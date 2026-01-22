Người lính và những lựa chọn khiến nhiều người khâm phục

Từ rẽ hướng đến chọn phần khó

Trưởng thành từ môi trường đào tạo sĩ quan chính trị, kinh qua nhiều vị trí: học viên Trường Sĩ quan Chính trị, Chính trị viên đại đội, Trợ lý thanh niên Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, đến nay là Phó trưởng ban Thanh niên quân đội Tổng cục Chính trị QĐND VN - hành trình của đại úy Lê Hảo (32 tuổi) không được đo bằng số lần thăng cấp, mà bằng những thời điểm anh xuất hiện ở những nơi khó khăn nhất.

"Điều khiến tôi tâm đắc nhất không phải là danh hiệu hay thành tích, mà là niềm tin của thủ trưởng, của tổ chức và đồng đội. Khi được giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó và được tin tưởng để hoàn thành, đó là sự ghi nhận lớn nhất", đại úy Lê Hảo chia sẻ và khẳng định: "Với tôi, nêu gương bắt đầu từ sự tự giác, kỷ luật, trách nhiệm; từ việc khó nhận trước, việc mới làm đầu, việc chung đặt trên việc riêng".

Đại úy Lê Hảo là Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2022 ẢNH: NVCC

Ít ai biết đại úy Lê Hảo từng là sinh viên ngành lâm nghiệp Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Việc rẽ hướng sang Trường Sĩ quan Chính trị khi đã là sinh viên năm 3 không phải quyết định vội vàng, mà là kết quả của quá trình tự vấn: "Mình sẽ sống thế nào cho có ích?". Anh nhận ra trong mình có một trăn trở rất rõ về lý tưởng sống, trách nhiệm với đất nước, với quân đội, với Đảng. Khát vọng được đứng trong hàng ngũ quân đội để tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương Tây Ninh đã thôi thúc anh thi lại vào Trường Sĩ quan Chính trị - một quyết định khó và đầy bản lĩnh.

Tốt nghiệp thủ khoa năm 2020, anh không chọn con đường dễ. Về công tác tại Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM), anh bước ngay vào giai đoạn khó khăn khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Làm đến cùng, chịu trách nhiệm đến cùng

Với đại úy Lê Hảo, đảng viên trẻ không chỉ là người kế thừa mà phải tiên phong. Trong bối cảnh mới, phải kiên định về tư tưởng, mạnh về hành động, sâu về chuyên môn và gương mẫu trong đạo đức, lối sống. Dù trong học tập hay công tác, anh luôn nhận phần việc khó, việc mới, việc cần nhiều trách nhiệm; cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bằng chất lượng thực tế, bằng sản phẩm cụ thể, không làm hình thức.

Đại úy Lê Hảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuyết minh diễu binh diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ẢNH: NVCC

Thời điểm đại dịch Covid-19 căng thẳng, ngay khi có chủ trương về việc thành lập các "Tổ công tác đặc biệt", đại úy Lê Hảo đã tự nguyện xung phong và vận động cán bộ, đoàn viên đơn vị tham gia làm nhiệm vụ khâm liệm, mai táng thi hài những nạn nhân qua đời vì Covid-19. Đây là một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, nhiều rủi ro, áp lực tâm lý lớn... Khi ấy, nêu gương không còn là lời nói, mà là những quyết định thật, phải trả giá bằng nỗi sợ, bằng áp lực và những đêm không ngủ. Trên cương vị Chính trị viên, Bí thư Chi bộ Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, anh vừa là người chỉ huy, trực tiếp thực hiện, vừa là chỗ dựa tinh thần cho chiến sĩ. Trong giai đoạn cao điểm, tổ của anh đã thực hiện nhiệm vụ mai táng 1.937 thi hài.

"Tôi luôn xác định việc khó là môi trường tốt nhất để rèn luyện bản lĩnh. Khi nhận nhiệm vụ khó, tôi chuẩn bị kỹ, làm bài bản, chủ động học hỏi, phát huy trí tuệ tập thể và không ngại va chạm thực tiễn. Làm đến cùng, chịu trách nhiệm đến cùng", anh nói.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Là Chính trị viên đại đội, đại úy Lê Hảo không chỉ trực tiếp tham gia nhiệm vụ mà còn chịu trách nhiệm về tinh thần của đơn vị. Trong môi trường công tác mà mỗi ngày đều đối diện rủi ro, nỗi sợ lây nhiễm, sự căng thẳng tích tụ từng giờ, việc giữ cho tập thể không rơi vào trạng thái hoảng loạn là nhiệm vụ sống còn.

