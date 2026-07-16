Con phân bổ về trường cách nhà 8 km, phụ huynh được điều chỉnh bằng cách nào?

Tối 15.7, chị Thảo Quỳnh, phụ huynh trú P.Bình Tân, TP.HCM, có con vào lớp 6 năm học 2026-2027, chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, chị đã được điều chỉnh trường phân bổ trên cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM.

'Mừng ơi mừng' vì đã được điều chỉnh phân bổ gần nơi cư trú

Trước đó, con của chị Thảo Quỳnh bị phân bổ đến một trường cách nhà khoảng 8-9 km. Chị kể cụ thể: "Tôi ở chung cư Lê Thành Tân Tạo, đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo (cũ) giờ là phường Bình Tân. Những người ở trong chung cư đa số đều được phân tuyến qua Trường THCS Hồ Văn Long và Trường THCS Tân Tạo, chung con đường cùng tên (đường Hồ Văn Long) rất gần, không hiểu sao có vài người trong chung cư bị phân tuyến lên Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ cách 8-9km".

Chị Thảo Quỳnh gửi ý kiến và nhờ sự hỗ trợ từ cô giáo, tổ trưởng nơi chị đang ở để được điều chỉnh. Danh sách đã được gửi đi nhưng chưa thấy trả lời. Chị cũng gửi phản hồi lên cả trang tuyển sinh đầu cấp để hỗ trợ điều chỉnh nhưng vẫn phải chờ. Chị Thảo Quỳnh nóng ruột do gần sát ngày 20.7 - ngày cuối phải xác nhận đồng ý trên hệ thống và làm thủ tục nhập học cho con - nên từ sáng sớm ngày 15.7, chị chủ động tới Phòng Văn hóa -Xã hội, UBND phường Bình Tân, TP.HCM để hỏi trực tiếp.

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bình Tân, TP.HCM, nơi hỗ trợ phụ huynh về tuyển sinh đầu cấp ẢNH: THẢO QUỲNH

"Tôi tra google Phòng Văn hóa - Xã hội của phường Bình Tân tìm địa chỉ và lên trực tiếp. Tôi cầm theo phiếu đăng ký tuyển sinh lúc đầu và nói mong muốn nguyện vọng của mình cho con được chuyển về Trường THCS Hồ Văn Long cho gần nhà, vậy là được họ chỉnh hồ sơ nhanh lắm", chị Thảo Quỳnh kể.

Phụ huynh này cho hay thêm trường hợp của chị chỉ mang theo phiếu đăng ký tuyển sinh, phường không hỏi gì thêm và điều chỉnh hồ sơ cho chị "trong 1 nốt nhạc" khiến chị "mừng ơi mừng".

Ngay khi vừa được điều chỉnh phân bổ trường trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp, thấy con mình được phân bổ về Trường THCS Hồ Văn Long, chị Thảo Quỳnh đứng ngay ở UBND phường, bấm xác nhận đồng ý nhập học. Người mẹ cũng mang hết giấy tờ, hồ sơ của con đã chuẩn bị sẵn để di chuyển tới trường THCS, nộp hồ sơ cho con.

Người mẹ cho hay những ngày qua có nhiều phụ huynh nóng ruột. Bản thân chị Thảo Quỳnh thấu hiểu nỗi lo của nhiều cha mẹ. Vì tới 20.7 này là hết hạn nộp hồ sơ rồi mà thứ bảy, chủ nhật trường không làm việc nên tính ra còn 3 ngày. Nhiều người sợ con không có chỗ học, hoặc có chỗ học mà xa quá thì không đưa đón được. Trong khi ở Bình Tân đa số người nhập cư nhiều, công nhân ở trọ nhiều nên vất vả. Trên đường thì nhiều xe lớn, giao thông ùn tắc, đưa rước con học xa thì càng vất vả.

"Tôi lo lắng mấy ngày nay, tới sáng 15.7 được sửa thông tin tôi mừng quá trời. Thật sự bên phường Bình Tân giải quyết cho tôi rất nhanh, không ngờ luôn", chị bày tỏ.

Phụ huynh này khuyên các phụ huynh khác nên liên hệ trực tiếp với trường học, hoặc lên trực tiếp phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường để được hỗ trợ việc tuyển sinh đầu cấp. Chị cũng cho hay, việc con chị bị phân bổ về trường cách xa nhà 8-9 km có thể do bị sai tên khu phố.

"Tôi đăng ký tạm trú, địa chỉ tạm trú đó tới tháng 6 năm sau hết hạn. Trên app hiển thị nơi tạm trú của tôi là khu phố 5, nhưng sau đó khu phố đã đổi thành 50. Và hiện tại đã đổi thành 40 cách đây chắc 1 tháng", chị Thảo Quỳnh chia sẻ thêm.

Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì về một số trường hợp phản ánh học sinh bị phân bổ xa nơi cư trú?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 -2027, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết công tác tuyển sinh của TP.HCM có quy mô lớn nhất cả nước là một bài toán cân bằng giữa 2 mục tiêu: Tạo điều kiện để học sinh được học gần nơi cư trú và đảm bảo các trường trên địa bàn tuyển đủ số lượng học sinh tối thiểu để triển khai chương trình, kế hoạch năm học.

Đây là nguyên tắc đã được quy định rõ tại Quyết định số 1700 của thành phố về tuyển sinh đầu cấp, là cơ sở để các địa phương thực hiện công tác phân bổ tuyển sinh một cách đồng bộ và hiệu quả.

Đồng thời năm học 2026-2027, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc tuyển sinh không theo địa giới hành chính, các phường, xã trên địa bàn đã chủ động phân bổ linh hoạt học sinh giữa các địa phương, đặc biệt tại những khu vực có mật độ dân số cao, áp lực sĩ số lớn. Chủ trương này giúp đảm bảo chỗ học cho tất cả học sinh và cân đối chỉ tiêu giữa các trường.

Phụ huynh TP.HCM làm thủ tục nhập học lớp 6 năm học 2026-2027 cho con tại trường ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Để đảm bảo tính liên tục và hợp lý trong công tác phân bổ, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các phường, xã trong quá trình phối hợp có tham khảo phương án bố trí từ giai đoạn còn đơn vị hành chính cấp quận, làm cơ sở đối chiếu và điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều phụ huynh chưa nắm rõ chủ trương này, khi thấy con em được phân bổ sang phường giáp ranh liền cho rằng bị phân đi xa, trong khi thực tế khoảng cách giữa các trường chỉ chênh lệch không đáng kể.

Đồng thời, với vai trò là cơ quan chuyên môn đầu ngành của TP, Sở GD-ĐT cũng thường xuyên theo dõi, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tình hình thực tế.

"Sở GD-ĐT luôn đặt quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh việc đáp ứng nguyện vọng của từng gia đình, ngành giáo dục cũng cần đảm bảo các trường tuyển đủ chỉ tiêu để triển khai kế hoạch năm học. Đây là 2 mục tiêu cần được hài hòa trong quá trình tổ chức tuyển sinh", ông Phong chia sẻ.

Ông Phong cũng lưu ý rằng thực tế ghi nhận một số trường hợp học sinh bị phân bổ xa nơi cư trú xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan như phụ huynh khai chưa đúng thông tin nơi ở hiện tại hoặc đăng ký diện tuyển sinh chưa chính xác. Đối với những trường hợp này, Sở GD-ĐT đã lưu ý các phường, xã trong quá trình xử lý có thể xem xét hỗ trợ điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên cần căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng tiếp nhận của từng địa phương.