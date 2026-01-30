Vụ sườn heo kém chất lượng: Sau tết mới chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp

Ngày 30.1, Ban giám hiệu Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM) đã ra thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty P.H cho bếp ăn học sinh từ ngày 28.2 (sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026), sau khi công ty này bị phát hiện đưa sườn heo kém chất lượng vào bếp ăn trường học.

Lý do Ban giám hiệu Trường tiểu học Lương Thế Vinh đưa ra sau tết mới chấm dứt hợp đồng do việc lựa chọn nhà thầu mới cần thời gian thẩm định kỹ lưỡng theo đúng quy trình. Đồng thời, tại thời điểm này trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 nên các thủ tục liên quan không thể thực hiện ngay trong thời gian ngắn.

Số sườn heo đông lạnh kém chất lượng được phát hiện đưa vào bếp ăn học sinh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong thời gian chuyển giao nhà cung cấp mới, Trường tiểu học Lương Thế Vinh cam kết tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ thực phẩm đầu vào mỗi ngày, với sự tham gia giám sát trực tiếp của Ban giám hiệu và Ban đại diện phụ huynh học sinh.

Nhà trường cũng cam kết tiếp tục duy trì và siết chặt các quy trình kiểm soát thực phẩm thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác giám sát, để mọi bữa ăn bán trú của học sinh luôn được đảm bảo an toàn, minh bạch và đúng tiêu chuẩn.

Phụ huynh học sinh bức xúc khi họp giải quyết vụ việc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sườn heo đông lạnh kém chất lượng được tổ giám sát chất lượng thực phẩm đầu vào của Trường tiểu học Lương Thế Vinh phát hiện ngày 15.1 nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Đến ngày 25.1, nhiều phụ huynh bức xúc đã đưa vụ việc lên mạng xã hội và UBND phường Bến Cát chỉ đạo xác minh làm rõ. Qua nhiều cuộc họp giữa nhà trường, nhà cung cấp với các phụ huynh, Trường tiểu học Lương Thế Vinh đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn cho học sinh.