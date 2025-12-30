Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/12/2025 19:06 GMT+7

T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I.

Ngày 30.12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có các Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh; các Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội: Nguyễn Hồng Diên, Vũ Hải Hà.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Lực lượng đi đầu, sáng tạo, trách nhiệm

Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I - Ảnh 1.

Ông Vũ Hải Hà phát biểu tại đại hội

ẢNH: CHÂU LINH

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, Đoàn Thanh niên Quốc hội được thành lập vào tháng 5.2025, là tổ chức đoàn tương đương cấp tỉnh trực thuộc T.Ư Đoàn, hiện quản lý 3 tổ chức đoàn trực thuộc với hơn 1.000 đoàn viên.

Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Hải Hà đánh giá thời gian qua Đoàn Thanh niên Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên một số mặt như: đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, ông Vũ Hải Hà chúc mừng và biểu dương những thành tích nổi bật mà các cấp bộ đoàn và các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Quốc hội đạt được trong thời gian vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: CHÂU LINH

Ông Vũ Hải Hà nhấn mạnh: "Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh quốc tế cũng như trong nước có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen, cả hệ thống chính trị từ T.Ư đến địa phương ra sức tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đảng bộ Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XVI.

Do đó, yêu cầu Đoàn Thanh niên Quốc hội phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, là lực lượng đi đầu, sáng tạo, trách nhiệm, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, như chủ đề của đại hội đã xác định rõ: Tự hào vững tin theo Đảng, đoàn kết - tiên phong - bản lĩnh - đột phá bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Xây dựng lớp công chức trẻ có bản lĩnh vững vàng

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm biểu dương các kết quả, thành tích nổi bật mà Đoàn Thanh niên Quốc hội đã đạt được, đồng thời gợi mở một số vấn đề trọng tâm cần thảo luận, để tổ chức Đoàn Thanh niên Quốc hội thực sự trí tuệ, kỷ cương và trách nhiệm.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I - Ảnh 3.

T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cán bộ của Quốc hội có đóng góp xuất sắc

ẢNH: CHÂU LINH

Trong đó, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị, trong công tác tuyên truyền giáo dục, phải kiên định các nội dung mang tính nguyên tắc trong xây dựng lớp cán bộ, lớp công chức trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn sâu và kỹ năng giỏi.

Cần chú ý ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng đa chiều, có tính tương tác, phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên trong quá trình tự học tập, tự rèn luyện, tự nâng cao năng lực chính trị, năng lực chuyên môn.

Đặc biệt là cần tập trung xây dựng vùng văn hóa xanh trong môi trường công vụ và trên không gian mạng, gắn kết yêu cầu về kỷ luật phát ngôn, chuẩn mực ứng xử, góp phần hình thành người cán bộ trẻ chuẩn mực, trách nhiệm, liêm chính và chuyên nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I

ẢNH: BTC

Đại hội đã công bố quyết định của T.Ư Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 anh chị. Chị Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chị Nguyễn Thái Hà giữ chức Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; anh Lê Mạnh Cường giữ chức Phó bí thư.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc; ban tổ chức cũng tổng kết, khen thưởng cuộc thi "Tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam".

Đoàn Thanh niên Quốc hội Quốc hội Nguyễn Thị Kim Anh bí thư đoàn Đại hội Đoàn Đại hội đoàn toàn quốc
