TP.HCM: Điểm xét tuyển bổ sung lớp 10 của 79 trường THPT

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố thông tin tuyển bổ sung lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026 - 2027 với chỉ tiêu là 3.488 học sinh vào 79 trường. Theo quy định về điều kiện tuyển bổ sung và điểm chuẩn lớp 10 nguyện vọng 1 của các trường THPT công lập, Báo Thanh Niên thống kê điểm xét tuyển bổ sung lớp 10 của 79 trường THPT cụ thể để phụ huynh, học sinh tham khảo trước khi đăng ký tuyển bổ sung.

Điều kiện tham gia xét tuyển bổ sung lớp 10 vào 79 trường THPT công lập:

Học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP.HCM.

Những học sinh này không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng, loại hình nào vào các trường THPT công lập với điều kiện có tổng điểm 3 môn thi (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) cộng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn lớp 10 nguyện vọng 1 của trường THPT công lập muốn đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Điểm xét tuyển bổ sung lớp 10 của 79 trường THPT tại TP.HCM như sau:

Thống kê điểm xét tuyển bổ sung lớp 10 của 79 trường THPT ẢNH: BÁO THANH NIÊN

Từ hôm nay 22.7 đến 17 giờ ngày 29.7, các trường THPT tổ chức nhận hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển bổ sung. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển bổ sung vào một trường THPT công lập trong số 79 trường THPT có tuyển bổ sung và không được thay đổi nguyện vọng trường đã đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung lớp 10, học sinh nộp trực tiếp tại trường THPT bao gồm phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh lớp 10 có đóng dấu treo của trường THCS nơi học sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hội đồng tuyển sinh bổ sung của trường THPT chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo đúng thời gian quy định, đảm bảo học sinh được tiếp nhận hồ sơ phải đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện quy định theo từng loại hình tuyển bổ sung.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý, các trường THPT sử dụng phần mềm quản lý thi do sở này cung cấp để xét học sinh đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Trường hợp số học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu còn thiếu do có nhiều học sinh bằng điểm nhau ở mức điểm xét cuối cùng, Hội đồng tuyển sinh bổ sung của trường xem xét, điều chỉnh giảm số lượng trúng tuyển tại mức điểm này, đảm bảo nguyên tắc tổng số học sinh trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung được giao. Trường hợp phát sinh vượt quá thẩm quyền xử lý của trường, Hội đồng tuyển sinh bổ sung của trường báo cáo Sở, Giám đốc Sở GD-ĐT căn cứ tình hình thực tế, xem xét, quyết định xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP.HCM tuyển bổ sung lớp 10 Chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) tại Trường THPT Marie Curie (P.Xuân Hòa).

Trường THCS có giảng dạy tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách học sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện xét tuyển bổ sung, gửi về Phòng Quản lý chất lượng - Sở GD-ĐT theo đúng hướng dẫn.

Sở GD-ĐT căn cứ danh sách học sinh đủ điều kiện do các trường gửi về, thực hiện xét tuyển theo điểm bài thi môn tiếng Nhật, xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu lớp tiếng Nhật còn thiếu tại Trường THPT Marie Curie.

Ngoài ra, học sinh đã trúng tuyển theo các loại hình nguyện vọng khác vào trường THPT có giảng dạy chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) và có nguyện vọng chuyển sang học chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) ngay tại trường này thì có thể đăng ký xét tuyển bổ sung.

Căn cứ số lượng học sinh thuộc đối tượng và đủ điều kiện quy định, Sở GD-ĐT xét kết quả khảo sát từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu còn thiếu.

Công bố kết quả tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 3.8 Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường có tuyển bổ sung lớp 10 thành lập hội đồng tuyển sinh bổ sung và thực hiện theo các mốc thời gian như sau: Ngày 30-31.7, các trường THPT rà soát dữ liệu học sinh đã nộp hồ sơ, thực hiện xét và tính toán danh sách trúng tuyển trên hệ thống phần mềm quản lý thi do Sở GD-ĐT cung cấp.

Ngày 1.8, các trường THPT báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở GD-ĐT.

Ngày 3.8 đến chậm nhất 16 giờ ngày 7.8, các trường THPT công bố danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung và tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2026-2027.



