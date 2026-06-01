Thi lớp 10 TP.HCM: Phụ huynh lo lắng đưa con đến trường thi sớm

Ngày 1.6, học sinh khu vực Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) bước vào thi lớp 10 môn ngữ văn và ngoại ngữ. Nhiều em học sinh được gia đình đưa đến điểm thi sớm gần 2 giờ, trong thời gian chờ đợi khiến nhiều phụ huynh lo lắng, học sinh hồi hộp.

Anh Phạm Đình Việt (ở phường Thuận Giao, TP.HCM) có con thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Chánh Nghĩa (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) cho biết từ nhà đến điểm thi khoảng 9km nhưng chưa tới 6 giờ sáng cùng ngày (1.6) anh Việt đã đưa con đến điểm thi.

Học sinh và phụ huynh tập trung trước điểm thi Trường THCS Chánh Nghĩa từ sáng sớm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong khi đó, theo thông báo tại các điểm thi, học sinh có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân (sáng 7 giờ 30; chiều 13 giờ 30).

Khoảng 13 giờ ngày 1.6 thí sinh tại điểm thi Trường THCS Phú Mỹ đã vào hết trong bên trong ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn anh Nguyễn Văn Chung (ở phường Bình Dương, TP.HCM) cho biết anh có con thi lớp 10 ở điểm thi Trường THCS Phú Mỹ (phường Bình Dương) cách nhà khoảng 3 cây số, đường thông thoáng, không bị kẹt xe nhưng cũng phải đưa con đến điểm thi trước gần 2 giờ.

"Sáng sớm đã đánh thức con, nấu đồ ăn sáng, nấu nước sôi để nguội tranh thủ rồi đến điểm thi. Mặc dù tôi biết đến sớm cũng không làm gì nhưng cháu về nhà nói thời gian tập trung tại điểm thi (sáng 6 giờ 30; chiều 12 giờ 30) nên cũng theo vậy; nhưng khi đưa con đến sớm rồi ngồi ngoài chờ đến lúc con thi xong cũng rất lo lắng", anh Nguyễn Văn Chung cho biết.

Các thí sinh đến điểm thi tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại một số điểm thi ở phường Thủ Dầu Một và phường Bình Dương hầu hết các em học sinh được gia đình đưa đến điểm thi trước thời gian 6 giờ 30 sáng và 12 giờ 30 chiều.

Các thầy cô, cán bộ coi thi cũng đến các điểm thi từ sớm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các thầy cô, cán bộ coi thi cũng đến điểm thi sớm (trong khoảng thời gian 6 giờ 30 và 12 giờ 30) để làm công tác chuẩn bị. Tại các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên của Đoàn Thanh niên, CSGT, công an các địa phương cũng được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ các thí sinh.

Đây là lần đầu tiên sau sáp nhập, học sinh khu vực Bình Dương (cũ) làm đề thi lớp 10 theo định dạng của TP.HCM. Theo đó, toàn bộ học sinh không phân biệt khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) hay khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đều thực hiện theo đề thi chung do Hội đồng biên soạn đề thi của Sở GD-ĐT đảm trách.

Nội dung đề thi biên soạn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế. Riêng mức độ các câu hỏi mang tính chất phân hóa, sở sẽ tính toán cho phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.