Thi tốt nghiệp THPT 2024: Lâm Đồng hỗ trợ từ 500.000 - 700.000 đồng/thí sinh dân tộc

Ngày 26.6, bà Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay toàn tỉnh có 15.433 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 743 người so với năm 2023.

Theo đó, giáo dục THPT có 14.280 thí sinh, trong đó 7.879 nữ, 2.336 dân tộc thiểu số; giáo dục thường xuyên có 696 thí sinh, trong đó 211 nữ, 90 dân tộc thiểu số. Năm nay có 457 thí sinh tự do, trong đó 179 nữ, 81 dân tộc thiểu số. Có 14.906 thí sinh (tỷ lệ 96,59%) dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; 102 thí sinh (0,66%) dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT và 425 thí sinh (2,75%) dự thi chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

Sở GD-ĐT bố trí 39 điểm thi tại 12 huyện, thành phố. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được điều động làm nhiệm vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay gồm 2.730 người.

Tại các huyện Đơn Dương và Lạc Dương, mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ từ 500.000 đến 700.000 đồng/thí sinh; huyện bố trí nơi ăn ở miễn phí cho thí sinh ngay tại khu bán trú, đồng thời bố trí xe đưa đón thí sinh đến tận điểm thi.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức phổ biến, quán triệt, nhận diện các hành vi gian lận trong thi cử bằng kỹ thuật công nghệ cao.

Đồng thời, quán triệt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi, đáp án của kỳ thi tốt nghiệp THPT khi chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "tối mật"; các hành vi thu thập, chụp ảnh, đăng tải đề thi, đáp án khi chưa công khai lên không gian mạng là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.

Công an tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai lực lượng, phương tiện để hỗ trợ ngành giáo dục bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi. Bảo đảm an ninh, an toàn tại các khâu ra đề thi, in sao, vận chuyển đề thi, bảo quản đề thi, bài thi, coi thi và chấm thi.