Kỹ sư trẻ biến từng giờ làm việc thành hành động yêu nước

Làm lợi hơn 10 tỉ đồng - một cách nêu gương cụ thể

Kỹ sư Trần Đình Vũ hiện là Bí thư Đoàn Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV. Anh bén duyên với công việc từ sự tò mò nghề nghiệp, sau đó là quá trình va chạm, học hỏi và dần nhận ra đây là lĩnh vực đòi hỏi tư duy tổng hợp rất cao, vừa kỹ thuật, vừa quản trị, vừa sáng tạo. Chính những đòi hỏi cao ấy đã giúp anh tìm thấy đam mê, động lực trong quá trình làm việc.

Từ lúc ra trường đến nay anh Vũ đã trải qua 3 vị trí là QC (nhân viên quản lý chất lượng), R&D (nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới) và hiện anh đang công tác tại Phòng Marketing. Dù ở cương vị nào, anh Vũ luôn thể hiện tính tiên phong, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó mà một cán bộ Đoàn cần có. Anh cho rằng đảng viên trẻ hôm nay không chỉ là lực lượng kế thừa mà còn là lực lượng đột phá. Bởi anh tâm niệm: "Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi năng suất cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, thì đảng viên trẻ phải là những người đi trước trong tư duy, nòng cốt trong hành động và dám chịu trách nhiệm".

Đảng viên trẻ Trần Đình Vũ luôn xem nêu gương không nằm ở lời nói hay khẩu hiệu, mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, hiệu quả đo đếm được ẢNH: NVCC

Đồng thời anh khẳng định: "Vai trò của đảng viên trẻ là đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào đời sống sản xuất - kinh doanh bằng hiệu quả cụ thể, bằng những con số, sản phẩm và giá trị thực tế". Đó cũng là cách mà một đảng viên trẻ như anh nêu gương trong từng giờ làm việc. "Trong công việc chuyên môn lĩnh vực in - bao bì, tôi luôn xác định: nêu gương phải gắn với hiệu quả kinh tế", anh quả quyết.

Vì thế, anh và đồng nghiệp đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất như: tối ưu vật tư, giảm hao hụt nguyên liệu, cải tiến định mức, nâng cao chất lượng in và ổn định sản xuất. Những sáng kiến này không chỉ nằm trên giấy, mà đã được áp dụng thực tế, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất. "Trong 5 năm gần đây những sáng kiến của tôi và đồng nghiệp đã làm lợi cho công ty hơn 10 tỉ đồng. Tôi cho rằng đó chính là cách để đảng viên trẻ nêu gương rõ ràng và thuyết phục nhất", anh Vũ chia sẻ đầy tâm huyết.

Một trong những sáng kiến nổi bật là "Chuỗi sáng kiến phát triển vật liệu bao bì PE/PE thân thiện với môi trường năm 2022-2023". Với chuỗi sáng kiến này, anh Vũ cho biết Liksin đã đáp ứng được yêu cầu phát triển bao bì của thị trường nước ngoài và giành được nguồn hàng lớn ổn định đến nay, góp phần nâng cao vị thế ngành bao bì Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Anh Vũ (bìa phải) luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công việc, góp phần đưa ngành in bao bì của Việt Nam phát triển mạnh mẽ ẢNH: NVCC

Để người khác làm theo, bản thân phải đi đầu

Điều khiến người đảng viên trẻ tự hào nhất không chỉ là con số làm lợi, mà là việc những sáng kiến đó được đồng nghiệp tin tưởng, tiếp tục nhân rộng và kế thừa. "Khi thấy tư duy cải tiến, tinh thần dám đổi mới trở thành văn hóa làm việc chung của tập thể, tôi tin rằng giá trị mình đóng góp đã vượt ra ngoài phạm vi cá nhân", anh chia sẻ.

Với quan niệm khi người đảng viên làm tốt phần việc của mình, sẵn sàng nhận việc khó, giữ gìn chuẩn mực đạo đức và tạo ra kết quả thực chất thì đó chính là nêu gương, anh Vũ chưa một lần từ chối và chùn bước trước việc khó, việc mới. "Việc khó buộc mình phải học hỏi nhiều hơn, đi sâu vào thực tế hơn và phối hợp tốt hơn với tập thể. Khi đã xác định mục tiêu đúng, tôi sẵn sàng dành nhiều thời gian, nhiều công sức và chịu áp lực để theo đuổi đến cùng", anh cho hay.

