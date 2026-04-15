Giáo dục

TP.HCM: Tạm đình chỉ giáo viên phạt học sinh tự lấy kim tiêm đâm vào tay

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/04/2026 21:17 GMT+7

Tối 15.4, lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục để tạm đình chỉ một giáo viên lớp 3 của Trường tiểu học Lương Thế Vinh liên quan việc phạt học sinh tự lấy kim tiêm đâm vào tay.

Theo đó, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TP.HCM), cho biết đã nhận được phản ánh của phụ huynh về việc học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lương Thế Vinh bị giáo viên L.T.M đưa ra hình thức phạt học sinh không ngoan bằng cách yêu cầu học sinh tự lấy kim tiêm đâm vào tay.

Sau đó, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành xác minh và khẳng định việc cô L.T.M đưa ra hình thức phạt học sinh chưa ngoan bằng cách yêu cầu tự lấy kim tiêm đâm vào tay là có thật.

"Việc giáo viên đưa ra hình thức phạt này là vi phạm đạo đức, gây phản cảm cho các em học sinh. Hiện tại tinh thần của các em học sinh đã ổn định. Chúng tôi đang tiến hành các bước kỷ luật theo quy định", bà Trần Thị Thảo cho hay.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh Trường tiểu học Lương Thế Vinh, có đến 5 học sinh bị cô M. phạt do không đeo khăn quàng đỏ, vi phạm nội quy của lớp học… bằng cách yêu cầu học sinh tự lấy kim tiêm đâm vào tay. Điều này khiến tinh thần của các em hoảng loạn.

TP.HCM: Tạm đình chỉ giáo viên phạt học sinh tự lấy kim tiêm đâm vào tay - Ảnh 1.

Phụ huynh Trường tiểu học Lương Thế Vinh chưa hết bức xúc vụ thực phẩm kém chất lượng nay lại đến vụ phạt học sinh tự lấy kim tiêm đâm vào tay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Trần Thị Thảo cho biết thêm, qua làm việc, cô M. đã thừa nhận kim tiêm là do cô đi mua ở tiệm thuốc tây về để tiêm thuốc cho người nhà trong gia đình.

Trong lúc chưa mang kim tiêm về nhà, cô M. để trong túi xách, mang đến trường. Khi có các học sinh vi phạm nội quy, cô đã mang kim tiêm ra để phạt học sinh.

Trước đó, phụ huynh Trường tiểu học Lương Thế Vinh cũng bất bình khi phát hiện thực phẩm kém chất lượng đưa vào bếp ăn của học sinh bán trú (Thanh Niên đã thông tin). Đến nay, nhà trường đã đình chỉ nhà cung cấp suất ăn cho học sinh và tiến hành đấu thầu công khai để tìm đơn vị mới.

