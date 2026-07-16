Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xem xét việc tuyển bổ sung lớp 10

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ nhập học lớp 10 tại TP.HCM đã kết thúc, căn cứ vào thực tế, các trường THPT công lập rà soát và tổng hợp dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học lớp 10.

Trong đó, xác định cụ thể số lượng học sinh đã xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh của TP và hoàn thành thủ tục nhập học lớp 10 theo đúng hướng dẫn. Xác nhận đầy đủ, chính xác danh sách hồ sơ đã nộp thực tế trên hệ thống phần mềm quản lý thi của sở về số lượng học sinh trúng tuyển không nộp hồ sơ nhập học và nguyên nhân cụ thể của từng trường hợp để sở tổng hợp, báo cáo lãnh đạo, số thí sinh còn thiếu so với chỉ tiêu được giao.

Học sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Căn cứ số lượng hồ sơ xác nhận nhập học thực tế tại đơn vị, Hội đồng tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm lập công văn báo cáo nhu cầu tuyển bổ sung lớp 10 trước 17 giờ ngày 17.7. Những trường không có nhu cầu tuyển bổ sung lớp 10, cũng cần có văn bản xác nhận gửi về Sở GD-ĐT trong cùng thời hạn nêu trên để làm cơ sở tổng hợp và quản lý.

Trên cơ sở nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế và quyết định cho phép tổ chức tuyển bổ sung đối với các trường có nhu cầu thực sự cần thiết. Sau đó, Sở GD-ĐT sẽ công bố thông tin tuyển bổ sung lớp 10 để các trường thực hiện.

Theo quy định tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM, mỗi học sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng, được xét theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. Học sinh trúng tuyển theo nguyện vọng nào thì thực hiện nhập học tại trường theo nguyện vọng đó. Sở GD-ĐT không giải quyết các trường hợp đề nghị thay đổi nguyện vọng sau khi đã có kết quả trúng tuyển.

Trong thời gian vừa qua, thực tế có một số học sinh dù đã trúng tuyển theo nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 nhưng chưa thực sự hài lòng với kết quả, từ đó có suy nghĩ chờ đợi đợt tuyển sinh bổ sung để có cơ hội vào trường mong muốn hơn.

Chính vì vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM đã phải đưa ra khuyến nghị khẩn đó là cách hiểu chưa đúng quy định và tiềm ẩn rủi ro rất lớn, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của thí sinh trúng tuyển nếu để quá thời hạn nộp hồ sơ nhập học mà không thực hiện đúng quy trình. Đồng thời lãnh đạo sở này khẳng định việc tuyển bổ sung lớp 10 chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký, không áp dụng đối với học sinh đã trúng tuyển một trong các nguyện vọng.

Về quy trình tuyển sinh bổ sung, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay căn cứ vào chỉ tiêu còn lại sau khi học sinh hoàn thành nộp hồ sơ nhập học thực tế sẽ xem xét tổ chức tuyển bổ sung lớp 10 và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh chưa trúng tuyển bất kỳ trường nào và giúp các trường còn thiếu chỉ tiêu tuyển đủ học sinh theo quy định.