Anh Ngô Minh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM

Đến dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Lãnh đạo T.Ư Đoàn có: anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Lãnh đạo TP.HCM có: ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; và các Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND.
Tại đại hội đã công bố Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 59 người; trong đó có 19 Ủy viên Ban Thường vụ, 5 Phó bí thư và 1 Bí thư.
Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030. 5 Phó bí thư gồm các anh, chị: Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Minh Sơn, Trịnh Thị Hiền Trân, Hồ Thị Ánh Tuyết. Ủy ban Kiểm tra gồm 11 anh, chị do anh Nguyễn Minh Sơn, Phó bí thư Thành đoàn làm chủ nhiệm.
Đồng thời, đại hội đã công bố Quyết định chỉ định đoàn đại biểu của Thành đoàn TP.HCM tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm 4 đại biểu đương nhiên, 38 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết.
Với chủ đề: "Tuổi trẻ TP.HCM Khát vọng - Sáng tạo - Xung kích - Bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" và khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ: "Yêu nước – Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo - Hội nhập", Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với những quyết sách và định hướng chiến lược, là tiền đề để tuổi trẻ thành phố tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.
Anh Ngô Minh Hải (38 tuổi, quê quán xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thạc sĩ ngành quản lý công, cử nhân công nghệ sinh học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.
Quá trình công tác:
- Từ tháng 9.2002 đến tháng 1.2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường 14, Q.10 (từ tháng 8.2005 đến tháng 3.2006); Thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường 14, Q.10 (từ tháng 8.2005 đến tháng 12.2008)
- Từ tháng 1.2010 đến tháng 3.2016: công tác tại Quận đoàn 10, lần lượt giữ nhiệm vụ cán bộ Ban Tổ chức Quận đoàn 10 (đến tháng 8.2010); Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Quận đoàn 10 (đến tháng 2.2012); Phó bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 10 (đến tháng 10.2013); Quyền Bí thư, rồi Bí thư Quận đoàn 10 (đến tháng 3.2016); tham gia Ban Chấp hành Thành Đoàn (từ tháng 11.2015)
- Từ tháng 4.2016 đến tháng 6.2025: công tác tại Cơ quan chuyên trách Thành đoàn, lần lượt giữ nhiệm vụ Phó ban Tổ chức Thành đoàn (đến tháng 7.2017), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn (từ tháng 2.2017 đến tháng 11.2017), Trưởng ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư (từ tháng 7.2017 đến tháng 7.2021); được bầu giữ chức vụ Phó bí thư (từ tháng 11.2017), Phó bí thư thường trực (từ tháng 7.2021), rồi Bí thư Thành đoàn (từ tháng 5.2024);
- Từ tháng 6.2025 đến tháng 12.2025: được chỉ định làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM (sau sắp xếp) giai đoạn lâm thời, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Đảng ủy bộ phận Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (từ tháng 8.2025) Tháng 12.2025 được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM (từ tháng 10.2016 đến tháng 12.2017);
Phó chủ tịch thường trực (từ tháng 9.2017), rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM (từ tháng 1.2019 đến nay);
Tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM (từ tháng 12.2024); tham gia Ban Chấp hành (từ tháng 12.2022), rồi Ban Thường vụ T.Ư Đoàn (từ tháng 7.2024); tham gia Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (từ tháng 11.2019); tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (từ tháng 12.2019);
Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn (từ tháng 7.2024).
- Từ tháng 6.2025 đến tháng 12.2025: được chỉ định làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM (sau sắp xếp) giai đoạn lâm thời, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Đảng ủy bộ phận Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (từ tháng 8.2025).
- Tháng 12.2025 được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