Trong suốt giai đoạn tham gia chống dịch, đơn vị do anh phụ trách không có trường hợp biểu hiện hoang mang, bỏ nhiệm vụ. Đó không phải may mắn, mà là kết quả của quá trình làm công tác tư tưởng bền bỉ, kiên nhẫn và chân thành.

Đại úy Lê Hảo được đánh giá là đảng viên trẻ đi đầu trong tinh thần đổi mới, sáng tạo; tiên phong trong tìm kiếm những giải pháp mới, đột phá ẢNH: NVCC

Anh nhớ mãi khoảnh khắc một chiến sĩ nghẹn ngào báo tin: "Bí thư ơi… mẹ em mất rồi!". Cả tổ lặng đi. Vì nhiệm vụ, vì đồng bào, người chiến sĩ ấy không thể về chịu tang. Mỗi người trong tổ đều xác định: xung phong nơi tuyến đầu chống dịch là mệnh lệnh từ trái tim người lính; tạm gác tình riêng để lo cho đồng bào, cùng quân dân cả nước đẩy lùi đại dịch.

Không chỉ ở tuyến đầu, đại úy Lê Hảo còn trực tiếp phụ trách tiếp nhận, vận chuyển, phân phát hơn 1.000 tấn gạo, 200.000 thùng mì cùng hàng trăm nghìn phần nhu yếu phẩm đến các quận, huyện TP.HCM…

Cũng trong giai đoạn ấy, ngay tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, chi bộ do anh phụ trách đã kết nạp 3 đảng viên mới - những người trẻ thể hiện phẩm chất nổi bật trong gian khó.

Ở mỗi vị trí công tác, anh đều đặt câu hỏi: "Làm sao để thanh niên không chỉ tham gia phong trào, mà cảm thấy mình có ý nghĩa thật sự?". Từ các diễn đàn "Thanh niên nói không với vi phạm pháp luật", đến những mô hình tuyên truyền sáng tạo, các chương trình giáo dục chính trị được hiện đại hóa bằng công nghệ số, anh đều cố gắng biến lý tưởng thành trải nghiệm.

Một trong những mô hình tiêu biểu của anh là sách điện tử trực tuyến: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - nơi việc học không còn là đọc - chép - kiểm tra, mà là trải nghiệm đa phương tiện: nghe, nhìn, tương tác, phản biện.

Mô hình này nhanh chóng được mở rộng ra nhiều đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang TP.HCM; không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và hiệu quả.

Ở đại úy Lê Hảo, nêu gương không phải là hành vi rời rạc, mà là một hệ giá trị xuyên suốt: từ cách học, làm việc, đối thoại, đến cách nhận trách nhiệm. Anh tin rằng: "Việc khó không làm mình nhỏ đi, mà làm mình lớn lên. Tuổi trẻ chỉ thật sự có giá trị khi dám thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, dám nhận phần việc không dễ và kiên trì theo đuổi. Khi mỗi người trẻ sống có lý tưởng và hành động đến cùng, những giá trị tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa ra xã hội".

Tinh thần tiên phong của đại úy Lê Hảo được đại tá Trần Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND VN, ghi nhận: "Lê Hảo là đảng viên trẻ luôn không ngại khó, không ngại khổ, không ngại nguy hiểm. Điều đó được minh chứng bằng thực tiễn, bằng những việc làm cụ thể trên từng cương vị, chức trách".

Theo đại tá Trần Hữu Dũng, đại úy Lê Hảo luôn gương mẫu trong học tập, chủ động tìm tri thức mới để nâng cao trình độ; trong công việc rất nhiệt tình, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; sẵn sàng nhận việc mới, việc khó với tinh thần cống hiến. Anh đi đầu trong đổi mới, sáng tạo; tiên phong tìm kiếm giải pháp mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị. (còn tiếp)