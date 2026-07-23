Tuyển bổ sung lớp 10 TP.HCM: Trường nào còn nhiều cơ hội cho thí sinh?

Nhu cầu tuyển bổ sung lớp 10 vào trường nội thành tăng

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Xuân Hòa), ngay buổi sáng 22.7 (ngày đầu tiên xét tuyển bổ sung lớp 10), trường đã tiếp nhận được khoảng 130 hồ sơ đăng ký.

Ông Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, cho hay phụ huynh học sinh quan tâm tập trung ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên trong thời hạn nộp hồ sơ, đến buổi chiều lượng quan tâm giảm dần.

Theo ông Thư, thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, với chỉ tiêu tuyển bổ sung là 45 thì căn cứ hồ sơ xét tuyển đã nộp cho thấy mức điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung dao động quanh mức điểm chuẩn nguyện vọng 3 của nhà trường, tức khoảng 17,25 điểm.

Tương tự, ông Vũ Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (P.Xuân Hòa), cho biết, số lượng phụ huynh đến trường nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10 trong ngày đầu tiên vượt xa chỉ tiêu bổ sung của trường là 10 học sinh. Bên cạnh đó, có khoảng 20 trường hợp phụ huynh và học sinh chưa nắm rõ quy định về điều kiện tham gia xét tuyển bổ sung nên hồ sơ không hợp lệ.

Phụ huynh học sinh đăng ký xét tuyển bổ sung lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (P.Xuân Hòa) vào ngày đầu tiên nhận hồ sơ, 22.7 ẢNH: BẢO CHÂU

Trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao, ít hồ sơ đăng ký

Còn tại Trường THPT Tân Phong (P.Tân Hưng) tuyển bổ sung 30 học sinh với mức điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn lớp 10 nguyện vọng 1 là 15,75.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, sau ngày đầu tiên tuyển bổ sung, trường nhận được 3 hồ sơ đủ điều kiện tham gia xét tuyển. Còn lại một số phụ huynh học sinh có nhu cầu đăng ký nhưng kết quả điểm thi lớp 10 của thí sinh thấp hơn mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 nên nhà trường tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu những trường có mức điểm xét tuyển thấp hơn, gần khu vực để phụ huynh tham khảo.

Ông Trần Công Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phong, chia sẻ, tương tự như những năm trước, học sinh có nhu cầu tuyển bổ sung vào trường không nhiều. Điều này cho thấy học sinh ở địa bàn phường Tân Hưng và các khu vực lân cận đã ổn định, đăng ký nguyện vọng lớp 10 khá phù hợp với năng lực và điều kiện học tập của bản thân, gia đình.

Tương tự, qua tìm hiểu tại các trường THPT có tuyển bổ sung lớp 10 cho thấy, những trường có mức điểm xét tuyển bổ sung càng cao thì số thí sinh đăng ký càng giảm, thậm chí có trường chỉ một vài hồ sơ đăng ký.

Chẳng hạn tại Trường THPT Tây Thạnh (P.Tây Thạnh) có nhu cầu tuyển bổ sung 50 học sinh lớp 10 cho năm học 2026-2027 tuy nhiên chỉ có một hồ sơ đủ điều kiện đạt mức điểm 23,25, tức bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 trường này.

Tương tự, thành viên ban giám hiệu các trường THPT ở khu vực nội thành có điểm chuẩn nguyện vọng 1, điểm xét tuyển bổ sung từ mức 18 trở lên thông tin lượng học sinh đăng ký xét bổ sung không nhiều. Do đó dự đoán các trường ở khu vực ngoại thành, có mức điểm xét tuyển từ 14 trở xuống có nhiều cơ hội cho thí sinh.

Hiệu trưởng một trường THPT tại khu vực nội thành có lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển cao hơn chỉ tiêu tuyển bổ sung khoảng 3 lần, chia sẻ nhiều phụ huynh đến trường đăng ký xét tuyển, nhà trường tư vấn kỹ lưỡng và cũng hướng dẫn gia đình lựa chọn những trường còn nhiều cơ hội.

Học sinh xem điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trường thành lập hội đồng tuyển bổ sung và công bố kết quả trúng tuyển từ ngày 3.8

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung (phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh lớp 10 có đóng dấu treo của trường THCS nơi học sinh đăng ký dự thi) tại 79 trường THPT có tuyển bổ sung đến 17 giờ ngày 29.7. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển bổ sung vào một trường THPT công lập trong số và không được thay đổi nguyện vọng trường đã đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Các trường có tuyển bổ sung lớp 10 thành lập hội đồng tuyển sinh bổ sung, chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo đúng thời gian quy định, đảm bảo học sinh được tiếp nhận hồ sơ phải đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện quy định theo từng loại hình tuyển bổ sung.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý, các trường THPT sử dụng phần mềm quản lý thi do sở này cung cấp để xét học sinh đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Trường hợp số học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu còn thiếu do có nhiều học sinh bằng điểm nhau ở mức điểm xét cuối cùng, hội đồng tuyển sinh bổ sung của trường xem xét, điều chỉnh giảm số lượng trúng tuyển tại mức điểm này, đảm bảo nguyên tắc tổng số học sinh trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung được giao. Trường hợp phát sinh vượt quá thẩm quyền xử lý của trường, hội đồng tuyển sinh bổ sung của trường báo cáo Sở, Giám đốc Sở GD-ĐT căn cứ tình hình thực tế, xem xét, quyết định xử lý theo thẩm quyền.

Kết thúc thời gian nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10, ngày 30-31.7, các trường THPT rà soát dữ liệu học sinh đã nộp hồ sơ, thực hiện xét và tính toán danh sách trúng tuyển trên hệ thống phần mềm quản lý thi do Sở GD-ĐT cung cấp.

Ngày 1.8, các trường THPT báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở GD-ĐT.

Ngày 3.8 đến chậm nhất 16 giờ ngày 7.8, các trường THPT công bố danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung và tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2026-2027.