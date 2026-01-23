Đảng viên trẻ tự hào và vững tin theo Đảng

Đảng viên trẻ hôm nay tự hào, vững tin theo Đảng và tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực ra xã hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Những quyết sách quan trọng nuôi dưỡng khát vọng của người trẻ

Với vai trò một đảng viên trẻ, tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và đặt những kỳ vọng to lớn gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần "Tự hào và vững tin theo Đảng". Với tôi, đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là định hướng trong lối sống, trong học tập, trong tư duy và hành động. Tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách quan trọng nhằm nuôi dưỡng khát vọng của thế hệ trẻ trong việc tham gia một cách có trách nhiệm vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Hoàng Duy ẢNH: NVCC

Đặc biệt, tôi xác định việc nêu gương để tạo tính lan tỏa đến những người trẻ là một cách làm hiệu quả; khi đó họ cảm nhận được từ những câu chuyện thật, từ chính những con người thật đang miệt mài rèn luyện và cống hiến. Tôi xác định nêu gương để có thể trở thành người đi trước hướng dẫn, đi cùng đồng hành và đi sau theo dõi từ chính bản thân mình cho đến những người anh em, đồng đội trong học tập lý luận, trong nâng cao năng lực tổ chức, chuyên môn; và đi đôi với những việc làm, hành động thiết thực.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi luôn trân trọng và kế thừa truyền thống, hiểu rõ và sống đúng với lý tưởng của mình, với mong muốn góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh để được phát huy sức trẻ cho đất nước dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào đi chăng nữa.

Nguyễn Hoàng Duy (Bí thư Chi bộ 20, Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Người trẻ nêu gương để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Với tôi, niềm tự hào và sự vững tin theo Đảng không chỉ là cảm xúc, mà còn là động lực thôi thúc bản thân không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến. Trở thành đảng viên từ năm 20 tuổi, tôi sớm ý thức rằng niềm vinh dự ấy luôn song hành với trách nhiệm, đòi hỏi bản thân phải sống bản lĩnh, có lý tưởng và hành động xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Tôi ý thức rõ rằng mỗi bước phát triển của đất nước trong giai đoạn mới đều cần đến vai trò tiên phong, gương mẫu của thế hệ trẻ - những người trực tiếp tiếp nối và hiện thực hóa các mục tiêu mà Đảng đề ra.

Trần Thị Kiều Anh ẢNH: NVCC

Trong học tập và công tác, tôi luôn đặt mục tiêu nâng cao nội lực của bản thân một cách toàn diện: từ bản lĩnh chính trị, đạo đức, tri thức đến kỹ năng và tư duy hội nhập. Tôi xem việc học tập suốt đời, chủ động thích ứng với đổi mới sáng tạo là cách thiết thực để đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Là đảng viên trẻ, việc nêu gương được tôi thể hiện từ những việc làm cụ thể, hằng ngày: nghiêm túc trong học tập và công việc; sống trách nhiệm; lan tỏa tinh thần tích cực và khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên. Tôi tin rằng khi mỗi đảng viên trẻ đều ý thức nêu gương bằng hành động thực tiễn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Trần Thị Kiều Anh (Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Chợ Quán, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH WESET English Center)

Làm việc bằng trách nhiệm, cống hiến bằng sự dấn thân

Từ ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành một đảng viên trẻ, khái niệm "tự hào" với tôi không còn là lời nói, mà là lời nhắc mình phải học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Là một đảng viên trẻ cũng như là một cán bộ Đoàn chuyên trách, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Tôi học hỏi bằng tinh thần cầu thị, làm việc bằng trách nhiệm, cống hiến bằng sự dấn thân - không chọn việc nhẹ nhàng, không ngại việc khó, không đổ lỗi, không đứng ngoài. Tôi tin giá trị của người trẻ không nằm ở lời nói mạnh mẽ, mà ở năng lực làm việc nhiệt huyết và sự năng động, đổi mới sáng tạo trong từng hoạt động, từng công việc mang lại hiệu quả cao và nhanh chóng. Đó là sự viết tiếp câu chuyện phát triển đất nước của thế hệ trẻ hôm nay trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyễn Khắc Quốc Huy ẢNH: NVCC

Tính nêu gương, với tôi đó là kỷ luật và sự cống hiến: nói ít làm nhiều; đúng giờ, đúng hẹn; minh bạch trong từng việc; công tâm khi đánh giá; dám nhận sai và sửa sai; đặt lợi ích tập thể lên trước cái tôi. Tôi lan tỏa tinh thần ấy bằng việc tổ chức nhiều hoạt động gắn với các phong trào cách mạng để các bạn đoàn viên, sinh viên có môi trường để rèn luyện và trưởng thành qua từng phong trào, từng chương trình rèn luyện.

