Đến dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Lãnh đạo T.Ư Đoàn có: anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Lãnh đạo TP.HCM có: ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; và các Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tại đại hội đã công bố Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 59 người; trong đó có 19 Ủy viên Ban Thường vụ, 5 Phó bí thư và 1 Bí thư.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030. 5 Phó bí thư gồm các anh, chị: Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Minh Sơn, Trịnh Thị Hiền Trân, Hồ Thị Ánh Tuyết. Ủy ban Kiểm tra gồm 11 anh, chị do anh Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thành đoàn làm chủ nhiệm.

Anh Ngô Minh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: CLB NHIẾP ẢNH TRẺ

Đồng thời, đại hội đã công bố Quyết định chỉ định đoàn đại biểu của Thành đoàn TP.HCM tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm 4 đại biểu đương nhiên, 38 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết.

Với chủ đề: "Tuổi trẻ TP.HCM Khát vọng - Sáng tạo - Xung kích - Bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" và khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ: "Yêu nước – Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo - Hội nhập", Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với những quyết sách và định hướng chiến lược, là tiền đề để tuổi trẻ thành phố tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.