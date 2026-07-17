Nhà gần trường 50 mét bị phân tuyến sang trường cách 2 km, có được chuyển?

Trao đổi với phóng viên vào ngày 16.7, một phụ huynh học sinh cho biết, dù nhà gần trường nhưng con em bị phân tuyến học ở trường xa hơn. Hiện nay đã làm đơn xin điều chỉnh về học trường gần nhà nhưng cũng chưa biết kết quả thế nào.

Vị phụ huynh này cho biết: "Con năm nay vào học lớp 6, nhà ở hiện tại cách Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận) có 50 m nhưng phường lại phân tuyến cho con tôi học ở Trường THCS Nguyễn Hiền, cách nhà hơn 2 km. Gia đình tôi đã đến Phòng Văn hóa - Xã hội của phường xin điều chỉnh về Trường THCS Huỳnh Tấn Phát cho gần nhưng không biết thế nào. Hiện đơn xin điều chỉnh đã được tiếp nhận và gia đình đang chờ kết quả".

Việc xem xét sẽ được thực hiện trên cơ sở còn chỉ tiêu tại trường đề nghị

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay: Thực tế, trên cùng một địa bàn, nhiều trường hợp học sinh chỉ cách 2 trường lần lượt khoảng 1km và 2km. Để đảm bảo cân đối chỉ tiêu giữa các trường, địa phương có thể bố trí học sinh vào trường cách nhà 2km thay vì 1km, khiến một số phụ huynh cho rằng con em mình bị phân bổ đi xa. Tuy nhiên, 2km là khoảng cách tương đối, tương đương chưa đầy 10 phút đi xe, hoàn toàn phù hợp với việc di chuyển hằng ngày của học sinh cấp THCS. Ở góc độ đó, việc đến trường của các em thực chất không bị ảnh hưởng đáng kể.

Sở GD-ĐT luôn đặt quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh việc đáp ứng nguyện vọng của từng gia đình, ngành giáo dục cũng cần đảm bảo các trường tuyển đủ chỉ tiêu để triển khai kế hoạch năm học. Đây là 2 mục tiêu cần được hài hòa trong quá trình tổ chức tuyển sinh.

Phụ huynh học sinh làm thủ tục nhập học cho con em ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Điều này đặc biệt đúng với khu vực gồm 4 phường Tân Hưng, Tân Thuận, Tân Mỹ và Phú Thuận (thuộc quận 7 trước đây), khi phường Phú Thuận hiện không có trường THCS. Trước thực tế đó, 4 phường này đã rất nỗ lực trong việc bố trí chỗ học cho toàn bộ học sinh trên địa bàn quận 7 cũ, theo tinh thần đảm bảo mỗi học sinh đều có chỗ học. Đồng thời phân bổ đồng đều để không trường nào dư quá hay thiếu quá. Đây là sự cố gắng chung của 4 phường nhằm vừa đảm bảo chỗ học cho học sinh, vừa duy trì sĩ số ổn định tại tất cả các trường trên địa bàn", vị cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM phân tích thêm.

Dù vậy, cũng theo vị cán bộ trên, với những trường hợp đặc biệt, gia đình hoàn toàn có quyền làm đơn gửi phường xin điều chỉnh lại trường học cho con em. Việc xem xét sẽ được thực hiện trên cơ sở còn chỉ tiêu tại trường đề nghị, đảm bảo công bằng và phù hợp với quy định tuyển sinh hiện hành.

Tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh di chuyển nhiều lần gây ra bức xúc trong dư luận

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về việc phân bổ trường, lớp cho học sinh, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở này đã phối hợp, hỗ trợ công tác phân bổ học sinh, đặc biệt đối với những phường, xã gặp áp lực lớn về dân cư, mạng lưới trường lớp và có sự điều tiết kịp thời để đảm bảo đủ chỗ học cho toàn bộ học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường hỗ trợ đầy đủ, giải đáp thắc mắc tận tình cho học sinh và phụ huynh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đó, qua trao đổi với lãnh đạo các phường, việc bố trí trường, lớp cho học sinh không chỉ dựa trên tiêu chí gần nơi cư trú mà còn phải đảm bảo cân đối số lượng học sinh giữa các trường trên địa bàn theo đúng kế hoạch tuyển sinh của TP. Điều này nhằm duy trì điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời đảm bảo các trường có đủ số lượng để triển khai các chương trình giáo dục theo đúng lộ trình. Do đó, việc phân bổ học sinh luôn phải cân bằng giữa 2 yếu tố: nơi cư trú và chỉ tiêu của từng trường.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên TP xây dựng khu vực tuyển sinh linh hoạt không còn gắn cứng với ranh giới phường/xã/quận/huyện như trước đây. Việc phân tuyến trường học không sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với phường, xã giáp ranh để điều tiết học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cục bộ địa phương hoặc học sinh không có trường học sau khi đăng ký.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị chính quyền phân công cụ thể trách nhiệm cho cán bộ địa phương, lãnh đạo và giáo viên tại các trường trên địa bàn, hỗ trợ đầy đủ, giải đáp thắc mắc tận tình cho học sinh và phụ huynh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hướng dẫn không thống nhất hoặc yêu cầu phụ huynh di chuyển nhiều lần gây ra bức xúc trong dư luận.