Đối với tôi, nếu các bạn trẻ được tin tưởng, được dẫn bằng sự gương mẫu, trách nhiệm thì các bạn sẽ khơi dậy khát vọng phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, những đảng viên trẻ có bản lĩnh, tri thức và trên hết, trở thành công dân hữu ích, biết sống vì cộng đồng và Tổ quốc.

Nguyễn Khắc Quốc Huy (Chuyên trách Đoàn thanh niên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng)

Nói ít làm nhiều, dám nhận việc khó, việc mới

Là Bí thư Đoàn phường và là một đảng viên trẻ, tôi luôn có niềm tự hào đặc biệt khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm tự hào ấy không chỉ đến từ truyền thống vẻ vang của Đảng mà còn từ chính thực tiễn công tác hằng ngày, khi được trực tiếp đồng hành, lắng nghe và giải quyết những vấn đề thiết thực của thanh niên tại địa phương. Qua đó, tôi càng thêm vững tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc định hướng, tập hợp và phát huy sức trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tô Minh Hiếu ẢNH: NVCC

Là đảng viên trẻ, thôi thúc lớn nhất đối với tôi chính là trách nhiệm phải làm tốt vai trò thủ lĩnh thanh niên; luôn chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với thanh niên thông qua những hoạt động cụ thể như phong trào tình nguyện, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thanh niên yếu thế, khởi nghiệp - lập nghiệp…

Thực hiện tính nêu gương của người đảng viên trẻ, của người thủ lĩnh thanh niên tại địa phương, tôi luôn ý thức phải xung kích, đi đầu trong các phong trào, nói ít làm nhiều, dám nhận việc khó, việc mới. Từ tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm đến lối sống giản dị, gần gũi, tôi coi đó là cách lan tỏa hiệu quả nhất tinh thần của người đảng viên đến đoàn viên, thanh niên và các đảng viên trẻ khác. Tôi tin rằng khi mỗi đảng viên trẻ thực sự gương mẫu và tận tâm, thanh niên sẽ thêm tin yêu, gắn bó với tổ chức Đoàn, từ đó góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng được những kỳ vọng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra.

Tô Minh Hiếu (Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Thủ Đức, TP.HCM)

Niềm tự hào sâu sắc

Là một đảng viên trẻ, trong tôi luôn dâng lên niềm tự hào sâu sắc khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Niềm tự hào ấy không chỉ là cảm xúc, mà còn là động lực thôi thúc tôi mạnh mẽ, để cống hiến bằng những hành động cụ thể, thiết thực, dù là nhỏ nhất, gắn với vị trí công tác và nhiệm vụ được giao.

Trần Bùi Thanh Thủy ẢNH: NVCC

Tôi cũng ý thức sâu sắc rằng tính nêu gương không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà phải thể hiện rõ nét trong quá trình tự soi, tự sửa và lan tỏa những giá trị tích cực đến tập thể xung quanh. Vì thế, tôi luôn chủ động rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, không dao động trước khó khăn, thách thức; đồng thời nghiêm túc tiếp thu góp ý, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của bản thân để kịp thời khắc phục, hoàn thiện. Đồng thời, chú trọng nêu gương bằng tinh thần kỷ luật, tác phong làm việc khoa học, thái độ cầu thị và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua từng việc làm cụ thể, tôi mong muốn góp phần tạo dựng môi trường làm việc tích cực, đoàn kết, trách nhiệm, qua đó khơi dậy tinh thần phấn đấu, ý thức tự giác và niềm tin của đoàn viên, người lao động vào vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Trần Bùi Thanh Thủy (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM)

Lấy trách nhiệm với xã hội và lợi ích chung làm điểm tựa phấn đấu

Là một đảng viên trẻ, tôi luôn xác định niềm tự hào và sự vững tin theo Đảng trước hết được thể hiện bằng tinh thần thanh niên: trách nhiệm, xung kích và cống hiến. Niềm tin của tôi đối với Đảng được bồi đắp từ thực tiễn, từ những quan điểm, chủ trương, quyết sách nhất quán của Đảng về vai trò, vị trí của thanh niên. Đảng luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích, là rường cột của nước nhà; đồng thời tin tưởng, giao trách nhiệm ngày càng lớn cho thanh niên. Chính sự tin tưởng và trao trách nhiệm đó là động lực để tôi không ngừng phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó, việc mới.

