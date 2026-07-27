TP.HCM có hạ điểm điểm chuẩn lớp 10 ở trường ít hồ sơ tuyển bổ sung?

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, 79 trường THPT có tuyển bổ sung lớp 10 sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến 17 giờ ngày 29.7. Liên quan đến đó, một số phụ huynh học sinh đã gửi ý kiến đến Báo Thanh Niên cho hay: Sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn cho 3 nguyện vọng của kỳ thi lớp 10, còn lại nhiều trường ở khu vực 2 (Bình Dương cũ) có số lượng chỉ tiêu tuyển bổ sung rất lớn: Trịnh Hoài Đức 129, Võ Minh Đức 148, An Mỹ 125, Bến Cát 66....

Theo phụ huynh học sinh, các trường này có đặc điểm chung là bị một trường tư thục hút gần 1.000 học sinh. Tuy nhiên khi tuyến bổ sung lại không hạ điểm chuẩn nên các trường hiện tại có điểm chuẩn cao, rất ít hồ sơ nộp, trong khi các trường có điểm chuẩn thấp lại quá nhiều hồ sơ. Vì vậy nhiều học sinh lại không có suất vào trường công.

Từ đó, phụ huynh học sinh đặt câu hỏi: "Tại sao Sở GD-ĐT không hạ điểm chuẩn và có giải pháp nào cho khu vực này hay không?".

Tăng chỉ tiêu lớp 10 khoảng 30,9% so với năm học trước

Trước vấn đề phụ huynh học sinh đặt ra, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, về công tác lập kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, căn cứ vào dự báo xu hướng phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn khu vực Bình Dương cũ, Sở GD-ĐT đã chủ động điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026–2027 tại các trường THPT công lập trong khu vực ngay từ trước kỳ tuyển sinh.

Học sinh tại khu vực 2 (Bình Dương cũ) dự thi lớp 10 năm 2026 ẢNH: NGỌC LONG

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trường THPT Trịnh Hoài Đức tăng từ 490 lên 765 học sinh; Trường THPT Võ Minh Đức tăng từ 625 lên 810 học sinh; Trường THPT An Mỹ tăng từ 675 lên 810 học sinh; Trường THPT Bến Cát tăng từ 650 lên 810 học sinh. Tổng số chỉ tiêu được bổ sung tại 4 trường trên là 755 chỗ học, tương đương mức tăng 30,9% so với năm học 2025-2026.

Việc điều chỉnh này được thực hiện trước khi tổ chức kỳ thi và công bố điểm chuẩn lớp 10, trước hết là nhằm tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục THPT công lập cho nhiều học sinh hơn trong năm học mới. Đồng thời cũng thể hiện ngành GD-ĐT TP đã chủ động dự báo được xu hướng dịch chuyển của học sinh sang hệ ngoài công lập và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước kỳ tuyển sinh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, về kết quả tuyển sinh sau đợt xét tuyển chính thức, mặc dù một bộ phận học sinh đã đăng ký theo học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập, số học sinh trúng tuyển vào 4 trường công lập nêu trên đạt 2.727 học sinh, vượt tổng chỉ tiêu của 4 trường trong năm học 2025–2026 là 287 học sinh. Về thực chất, các trường đã có đủ học sinh để duy trì hoạt động bình thường, đồng thời tổng số học sinh tiếp nhận trong năm học 2026–2027 đã vượt hơn so với năm học 2025–2026. Điều đó khẳng định hệ thống trường công lập trong khu vực không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự dịch chuyển của học sinh sang hệ ngoài công lập và công tác lập kế hoạch của Sở đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

TP.HCM không hạ điểm chuẩn lớp 10, vì sao?

Ông Nguyễn Văn Phong cũng giải thích tại sao TP.HCM giữ nguyên điểm chuẩn trong đợt tuyển sinh bổ sung, chưa từng hạ điểm chuẩn lớp 10, bởi điểm chuẩn được xác định trên cơ sở số lượng hồ sơ đăng ký thực tế, kết quả điểm thi lớp 10 của học sinh và chỉ tiêu được phân bổ cho từng trường, theo đúng quy định hiện hành. Đây là quy trình chuyên môn mang tính khách quan, không phụ thuộc vào quyết định chủ quan của cơ quan hay cá nhân nào.

Do đó việc điều chỉnh hạ điểm chuẩn lớp 10 ngoài quy trình sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những học sinh đã trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ trúng tuyển giai đoạn 1. Đồng thời tạo ra sự thiếu nhất quán trong công tác tuyển sinh, dễ gây ra những phản ứng không đồng thuận trong xã hội và làm khó khăn cho công tác quản lý tuyển sinh trong các năm tiếp theo.

Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2026-2027 ẢNH: BẢO CHÂU

Ông Phong nhấn mạnh rằng, về bản chất, các trường hiện đã có đủ số lượng học sinh để tổ chức và triển khai đầy đủ các chương trình giáo dục cho năm học mới, đảm bảo hoạt động dạy và học diễn ra bình thường. Do đó, đợt tuyển sinh bổ sung với gần 470 chỉ tiêu còn lại không xuất phát từ việc các trường thiếu học sinh mà là bước hoàn thiện cuối cùng của quy trình tuyển sinh nhiều giai đoạn được thiết kế có chủ đích, nhằm tạo thêm cơ hội cho những học sinh chưa trúng tuyển ở cả 3 nguyện vọng trong đợt xét tuyển chính thức được tiếp tục theo học tại các trường THPT công lập trên địa bàn.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Phong cho biết, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các giải pháp đồng bộ. Trong đó có việc chủ động làm việc với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn nhằm xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác theo dõi, nắm bắt tình hình đăng ký tuyển sinh lớp 10 của học sinh trên toàn địa bàn. Từ đó nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo và lập kế hoạch tuyển sinh cho các năm học tiếp theo.