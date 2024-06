Bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT ở Bình Dương như thế nào?

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Bình Dương thuộc hội đồng thi số 44, có 29 điểm thi (trong đó có 1 điểm dự phòng) đặt tại các trường THPT, THCS trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Dương, số lượng thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 là 15.275 thí sinh, tăng trên 1.000 thí sinh so với năm 2023.

Các thí sinh ở Bình Dương đến điểm thi làm thủ tục dự thi ĐỖ TRƯỜNG

Sở GD-ĐT Bình Dương đã điều động trên 2.200 lãnh đạo, giáo viên các trường THPT, THCS… tham gia hội đồng thi, các ban của hội đồng thi, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và chấm thi bài tự luận, trắc nghiệm…

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Sở Y tế, Sở TT-TT, Tỉnh đoàn Bình Dương, Điện lực Bình Dương, UBND xã huyện thị trực thuộc… tham gia, phối hợp phục vụ kỳ thi và các thi sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tình nguyện viên hướng dẫn các thí sinh sơ đồ phòng thi ĐỖ TRƯỜNG

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, cho biết đã huy động hàng ngàn giáo viên, giảng viên trẻ, đoàn viên, hội viên Hội Sinh viên Việt Nam… tham gia 19 đội hình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" để tiếp sức cho các thí sinh trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh và phổ biến quy chế thi ĐỖ TRƯỜNG

"Trong tuần lễ cao điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, các đội hình sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Phối hợp cùng lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại các điểm thi, các điểm chốt an toàn giao thông; hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi, làm thủ tục dự thi; phát nước uống, tặng quà, cổ vũ, động viên tinh thần thí sinh; hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt di chuyển đến điểm thi…", chị Trần Thị Diễm Trinh cho hay.

In sao, vận chuyển đề thi

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, việc in sao đề thi được thực hiện đảm bảo đúng quy chế thi (tổ chức 3 vòng độc lập), các vòng đảm bảo có đủ các thành viên theo quy định.

Các thành viên tại vòng 1 có nhiệm vụ in sao đề thi đầy đủ, chính xác theo đúng số lượng thí sinh trong phòng thi tại mỗi điểm thi. Sau khi in sao, đề thi được đóng gói, dán nhãn, niêm phong rồi bỏ vào thùng chứa tiếp tục được khóa và niêm phong.

Các thí sinh nghe phổ biến quy chế thi ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi đề thi được đóng gói, niêm phong cẩn thận sẽ giao cho ban in đề thi bảo quản trước khi giao cho ban vận chuyển và bàn giao đề thi đến 28 điểm thi chính thức. Các đoàn bàn giao đề thi có sự tham gia của Thanh tra Sở GD-ĐT, Ban Thư ký hội đồng thi và cán bộ của Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Bình Dương tham gia bảo vệ.

Về bài thi, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo sau khi thi xong bài thi của thí sinh sẽ được đóng gói, niêm phong, bỏ vào thùng chứa khóa cẩn thận và tiếp tục được niêm phong lần nữa rồi vận chuyển về các điểm chấm thi giao cho ban chấm thi, có sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an.