Luôn tìm tòi cái mới, cải tiến phát triển công việc Anh Huỳnh Thanh Vũ, Phó chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp bao bì Liksin, đánh giá cao tinh thần dám nhận việc khó và cải tiến trong công việc của anh Trần Đình Vũ. Anh Thanh Vũ cho biết: "Trong công việc Đình Vũ giỏi về chuyên môn, luôn cố gắng tìm tòi học hỏi, dám thử sức ở nhiều vai trò, nhiệm vụ mới. Đình Vũ luôn tìm tòi và cải tiến, phát triển cái mới nhằm tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cho xí nghiệp. Đồng thời phát triển theo xu hướng mới về phát triển bao bì bền vững, bao bì thân thiện với môi trường. Trưởng thành từ công tác Đoàn và được kết nạp vào Đảng, Vũ luôn là người đầu tàu, có nhiều ý tưởng mới cho hoạt động Đoàn. Bên cạnh đó, Vũ trực tiếp hướng dẫn, tạo nhiều điều kiện để các bạn thanh niên phát triển bản thân và đạt được nhiều giải thưởng".

Thời điểm đầy khó khăn trong và ngay sau đại dịch Covid-19, khi rất nhiều doanh nghiệp phải "đóng băng", tình hình thị trường suy thoái, nguồn hàng giảm mạnh, với vai trò Bí thư Chi đoàn đơn vị xí nghiệp bao bì Liksin, anh Vũ chủ động lên ý tưởng và cùng với các bạn trẻ của Phòng Marketing thực hiện kế hoạch "Tiếp thị tổng lực sau đại dịch Covid-19". "Với kế hoạch này, nhóm chúng tôi sau 1 năm đã mang về rất nhiều khách hàng mới với giá trị làm lợi gần 300 triệu đồng. Góp phần thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm của thanh niên, của đảng viên trẻ", anh tự hào kể.

Trong rất nhiều sáng kiến của mình, những vấn đề liên quan trực tiếp đến chi phí, chất lượng và tiến độ sản xuất luôn tạo áp lực lớn cho chàng kỹ sư trẻ. Bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng ảnh hưởng đến cả dây chuyền sản xuất và giao hàng. Tuy nhiên, chính áp lực đó đã giúp anh làm việc cẩn trọng hơn, khoa học hơn và không cho phép mình làm qua loa. "Tôi coi thất bại là một phần tất yếu của đổi mới. Quan trọng nhất là không né tránh trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân, rút kinh nghiệm và điều chỉnh giải pháp", anh nói.

Những sáng kiến của tôi và đồng nghiệp đã làm lợi cho công ty hơn 10 tỉ đồng ẢNH: NVCC

Với những sáng kiến vô cùng hiệu quả trong công việc, anh Vũ đã được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024; Liên đoàn Lao động TP.HCM trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2024; Thành đoàn TP.HCM trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2020, 2022, 2024; gương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024; danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2025; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025… Mới đây, anh là một trong những đại diện thanh niên tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần XI.

Trong vai trò thủ lĩnh thanh niên của tổng công ty, anh Vũ không chỉ làm tốt công việc của mình, mà còn lan tỏa tinh thần ấy đến các đảng viên trẻ, đoàn viên. "Để lan tỏa, quan trọng nhất là bản thân tôi phải làm trước, để đoàn viên thấy rằng đổi mới là việc có thể làm được và mang lại giá trị thật", anh cho biết.

Dường như, với người đảng viên trẻ này, đi làm không chỉ để làm việc mà còn là để cống hiến. Sự cống hiến ấy hiện hữu cụ thể trong từng sáng kiến làm lợi, từng cách anh giải quyết việc khó và đương đầu với thực thách. Khi được hỏi: "Động lực đến từ đâu?", anh nói giản dị: "Động lực lớn nhất của tôi đến từ ý thức trách nhiệm của một người đảng viên: được Đảng tin tưởng thì phải làm cho xứng đáng".

Câu trả lời của anh như lời khẳng định cho sự tự hào và vững tin của người trẻ dưới cờ Đảng quang vinh. Họ tự hào để tiếp bước, họ vững tin để nỗ lực và cống hiến không ngừng. "Yêu nước không phải điều gì xa vời, mà nằm ngay trong từng quyết định, từng sáng kiến và từng giờ lao động nghiêm túc. Tôi muốn nói với các bạn trẻ khác rằng việc khó không làm mất đi tuổi trẻ, mà chính là nơi chúng ta được rèn luyện, khẳng định giá trị và góp sức cho nước nhà", anh Vũ khẳng định. (còn tiếp)