tọa độ của trường học và nơi ở của học sinh, rồi phân tuyến theo bán kính gần nhất.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng việc phân tuyến theo tọa độ này là không phù hợp với thực tế vì tọa độ là theo đường chim bay, còn đường đi thực tế đến trường thì sẽ khác. Cụ thể là theo tọa độ thì nơi ở có thể gần trường, nhưng đường đi thực tế thì ở xa trường được phân tuyến.

Tuyển sinh đầu cấp theo phân tuyến và khu vực

Tại phường Bình Dương (TP.HCM), ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường, cho biết đến thời điểm hiện tại phường Bình Dương ghi nhận rất ít kiến nghị, phản ánh của phụ huynh về tuyển sinh đầu cấp.

"Nếu có phản ánh, kiến nghị chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và sắp xếp, bố trí để tất cả các em đều có chỗ học ổn định", ông Võ Chí Thành cho hay.

Còn tại phường Bến Cát (TP.HCM), hàng chục phụ huynh cũng đến Phòng Văn hóa – Xã hội phường để kiến nghị về việc phân tuyến khiến cho con em họ phải đi học ở xa hơn.

Nhiều phụ huynh bị "rối" vì phân tuyến tuyển sinh đầu cấp ẢNH: NI NA

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cho biết số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 có tăng hơn so với năm trước.

Về nguyên nhân tăng số lượng đăng ký, theo bà Thảo, do phường Bến Cát là trung tâm của thành phố Bến Cát trước đây nên nhiều phụ huynh đều mong muốn được học ở đây.

"Tuy nhiên, cơ sở vật chất của các trường có hạn không thể tiếp nhận, đáp ứng được hết các nguyện vọng của phụ huynh. Vì vậy chúng tôi thực hiện tuyển sinh theo khu vực là học sinh trên địa bàn phường trước, sau đó mới kết hợp tuyển sinh phi địa giới (phân tuyến) theo hướng dẫn chung", bà Trần Thị Thảo cho hay.

Để giải quyết các nguyện vọng của phụ huynh, các phường Dĩ An, Đông Hòa, Phú Lợi, Bến Cát… đã ghi nhận những phản ánh, kiến nghị sau đó sẽ tiến hành họp, trao đổi với các trường để tiếp nhận học sinh.