Nên đến trực tiếp trường, phòng VH-XH phường hỏi tuyển sinh đầu cấp, tránh bị lừa đảo

Từ ngày 11.7 tới ngày 20.7, phụ huynh ở TP.HCM truy cập trang https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ vào trường theo kết quả phân bổ, theo quy định của Sở GD-ĐT về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Trong ngày hôm qua, 11.7, nhiều trường tiểu học ở TP.HCM tiếp đón phụ huynh tới nộp hồ sơ nhập học cho con.

Ghi nhận trên các diễn đàn phụ huynh học sinh TP.HCM cho thấy nhiều người thắc mắc về kết quả phân tuyến lớp 1, như vì sao bị phân tuyến xa nhà, không được học "trường gần nhà" hơn, hay nhà có 2 anh chị em ruột nhưng học các trường tiểu học khác nhau..., họ nên tới đâu để hỏi thêm về thủ tục tuyển sinh chính thức?

Phụ huynh lớp 1 đến trường làm thủ tục nộp hồ sơ vào trường tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM hôm 11.7 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chỉ đến trực tiếp trường hoặc phòng VH-XH phường để được giải quyết các thủ tục tuyển sinh chính thức

Trong chiều 11.7, Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, đã phát thông báo đến phụ huynh, cho biết xuất hiện các đối tượng giả mạo phiếu báo nhập học, yêu cầu phụ huynh liên hệ số điện thoại lạ để hướng dẫn thủ tục tuyển sinh. Điều này gây hoang mang cho phụ huynh và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Trước nguy cơ này, Trường tiểu học Nguyễn Du đề nghị phụ huynh nâng cao cảnh giác.

Trường tiểu học này lưu ý phụ huynh "Chỉ đến trực tiếp Trường tiểu học Nguyễn Du hoặc Phòng VH-XH phường để được hướng dẫn và giải quyết các thủ tục tuyển sinh chính thức. Tuyệt đối không làm theo các cuộc gọi, tin nhắn hoặc hướng dẫn từ các số điện thoại lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được xác minh. Mỗi phụ huynh hãy chủ động kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thức của nhà trường để bảo vệ bản thân và gia đình, góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo".

Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Đông Hưng Thuận thông báo tới phụ huynh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 11.7, Trường tiểu học Âu Cơ, phường Phú Thạnh, TP.HCM, cũng cảnh báo phụ huynh về đối tượng giả mạo phiếu báo nhập học, những đối tượng này thường yêu cầu cha mẹ học sinh liên hệ số điện thoại lạ để hướng dẫn thủ tục tuyển sinh. Phụ huynh học sinh cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ bản thân, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Cần thông tin về tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh nên liên hệ trực tiếp với trường

Chiều 11.7, Trường mầm non Sen Hồng, phường Phú Lợi, TP.HCM phát đi thông báo tới phụ huynh, đề nghị phụ huynh không làm theo hướng dẫn từ số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền. Khi có những thông tin, câu hỏi về tuyển sinh đầu cấp, nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh liên hệ trực tiếp với trường để được hướng dẫn chính xác.

Cũng phát đi thông báo, cảnh báo tới cha mẹ học sinh những thủ đoạn lừa đảo dịp tuyển sinh lớp 1 hôm 11.7, Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TP.HCM, đề nghị cha mẹ học sinh nâng cao cảnh giác.

Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng cảnh báo tới các phụ huynh về các thủ đoạn lừa đảo về tuyển sinh lớp 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trường học này thông tin tới cha mẹ học sinh: "Mọi vấn đề liên quan đến tuyển sinh, xác nhận nhập học và nộp hồ sơ vui lòng đến trực tiếp Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp hoặc Phòng VH-XH phường để được hướng dẫn chính thức. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi hoặc số điện thoại lạ".

Nhà trường cũng cho hay mọi thông tin tuyển sinh chính thức chỉ được nhà trường thông báo qua các kênh fanpage Trường tiểu học Võ Nguyên Giáp; bảng thông báo tại trường và các kênh thông tin chính thức của địa phương.

Sở GD-ĐT TP.HCM phát cảnh báo đến phụ huynh Tối 11.7, lúc 20 giờ, Sở GD-ĐT TP.HCM phát cảnh báo đến 168 phường, xã, đặc khu để cảnh báo đến phụ huynh học sinh có con trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu. (Bích Thanh)