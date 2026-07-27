Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, 6

Bích Thanh
Bích Thanh
Kết thúc giai đoạn tuyển sinh chính thức theo phân tuyến mầm non, lớp 1, lớp 6, một số phường tại TP.HCM thông báo tuyển bổ sung vào các trường mầm non, tiểu học, THCS năm học 2026-2027.

Sau khi hoàn thành việc phân bổ học sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, căn cứ nhu cầu tuyển sinh trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và khả năng tiếp nhận thực tế của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, UBND một số phường tại TP.HCM đã công bố thông tin về tuyển bổ sung năm học 2026-2027.

Theo đó UBND phường Tân Bình thông báo tuyển bổ sung 100 trẻ mầm non và 70 học sinh lớp 1 vào các cơ sở giáo dục công lập còn chỉ tiêu tuyển sinh trên địa bàn phường.

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 - Ảnh 1.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung mầm non, lớp 1 vào từng trường cụ thể của UBND phường Tân Bình (TP.HCM)

ẢNH: BÍCH THANH

Phụ huynh học sinh có nhu cầu tuyển bổ sung liên hệ trực tiếp với các trường nói trên trong giờ hành chính từ nay đến ngày 30.7 để được hướng dẫn cụ thể.

Tương tự, cũng trong thời gian trên, các trường mầm non, tiểu học, THCS tại phường Cầu Ông Lãnh tuyển bổ sung với tổng số 380 trẻ mầm non, 242 học sinh lớp 1, 227 học sinh lớp 6. Phụ huynh học sinh đến trường đăng ký tuyển sinh trực tiếp.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể từng trường như sau:

Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 - Ảnh 2.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường mầm non tại phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM)

ẢNH: BÍCH THANH

Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 - Ảnh 3.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường tiểu học tại phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM)

ẢNH: BÍCH THANH

Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 - Ảnh 4.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường THCS tại phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM)

ẢNH: BÍCH THANH

Còn UBND phường Phú Mỹ thông báo tuyển bổ sung 310 trẻ mầm non, 44 học sinh lớp 1, 58 học sinh lớp 6. Trong đó, các trường tiểu học, THCS nhận hồ sơ tuyển bổ sung từ nay đến ngày 31.7 còn các trường mầm non nhận hồ sơ đến trước khai giảng năm học 2026-2027.

Chỉ tiêu cụ thể của các trường có tuyển bổ sung như sau:

Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 - Ảnh 5.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường mầm non tại phường Phú Mỹ (TP.HCM)

ẢNH: BÍCH THANH

Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 - Ảnh 6.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường tiểu học tại phường Phú Mỹ (TP.HCM)

ẢNH: BÍCH THANH

Nhiều trường công lập của TP.HCM tuyển bổ sung lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 - Ảnh 7.

Chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường THCS tại phường Phú Mỹ (TP.HCM)

ẢNH: BÍCH THANH

Theo quy định của Sở GD-ĐT, sau ngày 24.7, kết thúc thời hạn nhập học theo phân tuyến, ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp các phường, xã tổng hợp, rà soát, thống kê những trường còn khả năng tiếp nhận học sinh để có phương án tuyển bổ sung. Cụ thể, ban tuyển sinh các phường, xã sẽ thống kê cụ thể những trường tiểu học, THCS nào tuyển bổ sung và cập nhật trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh học sinh có nhu cầu, phù hợp với điều kiện, nguyện vọng thì có thể đăng ký.

Phụ huynh học sinh có thể truy cập vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ để cập nhật thông tin về tuyển bổ sung của các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Tin liên quan

TP.HCM có hạ điểm điểm chuẩn lớp 10 ở trường ít hồ sơ tuyển bổ sung?

TP.HCM có hạ điểm điểm chuẩn lớp 10 ở trường ít hồ sơ tuyển bổ sung?

Trước phản ánh của phụ huynh học sinh về những trường có điểm chuẩn cao, ít hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển bổ sung lớp 10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trả lời về việc xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và lý do không hạ điểm chuẩn.

Tuyển bổ sung lớp 10 TP.HCM: Trường nào còn nhiều cơ hội cho thí sinh?

TP.HCM: Điểm xét tuyển bổ sung lớp 10 của 79 trường THPT

Khám phá thêm chủ đề

tuyển bổ sung tuyển sinh đầu cấp tuyển sinh lớp 1 tuyển sinh lớp 6 tuyển bổ sung đầu cấp tuyển sinh đầu cấp TP.HCM

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận