TP.HCM: 79 trường THPT công lập bắt đầu tuyển bổ sung lớp 10 với 3.488 học sinh

Theo thông báo này, có 79 trường THPT tuyển bổ sung lớp 10 với chỉ tiêu cụ thể từng trường như sau:

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố thông tin tuyển bổ sung lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026 - 2027 theo từng loại hình cụ thể như sau:



Chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) tại Trường THPT Marie Curie

Trường THCS có giảng dạy tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách học sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện xét tuyển bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng - Sở GD-ĐT theo đúng hướng dẫn.

Sở GD-ĐT căn cứ danh sách học sinh đủ điều kiện do các trường gửi về, thực hiện xét tuyển theo điểm bài thi môn tiếng Nhật, xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu lớp tiếng Nhật còn thiếu tại Trường THPT Marie Curie.



Chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695)

Học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP.HCM.

Học sinh đã trúng tuyển theo các loại hình nguyện vọng khác vào trường THPT có giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) và có nguyện vọng chuyển sang học chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) ngay tại trường này.

Căn cứ số lượng học sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện quy định, Sở GD-ĐT xét kết quả khảo sát từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu còn thiếu.



Các trường THPT thuộc nhóm 3 nguyện vọng thường

Đối tượng: Học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP.HCM.

Điều kiện: Học sinh không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng, loại hình nào vào các trường THPT công lập và có tổng điểm 3 môn thi (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường THPT công lập muốn đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Lưu ý, mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào một trường THPT công lập chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao và không được thay đổi nguyện vọng trường đã đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Học sinh có nguyện vọng tuyển sinh bổ sung nộp hồ sơ trực tiếp tại trường có tuyển bổ sung. Hồ sơ gồm phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh lớp 10 có đóng dấu treo của trường THCS nơi học sinh đăng ký dự thi.



Mốc thời gian tuyển bổ sung lớp 10 như sau: