Giáo dục

Chuyển công tác giáo viên phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay

Đỗ Trường
24/04/2026 16:49 GMT+7

Một giáo viên lớp 3, Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM) đã bị chuyển công tác, làm công việc không tiếp xúc với học sinh trong thời gian 1 năm do phạt học sinh tự đâm kim tiêm vào tay.

Chiều 24.4, Ban giám hiệu Trường tiểu học Lương Thế Vinh phường Bến Cát (TP.HCM) đã có quyết định chuyển công tác đối với giáo viên L.T.M sau khi xem xét các hình thức kỷ luật liên quan đến vụ việc phạt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay do các lỗi như không đeo khăn quàng đỏ, nói chuyện trong lớp…

Trước đó, phụ huynh của 5 em học sinh Trường tiểu học Lương Thế Vinh bức xúc phản ánh việc các em sau khi bị cô giáo phạt tự đâm kim tiêm vào tay trở nên hoảng sợ; nhiều người lo lắng bị lây bệnh nên đã đưa các em đi xét nghiệm, phòng bệnh và cho kết quả bình thường.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.4, cô M. mua kim tiêm về để sử dụng ở gia đình nhưng để trong giỏ xách. Khi đến lớp, cô M. nhận được thông tin về 5 học sinh vi phạm nội quy nên đã lấy kim tiêm ra để phạt các em bằng cách tự lấy kim tiêm đâm vào tay.

Trước đó phụ huynh Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM) phản ứng gay gắt khi phát hiện thực phẩm kém chất lượng đưa vào bếp ăn học sinh

Sau khi bị cô giáo phạt, học sinh với tinh thần hoảng sợ đã báo cho phụ huynh và phụ huynh đã đăng lên mạng xã hội yêu cầu nhà trường làm rõ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết qua làm việc, cô M. đã thừa nhận việc làm sai trái của mình; Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Trường tiểu học Lương Thế Vinh cũng đã họp, đưa ra hình thức kỷ luật đối với cô M. bằng hình thức chuyển công tác, phụ trách quản lý phòng thiết bị giảng dạy, học tập. Quyết định này được phụ huynh đồng tình.

Trong một diễn biến khác liên quan đến việc phát hiện thực phẩm kém chất lượng đưa vào bếp ăn học sinh của Trường tiểu học Lương Thế Vinh (Thanh Niên đã thông tin), lãnh đạo UBND phường Bến Cát cũng cho biết hiện nhà trường thanh lý hợp đồng đối với nhà cung cấp thực phẩm và đang thực hiện các thủ tục đấu thầu công khai để tổ chức lại bếp ăn cho học sinh bán trú.

