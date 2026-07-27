Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, 6

Sau khi hoàn thành việc phân bổ học sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, căn cứ nhu cầu tuyển sinh trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và khả năng tiếp nhận thực tế của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, UBND một số phường tại TP.HCM đã công bố thông tin về tuyển bổ sung năm học 2026-2027.

Theo đó UBND phường Tân Bình thông báo tuyển bổ sung 100 trẻ mầm non và 70 học sinh lớp 1 vào các cơ sở giáo dục công lập còn chỉ tiêu tuyển sinh trên địa bàn phường.

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển bổ sung mầm non, lớp 1 vào từng trường cụ thể của UBND phường Tân Bình (TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Phụ huynh học sinh có nhu cầu tuyển bổ sung liên hệ trực tiếp với các trường nói trên trong giờ hành chính từ nay đến ngày 30.7 để được hướng dẫn cụ thể.

Tương tự, cũng trong thời gian trên, các trường mầm non, tiểu học, THCS tại phường Cầu Ông Lãnh tuyển bổ sung với tổng số 380 trẻ mầm non, 242 học sinh lớp 1, 227 học sinh lớp 6. Phụ huynh học sinh đến trường đăng ký tuyển sinh trực tiếp.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể từng trường như sau:

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường mầm non tại phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường tiểu học tại phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường THCS tại phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Còn UBND phường Phú Mỹ thông báo tuyển bổ sung 310 trẻ mầm non, 44 học sinh lớp 1, 58 học sinh lớp 6. Trong đó, các trường tiểu học, THCS nhận hồ sơ tuyển bổ sung từ nay đến ngày 31.7 còn các trường mầm non nhận hồ sơ đến trước khai giảng năm học 2026-2027.

Chỉ tiêu cụ thể của các trường có tuyển bổ sung như sau:

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường mầm non tại phường Phú Mỹ (TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường tiểu học tại phường Phú Mỹ (TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường THCS tại phường Phú Mỹ (TP.HCM) ẢNH: BÍCH THANH

Theo quy định của Sở GD-ĐT, sau ngày 24.7, kết thúc thời hạn nhập học theo phân tuyến, ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp các phường, xã tổng hợp, rà soát, thống kê những trường còn khả năng tiếp nhận học sinh để có phương án tuyển bổ sung. Cụ thể, ban tuyển sinh các phường, xã sẽ thống kê cụ thể những trường tiểu học, THCS nào tuyển bổ sung và cập nhật trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh học sinh có nhu cầu, phù hợp với điều kiện, nguyện vọng thì có thể đăng ký.

Phụ huynh học sinh có thể truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ để cập nhật thông tin về tuyển bổ sung của các trường mầm non, tiểu học, THCS.