Võ Nguyễn Hoàng Đa ẢNH: NVCC

Với vai trò là đảng viên trẻ, tôi xác định việc thực hiện tính nêu gương là yêu cầu xuyên suốt. Tôi cho rằng tinh thần thanh niên trong giai đoạn hiện nay không nằm ở khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, hiệu quả công việc và mức độ đóng góp thực chất cho tập thể, cộng đồng; lấy trách nhiệm với xã hội và lợi ích chung làm điểm tựa phấn đấu. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Võ Nguyễn Hoàng Đa (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên, phục vụ cộng đồng Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM)

Nêu gương từ những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày

Là một đảng viên trẻ, một cán bộ Đoàn tại thành phố năng động, sáng tạo và nghĩa tình, tôi luôn cảm nhận sâu sắc niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm tự hào ấy được hun đúc từ truyền thống cách mạng vẻ vang của thành phố mang tên Bác, đồng thời được bồi đắp qua niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Nguyễn Trọng Hiếu ẢNH: NVCC

Với tinh thần "Tự hào và vững tin theo Đảng", tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của bản thân. Tôi chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn - Hội theo hướng hiện đại, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số. Tôi tích cực tham gia tổ chức các phong trào tình nguyện, các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tôi luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm nêu gương từ những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày: gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, tận tụy trong phục vụ nhân dân; nói đi đôi với làm; sẵn sàng nhận việc khó, việc mới. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố, củng cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Trọng Hiếu (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM)

Trách nhiệm và hành động cụ thể trong kỷ nguyên mới

Tôi luôn nhận thức rõ ràng niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam phải được thể hiện bằng trách nhiệm và hành động cụ thể trong kỷ nguyên mới của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hùng cường. Trong bối cảnh đó, thế hệ trẻ vừa là lực lượng kế thừa, vừa là chủ thể trực tiếp góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của dân tộc.

Hoàng Lê Quỳnh Loan ẢNH: NVCC

Trách nhiệm của đảng viên trẻ trước hết là không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số toàn diện, tôi ý thức rõ việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Tôi luôn chủ động đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gắn lý luận với thực tiễn để tạo ra những giá trị thiết thực cho cơ quan, đơn vị và xã hội.

Bên cạnh đó, tôi xác định tính nêu gương của đảng viên trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới. Thông qua hành động cụ thể, đảng viên trẻ góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên.

Hoàng Lê Quỳnh Loan (Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam)

Niềm tự hào luôn đi kèm ý thức trách nhiệm

Đối với tôi, được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là học sinh là vinh dự rất lớn. Niềm tự hào ấy luôn đi cùng với ý thức trách nhiệm, để tôi luôn tự nhắc chính mình phải sống, học tập và cống hiến xứng đáng với niềm tin và những điều ý nghĩa mà bản thân nhận được từ tổ chức Đảng và công tác Đoàn - Hội - Đội.

Mai Hải Yến ẢNH: NVCC

Với lòng tự hào và niềm tin theo Đảng, điều thôi thúc lớn nhất trong tôi chính là khát vọng được đóng góp nhiều hơn cho tổ chức, cho cộng đồng và xã hội. Niềm tin theo Đảng không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà phải bằng chất lượng tham mưu, bằng hiệu quả công việc và bằng thái độ nghiêm túc trong từng nhiệm vụ được giao. Vì thế, tôi luôn nỗ lực trau dồi, học hỏi những điều mới, không né tránh việc khó, không bằng lòng với cách làm cũ, để từ những trải nghiệm thực tiễn, bản thân tiếp tục đeo bám, đề xuất những cách làm hiệu quả, những mô hình giải pháp thiết thực tiếp tục tạo ra môi trường rèn luyện cho thế hệ thanh thiếu nhi tiếp theo.

Trong môi trường công tác Đoàn, tôi luôn nhắc mình phải học thật, làm thật và làm có trách nhiệm để tạo được sự tin tưởng từ đồng nghiệp và lan tỏa tinh thần tích cực đến các bạn trẻ. Đó cũng là cách tôi thể hiện niềm tự hào và sự vững tin theo Đảng bằng chính hành trình lao động, cống hiến hằng ngày của mình.

Mai Hải Yến (Cán bộ Tổ Thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM)

Trách nhiệm của thế hệ kế thừa

Được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là học sinh là vinh dự rất lớn đối với tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân, mà còn là dấu mốc quan trọng giúp tôi nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đứng dưới cờ Đảng, tôi hiểu rằng mình không chỉ mang danh hiệu người đảng viên mà còn mang trên vai trách nhiệm của một thế hệ kế thừa, được Đảng tin tưởng và trao gửi kỳ vọng khi còn trên ghế nhà trường.

Nguyễn Hoàng Gia Bảo ẢNH: NVCC

Nhờ có Đảng định hướng và dẫn dắt, tôi xác định rõ mục tiêu của bản thân khi lựa chọn theo học ngành luật, với mong muốn sau này có thể đóng góp sức trẻ vào việc bảo vệ công lý và sự công bằng trong xã hội. Ý thức được trách nhiệm của một đảng viên trẻ, tôi tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời chú trọng học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, phấn đấu đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, tôi luôn chú trọng nêu gương bằng lối sống chuẩn mực, trung thực, kỷ luật và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với niềm tự hào và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi nguyện không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên trẻ trong thời kỳ mới.

Nguyễn Hoàng Gia Bảo (Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM)