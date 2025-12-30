Anh Bùi Hoàng Tùng giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ

Ngày 30.12, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; bà Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của hơn 340 đại biểu đại diện cho hơn 190.000 đoàn viên, thanh niên của 51 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Đặt đạo đức công vụ lên hàng đầu

Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của Đoàn Thanh niên Chính phủ dù mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn.

Về nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Chính phủ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, cần tiếp tục tập trung đặt giáo dục chính trị và đạo đức công vụ lên hàng đầu. Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả đối với đoàn viên, thanh niên Chính phủ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tham dự đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

"Mỗi đoàn viên cần ý thức sâu sắc rằng, làm việc trong các cơ quan Chính phủ không chỉ là nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước và trước nhân dân. Bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính là nền tảng để thanh niên được tin cậy và trưởng thành", bà Trà nhấn mạnh.

Bà Trà cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Chính phủ cần phát huy vai trò tiên phong trong các lĩnh vực then chốt, như cải cách thể chế, quản trị hiện đại và chuyển đổi số; hướng mạnh vào giải quyết những bài toán lớn, những vấn đề khó, những điểm nghẽn trong quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Đồng thời, cần tổ chức phong trào hành động cách mạng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn, gắn chặt với các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là "trường học xã hội chủ nghĩa" để rèn luyện, sàng lọc và giới thiệu nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Đảng.

Coi tinh thần cống hiến là lẽ sống của thanh niên Chính phủ

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, đoàn viên, thanh niên Chính phủ đã đạt được. Theo anh Triết, tuổi trẻ Chính phủ đã chứng minh được vị thế, vai trò bằng những dấu ấn nổi bật như: bản lĩnh chính trị và sự tiên phong trong chuyển đổi số; trí tuệ và sức sáng tạo chuyên môn; tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội; công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, Đoàn Thanh niên Chính phủ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức công vụ, coi tinh thần cống hiến là lẽ sống của thanh niên Chính phủ.

Anh Triết nhấn mạnh, đoàn viên khối Chính phủ là những người trực tiếp tham mưu cơ chế, chính sách, xây dựng pháp luật và điều hành những huyết mạch kinh tế của đất nước. Các văn bản soạn thảo, mỗi quyết định tham mưu, mỗi sáng kiến kỹ thuật mà đoàn viên đề xuất đều tác động trực tiếp, sâu rộng đến sự phát triển của đất nước và đời sống của hàng triệu người dân. Vì vậy, yêu cầu bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng phải được đặt lên hàng đầu.

Anh Triết cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Chính phủ triển khai các phong trào với tư duy quản trị kiến tạo và tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Phong trào của Đoàn thanh niên Chính phủ không thể đo đếm bằng số lần ra quân hay lượt thanh niên tham gia mà phải đo bằng hiệu quả đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, mỗi tổ chức của đơn vị mình.

Đại biểu tham dự đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức tình nguyện theo hướng bền vững, có địa chỉ và có sản phẩm đầu ra; ưu tiên hàng đầu tình nguyện tại chỗ, tình nguyện về chuyên môn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo phương châm "gần thanh niên, vì thanh niên".

Anh Triết kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đoàn thanh niên Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cụ thể là việc triển khai các công trình thanh niên để hỗ trợ trực tiếp, toàn diện cho 248 xã, phường đặc thù vùng biên giới trên mọi miền Tổ quốc còn nhiều khó khăn.

Anh Bùi Hoàng Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I ẢNH: XUÂN TÙNG

Đại hội đã công bố quyết định của T.Ư Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy Ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Quyết định chỉ định đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I gồm 45 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị.

Anh Bùi Hoàng Tùng giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hai Phó bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ khóa I là chị Đỗ Đức Hạnh và anh Vũ Huy Hoàng.